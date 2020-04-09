Trade Dispensary Connect
- Darren Mark Scott
- バージョン: 2.12
- アップデート済み: 9 1月 2026
Trade Dispensary Connectは、Webhook経由でJSON形式の取引データをTrade Dispensaryのトレードコピアに送信するために設計されたMT5 EAユーティリティです。Trade Dispensaryがローカルマシンで動作している場合は、Webhook URLとしてhttp://127.0.0.1:5000/webhook/mt5/[ACCOUNT_ID]を使用してください。Trade Dispensaryが別のPCで動作している場合は、そのマシンのアドレス/ドメインを取得してください。このシナリオでは、PinggyやNgrokなどのトンネリングサービスの使用をお勧めします。
このMT5 EAは、Trade Dispensaryのトレードコピアで動作するように特別に設計されていますが、JSON Webhook経由で取引を受け入れる他のアプリケーションでも動作します。手動取引や他のエキスパートアドバイザーによる取引を他のMT5ブローカーアカウントやプロップファームアカウントにコピーするのに非常に便利です。また、MT5モバイルアプリを使用して取引を執行したい先物トレーダーにも便利です。取引はTrade Dispensaryに送信され、TopstepX、ProjectX、Ninjatraderプラットフォームにコピーされます。設定は説明不要ですが、ご質問がある場合はお問い合わせください。