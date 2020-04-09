Trade Dispensary Connect

Trade Dispensary Connect — это утилита для советника MT5, предназначенная для отправки сделок в формате JSON в копировщик сделок Trade Dispensary через веб-хук. Если Trade Dispensary запущен на вашем локальном компьютере, просто используйте http://127.0.0.1:5000/webhook/mt5/[ACCOUNT_ID] в качестве URL-адреса веб-хука. Если Trade Dispensary запущен на другом компьютере, получите адрес/домен этого компьютера. Для этого сценария рекомендуется использовать сервис туннелирования, такой как Pinggy или Ngrok.

Этот советник MT5 специально разработан для работы с копировщиком сделок Trade Dispensary, но, безусловно, может работать и с другими приложениями, принимающими сделки через JSON Webhook. Он очень полезен для копирования ручных сделок и сделок других советников на счета других брокеров MT5 или проп-фирм. Также полезен для фьючерсных трейдеров, которые предпочитают использовать мобильное приложение MT5 для исполнения сделок. Сделки отправляются в Trade Dispensary, а затем копируются на платформы TopstepX, ProjectX и Ninjatrader. Настройки не требуют пояснений, но, если у вас возникнут какие-либо вопросы, свяжитесь с нами.
Рекомендуем также
Netbrowse Trade Copier
Michael Masanga
Утилиты
Introducing our cutting-edge Trade Copier Expert Advisor for MetaTrader 5 (MT5) – the ultimate solution for seamless trade replication across multiple accounts on the same server or computer. Elevate your trading experience and take control of your investment strategy like never before with our professional-grade Trade Copier. Key Features: Effortless Trade Replication: Our Trade Copier effortlessly duplicates trades from a master account to multiple slave accounts, ensuring that you never miss
FREE
Mt5 Follow Mt5 Receiver
Wen Huang
4 (3)
Утилиты
1. Эта система является локальной документарной системой, то есть запускающая и принимающая стороны должны работать с одним и тем же компьютером, так как номер счета MT4 / 5 может быть зарегистрирован на нескольких компьютерах одновременно, так что нужно только посылать клиенту пароль на один счет.  Локальная документация очень быстрая и стабильная, поскольку она не связана с интернетом.   2. в настоящее время для приема, загрузка в график требует перехода в входной параметр на счет mt4 / mt5
FREE
Copier MT5 To MT5 TimeLock
Nurhidaya Tullah
Утилиты
MT5 Trade Copier – Real-Time  Slave Monitoring  System         Copier MT5 To MT5 (Full Version)                                                  Get the full and latest version of the      copier from the link below:                                                                https://www.mql5.com/en/ market/product/157869   System Copier includes an   advanced Slave (Receiver) Mon
FREE
Copy MT5 MT5 demo
Andriy Motuzka
Утилиты
Демо-копировщик сделок версии MetaTrader 5 на MetaTrader 5 ( есть версия MetaTrader 4<->MetaTrader 4 , при наличии двух версий - сможете копировать MetaTrader 5<->MetaTrader 4, MetaTrader 4<->MetaTrader 5, MetaTrader 5<->MetaTrader 5, MetaTrader 4<->MetaTrader 4). Работает только в режиме хеджинга Фильтр спреда. Выбор лучшей цены (начинать копировать с плюсовой или минусовой позиции). Настройка лота, фиксированный или коэффициент (можно копировать сигналы поставщиков повышенным лотом). Настройка
FREE
SharingIsCaring Trade Copier
Wait4Signal
4.44 (9)
Утилиты
Sharing-Is-Caring Trade Copier Features Local & Remote copy One tool can act as provider or receiver of trades Co-exist with other positions opened manually or from other expert advisors Can be stopped and restarted at any time without any issues such as deals getting closed mysteriously Copy same lot or adjust according to your balance and leverage Partial close/open Manage max funds to use One provider can copy to unlimited number of receivers One receiver can copy from unlimited number of p
