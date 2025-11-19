WS Brasil Index EA
- Experts
- Wemerson Santana Brigido
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
WS B3 FiveYears 360 EA — Un robot brasiliano per chi non si fida del Brasile
Se il mercato brasiliano vive di politica, il WS B3 FiveYears 360 EA vive di pura statistica.
Costruito su 5 anni di analisi reale del Mini Indice (WIN), è progettato per funzionare proprio dove fondi e gestori tradizionali falliscono:
— alta volatilità
— rumore politico
— interferenza governativa
— cicli di paura ed euforia
Invece di dipendere da discorsi, promesse o decisioni di Brasília, il WS B3 FiveYears 360 EA opera al 100% basandosi su comportamenti ricorrenti del prezzo, comprovati da oltre 1.200 operazioni testate.
📈 Punto forte delle prestazioni
Nel periodo analizzato (2020–2025), il robot ha ottenuto circa:
⭐ +360% di rendimento netto sul capitale esposto
Senza leve folli, senza martingale, senza grid, con una sola operazione al giorno.
Cioè:
➡️ Minore esposizione
➡️ Minore rischio regolatorio
➡️ Minore impatto delle notizie politiche
➡️ Maggiore consistenza nel lungo periodo
Mentre i fondi multimercato brasiliani faticano a generare anche solo l’1% al mese — e ancora applicano commissioni 2/20 — il WS B3 FiveYears 360 EA va nella direzione opposta:
🔹 1 operazione al giorno
🔹 rischio fisso e controllato
🔹 strategia 100% statistica
🔹 tollerante a scenari caotici (COVID / elezioni / guerra / interventi)
È letteralmente un “robot antifragilità brasiliana.”
🇧🇷 Perché il Mini Indice brasiliano?
Il Brasile è uno dei mercati più volatili al mondo.
Per fondi e investitori tradizionali è un incubo.
Per una strategia specializzata come la FiveYears 360 EA, è una miniera d’oro statistica.
Il robot sfrutta un comportamento che non è mai scomparso in 5 anni — nemmeno nei peggiori momenti della politica nazionale.
🔒 Sicurezza operativa
Nessuna tecnica suicida
Nessuna posizione in perdita
Stop fisso
Orario di ingresso controllato
Esposizione giornaliera minima
Ideale anche per piccoli conti
🌎 Per chi è questo robot?
✔️ Investitori che vogliono esposizione al Brasile senza dipendere dalla politica
✔️ Stranieri che cercano potenziale da mercato emergente con rischio misurabile
✔️ Trader che desiderano semplice + robusto + scalabile
✔️ Chi vuole performance reali comprovate da lunghi backtest