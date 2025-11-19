WS Brasil Index EA

WS B3 FiveYears 360 EA — Un robot brasiliano per chi non si fida del Brasile

Se il mercato brasiliano vive di politica, il WS B3 FiveYears 360 EA vive di pura statistica.

Costruito su 5 anni di analisi reale del Mini Indice (WIN), è progettato per funzionare proprio dove fondi e gestori tradizionali falliscono:

— alta volatilità

— rumore politico

— interferenza governativa

— cicli di paura ed euforia

Invece di dipendere da discorsi, promesse o decisioni di Brasília, il WS B3 FiveYears 360 EA opera al 100% basandosi su comportamenti ricorrenti del prezzo, comprovati da oltre 1.200 operazioni testate.

📈 Punto forte delle prestazioni

Nel periodo analizzato (2020–2025), il robot ha ottenuto circa:

⭐ +360% di rendimento netto sul capitale esposto

Senza leve folli, senza martingale, senza grid, con una sola operazione al giorno.

Cioè:

➡️ Minore esposizione

➡️ Minore rischio regolatorio

➡️ Minore impatto delle notizie politiche

➡️ Maggiore consistenza nel lungo periodo

Mentre i fondi multimercato brasiliani faticano a generare anche solo l’1% al mese — e ancora applicano commissioni 2/20 — il WS B3 FiveYears 360 EA va nella direzione opposta:

🔹 1 operazione al giorno

🔹 rischio fisso e controllato

🔹 strategia 100% statistica

🔹 tollerante a scenari caotici (COVID / elezioni / guerra / interventi)

È letteralmente un “robot antifragilità brasiliana.”

🇧🇷 Perché il Mini Indice brasiliano?

Il Brasile è uno dei mercati più volatili al mondo.

Per fondi e investitori tradizionali è un incubo.

Per una strategia specializzata come la FiveYears 360 EA, è una miniera d’oro statistica.

Il robot sfrutta un comportamento che non è mai scomparso in 5 anni — nemmeno nei peggiori momenti della politica nazionale.

🔒 Sicurezza operativa

Nessuna tecnica suicida

Nessuna posizione in perdita

Stop fisso

Orario di ingresso controllato

Esposizione giornaliera minima

Ideale anche per piccoli conti

🌎 Per chi è questo robot?

✔️ Investitori che vogliono esposizione al Brasile senza dipendere dalla politica

✔️ Stranieri che cercano potenziale da mercato emergente con rischio misurabile

✔️ Trader che desiderano semplice + robusto + scalabile

✔️ Chi vuole performance reali comprovate da lunghi backtest