FREE
EV Account Copier
Enrique Valeros Muriana
Утилиты
EV Account Copier is a lightweight and reliable MT5 solution designed to replicate trading activity from a MASTER terminal to SLAVE terminals while keeping full control over what gets copied and how position size is calculated. The EA is delivered as a single file : simply set the Role input to MASTER on the source account and SLAVE on the destination account(s). The copier supports both full-account replication and selective replication by Magic Number , making it ideal if you run multiple stra
FREE
Reverse Trades Copier for Followers
Jinsong Zhang
Утилиты
Reverse TradeCopier for Followers can copy trades from an account that is running   Reverse TradeCopier for Source . Features: Copies trades from one source (master) account to multiple following (slave) accounts. Allow investor (read only) password for source (master) account. There are no complicated settings and input parameters, everything is easy. Works with different brokers. Works with different quotes symbols (EURUSD_FX, eurusd_m, etc.). Can copy orders from 4-digit quotes platform to 5-
FREE
TradeNavigator AccountPilot
Goran Madjaric
Утилиты
TradeNavigator AccountPilot v1.1 – Ваш персональный менеджер аккаунтов для MT5 Мгновенно определяйте, с каким счетом вы торгуете – используйте уникальные имена вместо сложных номеров счетов! Избегайте дорогостоящих ошибок , четко видя активный счет в графике! Идеально подходит для трейдеров с несколькими брокерами и счетами – больше никакой путаницы! Главное преимущество: никогда больше не торгуйте на неверном счете! У вас есть несколько счетов у разных брокеров, и каждый из них им
FREE
TradeInfos
Dustin Ricardo Pierenz
Индикаторы
Track your spread and all position PnLs (Buy & Sell) in real-time – stay in control of your trades at a glance! Features: Real-time spread display (in pips) Total Buy position PnL Total Sell position PnL Clean, non-intrusive display layout Works with all symbols and timeframes Perfect for: Scalpers needing quick spread awareness Day traders monitoring long/short performance Risk managers optimizing exposure No need to switch tabs or rely on external tools — everything you need is visible at
FREE
Tick History Loader
Boris Sedov
Утилиты
Tick History Loader — это важный вспомогательный инструмент, который загружает полную доступную историю тиков для любого символа в вашем терминале MT5. Скрипт выполняет глубокую синхронизацию с торговым сервером, последовательно запрашивая и сохраняя всю тиковую историю с самой ранней доступной даты. Это необходимо для корректной работы продвинутых аналитических инструментов, требующих полных рыночных данных. Полученная история тиков служит основой для построения пользовательских графиков с тайм
FREE
SG InfoBox MT5
Hleb Smoliar
3.5 (2)
Утилиты
The   "InfoBox"   utility is designed to display the presence of open orders, the number of lots, current profit and much more in one window. The version for the MT4 platform is here . You've probably encountered a situation where you have an advisor that works on a currency pair, but information about its operation: - orders and their number, the size of the spread for the instrument, the volume of lots on the market, drawdown and much more - are scattered in different places of the terminal an
FREE
Total Trades Pie Chart
Roman Kandelaki
Утилиты
Total Closed Trades – MT5 Indicator The Total Closed Trades indicator for MetaTrader 5 provides a quick, visual overview of your trading performance by displaying a simple and intuitive 3-value breakdown : Total Trades – The total number of closed trades. Winning Trades – Number of profitable trades. Losing Trades – Number of losing trades. Instead of digging through reports, traders can instantly monitor their historical performance with a compact and elegant pie chart-style widget. Key
