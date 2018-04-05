QuantumPropGoldEA

🔷 Quantum Prop Gold EA — 프롭펌 기준을 충족하는 안전한 프로페셔널 트레이딩 시스템

📌 기본 개념

Quantum Prop Gold EA는 MetaTrader 5용으로 개발된 전문 자동매매 로봇으로, 프롭펌의 엄격한 규칙과 장기적·보수적인 트레이딩에 맞추어 설계되었습니다.

본 로봇은 다음과 같은 공격적이거나 위험한 기법을 전혀 사용하지 않습니다:

❌ 마틴게일

❌ 물타기(포지션 평균화)

❌ 그리드 시스템

❌ 헤징

❌ 손실 포지션 장기 보유

❌ 숨겨진 보상 알고리즘

모든 거래에는 시장 변동성에 기반하여 계산된, 논리적이고 실제로 작동하는 손절(Stop-Loss)과 익절(Take-Profit)이 설정됩니다.

🎯 이 로봇은 누구를 위한 것인가?

Quantum Prop Gold EA는 다음 대상에게 이상적입니다:

✔ 프롭펌 트레이더

✔ 챌린지 계좌

✔ 펀딩 프로그램

✔ 보수적인 트레이더

✔ 투자자

✔ 실계좌

✔ 금(Gold) 및 주요 통화쌍

본 로봇은 안정성, 규율, 리스크 관리, 그리고 프롭펌 규정 준수를 최우선으로 설계되었습니다.

🧠 트레이딩 로직 (공식 비공개)

본 로봇은 다단계 신호 필터링을 사용합니다:

• 글로벌 및 로컬 추세 판단

• 진입 방향 필터링

• 모멘텀 분석

• 변동성 제어

• 시장 구조 확인

• 횡보 및 불확실 구간 제외

여러 독립적인 조건이 동시에 충족될 때만 진입함으로써, 다음을 가능하게 합니다:

✔ 허위 신호 감소

✔ 거래 품질 향상

✔ 드로우다운 감소

✔ 전략 규율 유지

📉 리스크 관리

Quantum Prop Gold EA는 ATR 기반 적응형 리스크 관리 시스템을 사용합니다:

• 손절가는 변동성에 자동 적응

• 익절가는 리스크/보상 비율을 고려하여 계산

• 로트 크기는 리스크 비율 기준으로 계산 가능

• 모든 거래는 사전에 제한된 리스크를 가짐

본 로봇은 손실 한도가 설정되지 않은 상태로 거래를 실행하지 않습니다.

🛡 프롭펌 안전 아키텍처

프롭펌 요구사항을 기준으로 설계:

✔ 일일 손실 제한 관리

✔ 거래 빈도 제한

✔ 공격적인 연속 거래 없음

✔ 엄격한 진입 규율

✔ 위험한 손실 보전 방식 없음

다음 프롭펌에 적합:

FTMO, MyForexFunds, The Funded Trader, True Forex Funds, E8, Funding Pips 등.

🔄 포지션 관리

지능형 트레일링 스탑 기능:

• 수익 발생 시에만 활성화

• 손익분기점(Break-even) 이동 가능

• 점진적으로 수익 보호

• 무작위적이거나 공격적인 스탑 이동 없음

이를 통해 거래 구조를 훼손하지 않으면서 안정적인 수익 보호가 가능합니다.

⚠ 설정 관련 중요 안내

최상의 결과를 위해 반드시:

✔ 권장 SET 파일 사용, 또는

✔ 매뉴얼에 따라 수동 설정 필요

올바른 설정 없이 사용 시, 테스트 결과와 실제 동작이 달라질 수 있습니다.

📊 왜 결과가 안정적으로 보이는가

본 로봇은:

• 거래 횟수를 쫓지 않으며

• 손실 후 리스크를 증가시키지 않고

• 숨겨진 위험 알고리즘을 사용하지 않으며

• 유리한 시장 조건에서만 거래하고

• 오랜 시간 거래하지 않을 수도 있음 — 이는 정상입니다

🧾 트레이딩 스타일

“도박성 알고리즘이 아닌, 규율 있는 프로 트레이더의 매매 방식.”

🔐 상업적 포지셔닝

Quantum Prop Gold EA는 계좌를 빠르게 불리는 로봇이 아닙니다.

다음을 위한 로봇입니다:

✔ 안정성

✔ 프롭펌

✔ 투자자

✔ 장기 운용

✔ 리스크 최소화

✔ 자본 보존

🏆 결론

만약 당신이:

• 진짜 프롭펌용 로봇

• 마틴게일 없음

• 그리드 없음

• 물타기 없음

• 숨겨진 리스크 없음

• 실제 리스크 관리

• 프로페셔널한 트레이딩 로직

을 원한다면,

Quantum Prop Gold EA는 바로 그것을 위해 만들어졌습니다.