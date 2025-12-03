Rare Spear

Questo indicatore è un predittore di direzione del trend semplice ma estremamente affidabile, pensato per i trader che preferiscono segnali puliti e accurati.

Caratteristiche principali

  • Frecce di previsione del trend – segnali Buy/Sell basati sull’azione del prezzo.

  • Pochi segnali, ma molto accurati – circa 1 al giorno.

  • Segnali di uscita integrati – frecce Exit per chiudere al momento ideale.

  • Nessun repainting – le frecce non cambiano mai.

  • Include buffer – perfetto per strumenti personalizzati o EA.

  • Avvisi integrati – popup, suono e notifiche push.

  • Dimensione frecce regolabile – completamente personalizzabile.

  • Perfetto per EA – un EA basato su questo indicatore non necessita SL/TP.
    La freccia Exit previene lunghi drawdown.

  • Sviluppato con oltre 11 anni di esperienza MQL – uno dei migliori rapporti rischio/rendimento.
    Precisione: ~70% vincenti / 30% perdenti.

  • Nessuna promessa irreale – niente hype, niente marketing.
    Provalo sul tuo grafico.

Simboli consigliati

EURUSD, EURCHF, EURJPY, GBPUSD, GBPAUD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, NZDUSD e altri.

Serve la versione MT5 o un EA basato sull’indicatore?

Contattami.