FREE
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Утилиты
Советник Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок на нескольких счетах/терминалах MetaTrader 4/MetaTrader 5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете выступать как в роли поставщика (источник), так и получателя (назначение). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Ссылки: Если копирование производится через Интернет, посмотрите продукт Trade Copier Pro MT5 по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/5531 Если копирование
EA Close All Set TPSL All Panel
Thannawut Khankhat
4 (1)
Утилиты
EA Close All Set TPSL All  Panel EA Close All Set TPSL All MT5 is a professional utility tool for MetaTrader 5 that helps traders manage orders quickly and efficiently. With a clean on-chart control panel, you can close trades or set Take Profit / Stop Loss levels for all orders with just one click.       [MT4 Version --->  click . ] Key Features On-Chart Control Panel   – Light gray background with simple and intuitive design. Close All Orders   – Instantly close all active Buy, Sell, and
FREE
Universal Webhook
Rubi Jihantoro
Утилиты
Universal Webhook is utility to send MT5 ORDER and TRANSACTION event Compatible with any Webhook Server Features: Basic Auth Support  Custom Authorization header support  Custom Header Support Automatically Sends Webhook on OnTradeTransaction event. Automatically bring Trade Account information (configurable) Specially made because of request from WebhookPrinter.com users, but feel free to use. Sample Webhook Payload: {   "event": " TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD ",   "account": [     {      
FREE
NODE Neural EA for MT5
Enrique Enguix
4.17 (117)
Эксперты
NODE Neural EA — это БЕСПЛАТНЫЙ советник для EURUSD , который использует нейронную сеть для фильтрации лучших рыночных возможностей и максимально упрощает алгоритмическую торговлю. Он разработан так, чтобы быть простым в использовании с первого дня : вы устанавливаете его, настраиваете риск и позволяете внутренней логике стабильно управлять входами и выходами. Перед началом работы мы рекомендуем прочитать полное руководство пользователя , чтобы понять все настройки и философию управления риском:
FREE
Panel Anywhere
Zhong Zhong Zi
5 (1)
Утилиты
[Description] Panel Anywhere is a groundbreaking EA panel, being the first in the market to support browser operations. It addresses a pain point for all MT5 traders, offering a solution that has been lacking in the past. Additionally, the EA itself provides a comprehensive interface to meet all regular operational needs. [Features] Browser Support:   - View EA panel information from the browser, allowing you to manage your account anywhere, unrestricted by a computer or RDP.   - WebEA URL: ht
FREE
SDZ Trend Pro
Van Toan Nguyen
Эксперты
Overview SDZ Trend Pro is a professional Expert Advisor work for all symbol, recommend  XAUUSD (Gold) trading on the H1 timeframe . It combines dynamic price action patterns, EMA filters, and strict session-based trading logic to identify precise market entries with optimal risk control. This EA is ideal for traders who prefer structured, time-filtered trading during active market hours. ️ Core Features Dynamic Stop Loss (SL) logic Automatically sets SL based on candle pattern Chooses the
FREE
Exact Time
Boris Sedov
Утилиты
Exact Time — время на секундном графике. Утилита показывает время открытия выбранной свечи. Это нужно при работе с секундными графиками. Например, можно использовать на секундном графике построенном при помощи утилиты Seconds Chart . Входные параметры Base corner — угол графика, к которому привязан объект. X distance — дистанция от угла графика по горизонтали. Y distance — дистанция от угла графика по вертикали. Text font — название шрифта. Font size — размер шрифта. Color — цвет текста.
