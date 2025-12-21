Imperial EA mt5
- Experts
- Kylian Karl Begue
- Versione: 1.1
Parametri di funzionamento
Coppia tradata: EURUSD
Timeframe: libero (compatibile con tutti i timeframe)
Leva finanziaria:
Minima: 1:30
Consigliata: 1:500
Capitale richiesto
Capitale minimo: 200 USD
Capitale consigliato: 1.000 USD
Capitale ottimale: superiore a 5.000 USD
⚠️ AVVISO IMPORTANTE
Il trading sui mercati finanziari comporta rischi significativi.
Utilizzando questo Expert Advisor, riconosci e accetti pienamente il rischio di perdita del capitale.
Questo EA è stato sviluppato per operare in condizioni di mercato incerte.
Di conseguenza, le sue prestazioni sono instabili e non garantite.
⚠️ L’uso di questo EA nel trading reale non è raccomandato.
Per una soluzione sicura adatta alle condizioni reali di trading, contattaci o cerca “ImperialX”.
