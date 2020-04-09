Trade Dispensary Connect — это утилита для советника MT5, предназначенная для отправки сделок в формате JSON в копировщик сделок Trade Dispensary через веб-хук. Если Trade Dispensary запущен на вашем локальном компьютере, просто используйте http://127.0.0.1 :5000/webhook/mt5/[ACCOUNT_ID] в качестве URL-адреса веб-хука. Если Trade Dispensary запущен на другом компьютере, получите адрес/домен этого компьютера. Для этого сценария рекомендуется использовать сервис туннелирования, такой как Pinggy или Ngrok.





Этот советник MT5 специально разработан для работы с копировщиком сделок Trade Dispensary, но, безусловно, может работать и с другими приложениями, принимающими сделки через JSON Webhook. Он очень полезен для копирования ручных сделок и сделок других советников на счета других брокеров MT5 или проп-фирм. Также полезен для фьючерсных трейдеров, которые предпочитают использовать мобильное приложение MT5 для исполнения сделок. Сделки отправляются в Trade Dispensary, а затем копируются на платформы TopstepX, ProjectX и Ninjatrader. Настройки не требуют пояснений, но, если у вас возникнут какие-либо вопросы, свяжитесь с нами.