FREE
Enthiran MT5 Slave CopyTrader
Orifox Technologies Private Limited
Утилиты
Enthiran Slave CopyTrader for MT5 Mirror Trades Across Multiple Accounts with Precision and Speed Enthiran CopyTrader is a powerful MT5 Expert Advisor that allows you to replicate trades from one MetaTrader 5 account (Master) to one or multiple accounts (Slaves) with complete control over trade size, symbol mapping, and execution speed. To download Master Copier visit this link Whether you manage investor accounts, signal services, or prop firm strategies, this tool helps you maintain synchroni
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Remote Trade Receiver MT5
Rashed Samir
Утилиты
Free Slave Version – Remote Trade Receiver MT5. This is the FREE Slave version of our professional Remote Trade Copier system. It allows you to receive trades from a Master account running our full Copy Trade solution. Designed for simplicity and reliability, this version is read-only and cannot send trades or operate independently. Key Features: One-click setup – simply connect to the Master. Fast and accurate order copying. Supports all symbols, order types, and brokers. Minimal resource us
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
Эксперты
News Scalper EA is an Expert Advisor for trading EURUSD - GBPUSD - XAUUSD pairs, positioning your positions during the news. Developed by an experienced trader with over 17 years of trading experience. News Scalper EA uses a news calendar from MQL5 and trades according to them. With sophisticated strategy and risk management, the EA protects your positions from larger losses! News Scalper EA lets you close the SL after the set time (1 minute, planned) when the position is in minus, which proves
FREE
CRT Pro Ultimate Scanner
Jonathan Mboya Kinaro
Утилиты
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Профессиональный Сканер Паттернов Обзор CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - это продвинутый мультисимвольный Expert Advisor, разработанный Helios Technologies, который специализируется на обнаружении и торговле паттернами CRT (Консолидация-Манипуляция-Распределение) с интеллектуальным выравниванием тренда. Этот EA объединяет концепции институциональной торговли с умным управлением сигналами для предоставления высоковероятных торговых возможностей на различных ры
Account Info Free for MT5
Denis Zyatkevich
5 (1)
Утилиты
Общие сведения Скрипт показывает информацию о торговом счете. Информация о торговом счете: Account - номер счета и тип (Real, Contest или Demo); Name - имя владельца счета; Company - название компании, предоставляющей доступ для торговли; Server - название торгового сервера; Connection State - состояние соединения; Trade Allowed - разрешена ли торговля на счете в данный момент; Experts Allowed - разрешена ли торговля советниками; Balance - баланс счета; Equity - собственные средства; Credit - кр
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Эксперты
Суть системы заключается в идентификации момента формирования "разворотной" композитной свечи с заданными характеристиками (размер свечи в пунктах, структура теней). В анализе японских свечей аналогами подобных разворотных моделей являются "Молот" (Hammer) и "Повешенный" (Hanging Man), но в данной системе тело свечи не обязательно должно быть маленьким, а результирующая свеча строится из нескольких свечей. Входные параметры системы: Range - задает максимальное количество баров, которые будут уча
FREE
Elsna Alert MT5
Raymond Edusei
Утилиты
Elsna Alert (MT5 EA) is a lightweight Expert Advisor that monitors your trading account in real time and alerts you whenever a trade is opened or closed . It uses MetaTrader 5’s built-in OnTradeTransaction event to instantly detect any new executed deals—manual or automated—and plays a custom sound for each event. You can choose whether it tracks all symbols or only the chart’s symbol . Key features: Instant audio alert when a trade opens or closes. Works with both manual and EA-driven trades. O
FREE
Magic Curves MT5
Aleksey Usachev
Индикаторы
Indicator shows balance curves based on magic number for portfolio analysis. It allows to visually estimate different strategies performance on a single symbol. Any of magic number can be hidden by clicking on the value in legend. Parameters: HideAllOnStart - all magics are hidden and can be activated by clicking on its value; MAMode - shows average profit from trades; MAPeriod - Moving average period; Magics - a string with magic numbers separated by comma like "1,2,123". If this field is empty
Elsna Panel MT5
Raymond Edusei
Утилиты
