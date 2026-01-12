Forex17 Bollinger Channel

Questo indicatore mostra esclusivamente le bande superiore e inferiore di un canale di volatilità in stile Bollinger, senza visualizzare la media mobile centrale. Il suo obiettivo principale è fornire un involucro di volatilità pulito e flessibile, consentendo ai trader di concentrarsi sul comportamento del prezzo rispetto ai limiti del canale, mantenendo al contempo il pieno controllo sull’estetica e sulla composizione del grafico.

A differenza delle Bande di Bollinger tradizionali, in cui la media mobile centrale è sempre visibile, questo indicatore utilizza la media mobile solo per scopi di calcolo interno. La linea centrale è intenzionalmente nascosta per ridurre il disordine visivo e offrire all’utente la libertà di gestire separatamente la linea mediana, se lo desidera.

Le bande superiore e inferiore possono essere impostate con colori indipendenti, consentendo una distinzione visiva più chiara e una migliore adattabilità a diversi temi grafici o preferenze personali. I trader che desiderano utilizzare l’aspetto tradizionale delle Bande di Bollinger possono farlo facilmente aggiungendo un indicatore di media mobile separato con gli stessi parametri. Allineando il periodo e la sorgente del prezzo, l’utente ricrea efficacemente la struttura Bollinger standard, mantenendo il pieno controllo sul colore e sullo stile della linea centrale.

In questa fase, l’indicatore è intenzionalmente limitato a una Media Mobile Semplice (SMA) calcolata sul prezzo di chiusura. Questa scelta progettuale garantisce trasparenza nei calcoli, coerenza e stabilità delle prestazioni. Se vi sarà un interesse sufficiente da parte degli utenti, il supporto per altri tipi di medie mobili (come EMA, WMA o altre) potrà essere preso in considerazione in aggiornamenti futuri.

Caratteristiche principali:

Visualizza solo le bande di volatilità superiore e inferiore
Linea centrale non visualizzata (solo calcolo)
Impostazioni di colore indipendenti per le bande
Utilizza Media Mobile Semplice (SMA) sul prezzo di chiusura
Aspetto grafico pulito e minimalista
Periodo e deviazione completamente configurabili
Compatibile con tutti i simboli e timeframe
Leggero e ottimizzato per le prestazioni

Casi d’uso tipici:

Analisi dell’espansione e contrazione della volatilità
Osservazione dell’interazione del prezzo con gli estremi di volatilità
Analisi della struttura di mercato basata su canali
Studi di breakout o contenimento
Confluenza con price action o indicatori esterni
Configurazioni in stile Bollinger con linea mediana definita dall’utente

Questo indicatore non fornisce segnali di trading, avvisi o decisioni automatizzate. È uno strumento di analisi visiva destinato a supportare approcci di trading discrezionali o sistematici, a seconda della metodologia dell’utente.

L’indicatore è progettato per integrarsi perfettamente nei flussi di lavoro esistenti, consentendo ai trader di costruire i propri livelli di interpretazione mantenendo grafici ordinati, flessibili ed efficienti dal punto di vista visivo.

(Translated with AI assistance)


