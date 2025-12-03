Rare Spear
- Indicatori
- Hasanboy Beknazarov
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 3 dicembre 2025
- Attivazioni: 10
Questo indicatore è un predittore di direzione del trend semplice ma estremamente affidabile, pensato per i trader che preferiscono segnali puliti e accurati.
Caratteristiche principali
-
Frecce di previsione del trend – segnali Buy/Sell basati sull’azione del prezzo.
-
Pochi segnali, ma molto accurati – circa 1 al giorno.
-
Segnali di uscita integrati – frecce Exit per chiudere al momento ideale.
-
Nessun repainting – le frecce non cambiano mai.
-
Include buffer – perfetto per strumenti personalizzati o EA.
-
Avvisi integrati – popup, suono e notifiche push.
-
Dimensione frecce regolabile – completamente personalizzabile.
-
Perfetto per EA – un EA basato su questo indicatore non necessita SL/TP.
La freccia Exit previene lunghi drawdown.
-
Sviluppato con oltre 11 anni di esperienza MQL – uno dei migliori rapporti rischio/rendimento.
Precisione: ~70% vincenti / 30% perdenti.
-
Nessuna promessa irreale – niente hype, niente marketing.
Provalo sul tuo grafico.
Simboli consigliati
EURUSD, EURCHF, EURJPY, GBPUSD, GBPAUD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, NZDUSD e altri.
Serve la versione MT5 o un EA basato sull’indicatore?
Contattami.