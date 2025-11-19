Trade Dispensary Connect è un'utility EA per MT5 progettata per inviare operazioni in formato JSON al Trade Dispensary Trade Copyr tramite Webhook. Se Trade Dispensary è in esecuzione sul tuo computer locale, utilizza semplicemente http://127.0.0.1 :5000/webhook/mt5/[ACCOUNT_ID] come URL del webhook. Se Trade Dispensary è in esecuzione su un altro PC, ottieni l'indirizzo/dominio del computer. In questo caso, si consiglia un servizio di tunneling come Pinggy o Ngrok.





Questo EA per MT5 è specificamente progettato per funzionare con il Trade Dispensary Trade Copyr, ma può sicuramente funzionare con altre applicazioni che accettano operazioni tramite Webhook JSON. Molto utile per copiare operazioni manuali e operazioni di altri Expert Advisor su altri conti broker MT5 o conti di società di brokeraggio. Utile anche per i trader di futures che preferiscono utilizzare l'app mobile MT5 per le esecuzioni. Le operazioni vengono inviate a Trade Dispensary e poi copiate sulle piattaforme TopstepX, ProjectX e Ninjatrader. Le impostazioni sono autoesplicative, ma non esitate a contattarci per qualsiasi domanda.