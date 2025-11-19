Trade Dispensary Connect est un utilitaire EA MT5 conçu pour envoyer des ordres au format JSON au copieur de transactions Trade Dispensary via Webhook. Si Trade Dispensary est installé sur votre machine locale, utilisez simplement http://127.0.0.1 :5000/webhook/mt5/[ACCOUNT_ID] comme URL de webhook. Si Trade Dispensary est installé sur un autre ordinateur, récupérez l'adresse IP/le nom de domaine de cette machine. Un service de tunneling tel que Pinggy ou Ngrok est recommandé dans ce cas.





Cet EA MT5 est spécifiquement conçu pour fonctionner avec le copieur de transactions Trade Dispensary, mais il est également compatible avec d'autres applications acceptant les ordres via Webhook JSON. Il est très utile pour copier des ordres manuels et des ordres d'autres conseillers experts vers d'autres comptes de courtiers MT5 ou des comptes de sociétés de trading pour compte propre. Il est également utile pour les traders de contrats à terme qui utilisent l'application mobile MT5 pour l'exécution de leurs ordres. Les ordres sont envoyés à Trade Dispensary, puis copiés vers les plateformes TopstepX, ProjectX et NinjaTrader. Les paramètres sont explicites, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.