Brilliant Reversals Scanner MT4

Il Brilliant Reversal Multicurrency Scanner MT4 è uno strumento potente progettato per aiutare i trader a monitorare più coppie di valute e timeframe utilizzando l'indicatore Brilliant Reversal. Questo scanner semplifica l'identificazione di potenziali inversioni di mercato fornendo scansioni in tempo reale e avvisi direttamente da un cruscotto centralizzato. Che tu stia negoziando coppie principali, minori o esotiche, questo strumento offre una copertura completa del mercato e impostazioni personalizzabili per allinearsi alla tua strategia di trading. Resta un passo avanti ai movimenti del mercato e perfeziona le tue entrate con questo strumento essenziale.

Lo strumento organizza i segnali in un formato a griglia, mostrando segnali di acquisto e vendita con la loro rispettiva forza:

  • S: Forte

  • M: Medio

  • W: Debole

La versione per MT5 è disponibile qui: Brilliant Reversals MultiCurrency Scanner MT5

Per la documentazione dettagliata, clicca qui: Documentazione

Caratteristiche principali:

  • Integrazione Brilliant Reversal: Parametri configurabili come Small Bar Count, Medium Bar Count e Big Bar Count consentono un rilevamento preciso dei segnali di inversione su diversi timeframe.

  • Avvisi di confluenza: Evidenzia i segnali di confluenza quando più timeframe si allineano nella stessa direzione e forza, fornendo ai trader configurazioni più robuste.

  • Avvisi personalizzati: Ricevi notifiche in tempo reale tramite pop-up, e-mail o notifiche push per non perdere segnali critici.

  • Design reattivo: Il cruscotto si adatta a qualsiasi dimensione dello schermo, mostrando chiaramente i segnali e indicando quante candele fa si è verificato ogni segnale.

  • Personalizzazione utente: Opzioni flessibili per la dimensione del pannello, i colori dei segnali e i filtri dei timeframe consentono ai trader di adattare lo strumento alle loro preferenze.

Nota: Questo scanner è progettato per rilevare e notificare segnali potenziali dell'indicatore Brilliant Reversal. Non esegue operazioni automaticamente per l'utente.

Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.


