Trade Dispensary Connect

Trade Dispensary Connect es una utilidad EA para MT5 diseñada para enviar operaciones en formato JSON al copiador de operaciones de Trade Dispensary mediante Webhook. Si Trade Dispensary se ejecuta en su equipo local, utilice http://127.0.0.1:5000/webhook/mt5/[ID_DE_CUENTA] como URL de webhook. Si Trade Dispensary se ejecuta en otro equipo, obtenga la dirección/dominio de la máquina. Se recomienda un servicio de tunelización como Pinggy o Ngrok para este caso.

Este EA para MT5 está diseñado específicamente para funcionar con el copiador de operaciones de Trade Dispensary, pero también puede funcionar con otras aplicaciones que acepten operaciones mediante Webhook JSON. Es muy útil para copiar operaciones manuales y de otros asesores expertos a otras cuentas de bróker de MT5 o cuentas de firmas de trading propietario. También es útil para operadores de futuros que prefieren usar la aplicación móvil de MT5 para ejecutar operaciones. Las operaciones se envían a Trade Dispensary y luego se copian a las plataformas TopstepX, ProjectX y NinjaTrader. La configuración es intuitiva, pero no dude en contactarnos si tiene alguna pregunta.
