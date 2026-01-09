Trade Dispensary Connect

Trade Dispensary Connect ist ein MT5-EA-Tool, das Trades im JSON-Format per Webhook an den Trade Dispensary Trade Copier sendet. Läuft Trade Dispensary auf Ihrem lokalen Rechner, verwenden Sie einfach http://127.0.0.1:5000/webhook/mt5/[ACCOUNT_ID] als Webhook-URL. Läuft Trade Dispensary auf einem anderen PC, ermitteln Sie die Adresse/Domäne dieses Rechners. Für diesen Fall empfiehlt sich ein Tunneling-Dienst wie Pinggy oder Ngrok.

Dieser MT5-EA ist speziell für die Verwendung mit dem Trade Dispensary Trade Copier entwickelt, funktioniert aber auch mit anderen Anwendungen, die Trades per JSON-Webhook akzeptieren. Er eignet sich hervorragend zum Kopieren manueller Trades und Trades anderer Expert Advisors auf andere MT5-Brokerkonten oder Prop-Trading-Konten. Auch für Futures-Trader, die die MT5-Mobil-App für die Ausführung nutzen, ist er nützlich. Die Trades werden an Trade Dispensary gesendet und anschließend auf die Plattformen TopstepX, ProjectX und Ninjatrader kopiert. Die Einstellungen sind selbsterklärend, aber bitte melden Sie sich, falls Sie Fragen haben.
DUN Lines
Darren Mark Scott
Indikatoren
Eine der genauesten Methoden zur Vorhersage von Kursbewegungen ist die Ermittlung von Ungleichgewichten. Wenn wir signifikante Preisungleichgewichte (auch bekannt als Fair-Value-Gaps oder fvgs/ifvgs) erkennen, ist es relativ einfach, auf der Grundlage von Fortsetzungen und Rücksetzungsbewegungen Trades zu platzieren. Ein gleitender Durchschnitt bietet einfach nicht annähernd die Präzision, die wir finden, wenn wir die Reaktion des Preises auf ein Ungleichgewicht beobachten. Es gibt einige Produk
