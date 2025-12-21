Imperial EA mt5

Parametri di funzionamento

Coppia tradata: EURUSD

Timeframe: libero (compatibile con tutti i timeframe)

Leva finanziaria:

Minima: 1:30

Consigliata: 1:500

Capitale richiesto

Capitale minimo: 200 USD

Capitale consigliato: 1.000 USD

Capitale ottimale: superiore a 5.000 USD

⚠️ AVVISO IMPORTANTE

Il trading sui mercati finanziari comporta rischi significativi.

Utilizzando questo Expert Advisor, riconosci e accetti pienamente il rischio di perdita del capitale.

Questo EA è stato sviluppato per operare in condizioni di mercato incerte.

Di conseguenza, le sue prestazioni sono instabili e non garantite.

⚠️ L’uso di questo EA nel trading reale non è raccomandato.