The indicator is a   real-time trading dashboard   for MT5, showing account, trade, and risk information in a compact panel directly on the chart. Key Features Dashboard Display Shows instrument, price, spread, and remaining candle time. Shows account stats: balance, equity, margin, free margin, margin used. Floating profit and pips of all open trades. Historical profits: today, this week, this month, and all-time. Risk stats: total lot size, average risk per trade, average R:R ratio, average tr
FREE
KING Fusion MACD Vol
Ahmed Al-askar
Индикаторы
- وصف المنتج - مؤشر احترافي متكامل لا يعد KING Fusion MACD-Vol من KING TRADING EA مجرد MACD آخر — فهو عبارة عن مجموعة أدوات تداول كاملة تجمع بين مؤشرات احترافية متعددة في نافذة فرعية واحدة أنيقة. لم تعد بحاجة إلى تحميل مخططك بأدوات منفصلة. يجمع هذا المؤشر بين: MACD مع خطوط مزدوجة ورسم بياني مكبر رسم بياني ملون ومثبت بالحجم ملصقات ديناميكية مع قيم المؤشرات في الوقت الفعلي (ATR، ADX، RSI، Volume) عداد تنازلي للبار التنبيهات المتقاطعة (مرئية + صوتية) كل ما تحتاجه من الوضوح والسرعة والدقة -
FREE
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (14)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (8)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time. Supports
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (107)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. Перед покупкой вы можете протестировать демо-версию на демо-счете. Демо-версия здесь . Полная инструкция здесь . Основной функционал и преимущества: Русифицированный интерфейс, поддержку на русском языке. Поддерживает копирование МТ5 > МТ5, МТ
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Утилиты
Представляем   OrderManager : Революционный инструмент для MT5 Управляйте своими сделками как профессионал с новейшим инструментом Order Manager для MetaTrader 5. Разработанный с учетом простоты и удобства использования, Order Manager позволяет вам легко определять и визуализировать риски, связанные с каждой сделкой, что позволяет принимать обоснованные решения и оптимизировать вашу торговую стратегию. Для получения дополнительной информации о OrderManager, пожалуйста, обратитесь к руководству.
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Утилиты
Легко защитите свой торговый капитал Защита вашего торгового капитала так же важна, как и его увеличение. KT Equity Protector — это ваш персональный менеджер по рискам, который постоянно следит за капиталом на счете и автоматически вмешивается, чтобы предотвратить убытки или зафиксировать прибыль, закрывая все активные и отложенные ордера при достижении заданных уровней прибыли или убытка. Никаких эмоциональных решений, никакой догадки — только надежная защита капитала, которая работает круглосу
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Утилиты
Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия. Полная инструкция и демо-версия здесь . Основные особенно
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Утилиты
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций - Перевод в безубыток и трейлинг стоп-лосса - Интуитивно понятный,  адаптивный, настраиваемый интерфейс - Визуализация сессий и сильных алгоритмических уровней - Любые активы и тип
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Утилиты
Индикатор Chart Sync — предназначен для синхронизации графических объектов в окнах терминала. Может использоваться как дополнение к TradePanel . Перед покупкой вы можете протестировать Демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Для работы установите индикатор на график, с которого нужно копировать объекты. Графические объекты, созданные на этом графике, будут автоматически скопированы индикатором на все графики с таким же символом. Индикатор также будет копировать любые изменения в графических
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Утилиты
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts MT5
Kaijun Wang
5 (4)
Утилиты
Копир->Удобное и быстрое взаимодействие с интерфейсом, пользователи могут использовать его сразу       ->>>> Рекомендуется использовать на компьютерах Windows или VPS Windows Функции: Разнообразные и персонализированные настройки копирования сделок: 1. Различные режимы лота могут быть установлены для различных источников сигналов. 2. Различные источники сигналов могут быть установлены для прямого и обратного копирования сделок. 3. Сигналы могут быть установлены с комментариями. 4. Следует ли ка
Другие продукты этого автора
DUN Lines
Darren Mark Scott
Индикаторы
One of the most accurate ways to predict price movements is to identify imbalances. When we identify significant price imbalances (aka fair value gaps or fvgs/ifvgs), it becomes relatively easy to place trades based on continuations and retracements. A moving average simply cannot give you anywhere near the precision we find when we observe the reaction of price to an imbalance. There are a few products on the market that claim to provide trading opportunities based on imbalances, but we believe
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв