Limiter Drawdown
Limiter Drawdown EA è uno strumento leggero di gestione del rischio per MetaTrader 5.
Monitora in tempo reale il drawdown del conto e chiude automaticamente tutte le posizioni quando viene raggiunta la soglia impostata. Una protezione semplice e affidabile per qualsiasi strategia di trading.
✅ Cosa fa
Monitora costantemente equity vs bilancio
Chiude tutte le posizioni al raggiungimento del livello di drawdown impostato
Può eliminare gli ordini pendenti per evitare nuove entrate
Periodo di pausa opzionale prima di consentire nuovi trade
Mostra sul grafico la percentuale di drawdown e la soglia impostata
🔑 Caratteristiche principali
Limite di drawdown definito dall’utente (es. 10%)
Chiusura immediata di tutte le posizioni al raggiungimento del limite
Eliminazione opzionale degli ordini pendenti
Logica di più tentativi per garantire affidabilità anche in mercati volatili
Pausa personalizzabile dopo la chiusura totale
Indicatori visivi chiari sul grafico
Leggero, stabile e compatibile con qualsiasi strategia o altro EA
📖 Come usarlo
Aggancia l’EA a qualsiasi grafico (simbolo e timeframe non hanno importanza).
Imposta la soglia di drawdown % nei parametri di input.
(Opzionale) Abilita Elimina ordini pendenti.
(Opzionale) Definisci un Periodo di pausa.
Lascialo funzionare in background — l’EA proteggerà automaticamente il tuo conto.
🛡️ Perché ti serve
Movimenti di mercato inattesi possono causare rapidamente gravi perdite.
Limiter Drawdown EA applica automaticamente la disciplina di rischio impostata, aiutandoti a proteggere capitale e serenità.
⚡ Configuralo una volta — e le perdite saranno limitate automaticamente.