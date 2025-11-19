Trade Dispensary Connect

Trade Dispensary Connect è un'utility EA per MT5 progettata per inviare operazioni in formato JSON al Trade Dispensary Trade Copyr tramite Webhook. Se Trade Dispensary è in esecuzione sul tuo computer locale, utilizza semplicemente http://127.0.0.1:5000/webhook/mt5/[ACCOUNT_ID] come URL del webhook. Se Trade Dispensary è in esecuzione su un altro PC, ottieni l'indirizzo/dominio del computer. In questo caso, si consiglia un servizio di tunneling come Pinggy o Ngrok.

Questo EA per MT5 è specificamente progettato per funzionare con il Trade Dispensary Trade Copyr, ma può sicuramente funzionare con altre applicazioni che accettano operazioni tramite Webhook JSON. Molto utile per copiare operazioni manuali e operazioni di altri Expert Advisor su altri conti broker MT5 o conti di società di brokeraggio. Utile anche per i trader di futures che preferiscono utilizzare l'app mobile MT5 per le esecuzioni. Le operazioni vengono inviate a Trade Dispensary e poi copiate sulle piattaforme TopstepX, ProjectX e Ninjatrader. Le impostazioni sono autoesplicative, ma non esitate a contattarci per qualsiasi domanda.
Altri dall’autore
DUN Lines
Darren Mark Scott
Indicatori
One of the most accurate ways to predict price movements is to identify imbalances. When we identify significant price imbalances (aka fair value gaps or fvgs/ifvgs), it becomes relatively easy to place trades based on continuations and retracements. A moving average simply cannot give you anywhere near the precision we find when we observe the reaction of price to an imbalance. There are a few products on the market that claim to provide trading opportunities based on imbalances, but we believe
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione