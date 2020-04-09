Trade Dispensary Connect

O Trade Dispensary Connect é um utilitário EA para MT5 projetado para enviar ordens em formato JSON para o copiador de ordens Trade Dispensary via Webhook. Se o Trade Dispensary estiver sendo executado em sua máquina local, basta usar http://127.0.0.1:5000/webhook/mt5/[ID_DA_CONTA] como URL do webhook. Se o Trade Dispensary estiver sendo executado em outro computador, obtenha o endereço/domínio da máquina. Um serviço de tunelamento como Pinggy ou Ngrok é recomendado para este cenário.

Este EA para MT5 foi projetado especificamente para funcionar com o copiador de ordens Trade Dispensary, mas certamente pode funcionar com outros aplicativos que aceitam ordens via Webhook JSON. Muito útil para copiar ordens manuais e ordens de outros Expert Advisors para outras contas de corretoras MT5 ou contas de empresas proprietárias. Também é útil para traders de futuros que gostam de usar o aplicativo móvel MT5 para executar ordens. As ordens são enviadas para o Trade Dispensary e, em seguida, copiadas para as plataformas TopstepX, ProjectX e NinjaTrader. As configurações são autoexplicativas, mas entre em contato se tiver alguma dúvida.
Produtos recomendados
Netbrowse Trade Copier
Michael Masanga
Utilitários
Introducing our cutting-edge Trade Copier Expert Advisor for MetaTrader 5 (MT5) – the ultimate solution for seamless trade replication across multiple accounts on the same server or computer. Elevate your trading experience and take control of your investment strategy like never before with our professional-grade Trade Copier. Key Features: Effortless Trade Replication: Our Trade Copier effortlessly duplicates trades from a master account to multiple slave accounts, ensuring that you never miss
FREE
Mt5 Follow Mt5 Receiver
Wen Huang
4 (3)
Utilitários
1. Este sistema documental é um sistema documental local, is to é, o transmissor e o receptor devem operar no mesmo computador. Porque a conta MT4 / 5 pode ser logada em vários computadores ao mesmo tempo, você só precisa enviar a senha de conta somente de leitura para o cliente. A comercialização local é muito rápida e estável porque não envolve a rede. 2. É atualmente a extremidade receptora. Ao carregar o gráfico, você precisa alterar "senderaccount" no parâmetro de entrada para a conta MT4
FREE
Copier MT5 To MT5 TimeLock
Nurhidaya Tullah
Utilitários
MT5 Trade Copier – Real-Time  Slave Monitoring  System         Copier MT5 To MT5 (Full Version)                                                  Get the full and latest version of the      copier from the link below:                                                                https://www.mql5.com/en/ market/product/157869   System Copier includes an   advanced Slave (Receiver) Mon
FREE
Copy MT5 MT5 demo
Andriy Motuzka
Utilitários
Demo copier of deals from MetaTrader 5 to MetaTrader 5 ( MetaTrader 4<->MetaTrader 4 version is available ; with both versions, you can copy MetaTrader 5<->MetaTrader 4, MetaTrader 4<->MetaTrader 5, MetaTrader 5<->MetaTrader 5, MetaTrader 4<->MetaTrader 4). Works only in the mode of hedging. Spread filter. Select the best price (start copying positions with a profit or loss). Configure the lot size, fixed or ratio-based (provider signals can be copied with an increased lot). Configure order copy
FREE
SharingIsCaring Trade Copier
Wait4Signal
4.44 (9)
Utilitários
Sharing-Is-Caring Trade Copier Features Local & Remote copy One tool can act as provider or receiver of trades Co-exist with other positions opened manually or from other expert advisors Can be stopped and restarted at any time without any issues such as deals getting closed mysteriously Copy same lot or adjust according to your balance and leverage Partial close/open Manage max funds to use One provider can copy to unlimited number of receivers One receiver can copy from unlimited number of p
FREE
EV Account Copier
Enrique Valeros Muriana
Utilitários
EV Account Copier is a lightweight and reliable MT5 solution designed to replicate trading activity from a MASTER terminal to SLAVE terminals while keeping full control over what gets copied and how position size is calculated. The EA is delivered as a single file : simply set the Role input to MASTER on the source account and SLAVE on the destination account(s). The copier supports both full-account replication and selective replication by Magic Number , making it ideal if you run multiple stra
FREE
Reverse Trades Copier for Followers
Jinsong Zhang
Utilitários
Reverse TradeCopier for Followers can copy trades from an account that is running   Reverse TradeCopier for Source . Features: Copies trades from one source (master) account to multiple following (slave) accounts. Allow investor (read only) password for source (master) account. There are no complicated settings and input parameters, everything is easy. Works with different brokers. Works with different quotes symbols (EURUSD_FX, eurusd_m, etc.). Can copy orders from 4-digit quotes platform to 5-
FREE
TradeNavigator AccountPilot
Goran Madjaric
Utilitários
TradeNavigator AccountPilot v1.1 – Seu Gerenciador de Contas para MT5 Identifique instantaneamente com qual conta você está operando – use nomes personalizados em vez de números confusos! Evite erros caros vendo claramente sua conta ativa no gráfico! Ideal para traders com múltiplas contas e corretoras – nunca mais confusão! Benefício principal: Nunca mais opere na conta errada! Você tem várias contas em diferentes corretoras, cada uma com um número longo e confuso ? Você abre uma
FREE
TradeInfos
Dustin Ricardo Pierenz
Indicadores
Track your spread and all position PnLs (Buy & Sell) in real-time – stay in control of your trades at a glance! Features: Real-time spread display (in pips) Total Buy position PnL Total Sell position PnL Clean, non-intrusive display layout Works with all symbols and timeframes Perfect for: Scalpers needing quick spread awareness Day traders monitoring long/short performance Risk managers optimizing exposure No need to switch tabs or rely on external tools — everything you need is visible at
FREE
Tick History Loader
Boris Sedov
Utilitários
Tick History Loader is an essential auxiliary tool that downloads the full available tick history for any symbol in your MT5 terminal. The script performs a deep synchronization with the trading server, sequentially requesting and saving the entire tick history from the earliest available date. This is necessary for the correct operation of advanced analytical tools that require complete market data. The obtained tick history serves as the basis for building custom charts with a timeframe in sec
FREE
SG InfoBox MT5
Hleb Smoliar
3.5 (2)
Utilitários
The   "InfoBox"   utility is designed to display the presence of open orders, the number of lots, current profit and much more in one window. The version for the MT4 platform is here . You've probably encountered a situation where you have an advisor that works on a currency pair, but information about its operation: - orders and their number, the size of the spread for the instrument, the volume of lots on the market, drawdown and much more - are scattered in different places of the terminal an
FREE
Total Trades Pie Chart
Roman Kandelaki
Utilitários
Total Closed Trades – MT5 Indicator The Total Closed Trades indicator for MetaTrader 5 provides a quick, visual overview of your trading performance by displaying a simple and intuitive 3-value breakdown : Total Trades – The total number of closed trades. Winning Trades – Number of profitable trades. Losing Trades – Number of losing trades. Instead of digging through reports, traders can instantly monitor their historical performance with a compact and elegant pie chart-style widget. Key
FREE
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilitários
Auto Trade Copier é projetado para copiar comércios entre contas MT5 / terminais múltiplos com uma precisão absoluta. Com esta ferramenta , você pode agir como quer provedor ( fonte ) ou receptor (destino). Cada ações negociadas será clonado a partir de provedor para o receptor sem demora. A seguir são características de destaque :     Alternar entre Provider ou papel Receiver dentro de uma ferramenta.     Um provedor pode copiar comércios de contas da multi- receptor.     Absoluto compatível
EA Close All Set TPSL All Panel
Thannawut Khankhat
4 (1)
Utilitários
EA Close All Set TPSL All  Panel EA Close All Set TPSL All MT5 is a professional utility tool for MetaTrader 5 that helps traders manage orders quickly and efficiently. With a clean on-chart control panel, you can close trades or set Take Profit / Stop Loss levels for all orders with just one click.       [MT4 Version --->  click . ] Key Features On-Chart Control Panel   – Light gray background with simple and intuitive design. Close All Orders   – Instantly close all active Buy, Sell, and
FREE
Universal Webhook
Rubi Jihantoro
Utilitários
Universal Webhook is utility to send MT5 ORDER and TRANSACTION event Compatible with any Webhook Server Features: Basic Auth Support  Custom Authorization header support  Custom Header Support Automatically Sends Webhook on OnTradeTransaction event. Automatically bring Trade Account information (configurable) Specially made because of request from WebhookPrinter.com users, but feel free to use. Sample Webhook Payload: {   "event": " TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD ",   "account": [     {      
FREE
NODE Neural EA for MT5
Enrique Enguix
4.17 (117)
Experts
NODE Neural EA é um Expert Advisor GRATUITO para EURUSD que utiliza uma rede neural para filtrar as melhores oportunidades de mercado e simplificar ao máximo o trading automatizado. Ele foi desenvolvido para ser fácil de usar desde o primeiro dia : você instala, ajusta o risco e deixa que a lógica interna gerencie as entradas e saídas de forma consistente. Antes de começar, recomendamos ler o guia completo do usuário para entender todos os parâmetros e a filosofia de risco: Clique aqui para ler
FREE
Panel Anywhere
Zhong Zhong Zi
5 (1)
Utilitários
[Description] Panel Anywhere is a groundbreaking EA panel, being the first in the market to support browser operations. It addresses a pain point for all MT5 traders, offering a solution that has been lacking in the past. Additionally, the EA itself provides a comprehensive interface to meet all regular operational needs. [Features] Browser Support:   - View EA panel information from the browser, allowing you to manage your account anywhere, unrestricted by a computer or RDP.   - WebEA URL: ht
FREE
SDZ Trend Pro
Van Toan Nguyen
Experts
Overview SDZ Trend Pro is a professional Expert Advisor work for all symbol, recommend  XAUUSD (Gold) trading on the H1 timeframe . It combines dynamic price action patterns, EMA filters, and strict session-based trading logic to identify precise market entries with optimal risk control. This EA is ideal for traders who prefer structured, time-filtered trading during active market hours. ️ Core Features Dynamic Stop Loss (SL) logic Automatically sets SL based on candle pattern Chooses the
FREE
Exact Time
Boris Sedov
Utilitários
Exact Time — detailed time on the seconds chart. The utility shows the opening time of the selected candle. This is necessary when working with seconds charts. For example, it can be used on a seconds chart built using the Seconds Chart utility. Inputs Base corner — the chart corner to which an object Is attached. X distance — the horizontal distance from the chart corner. Y distance — the vertical distance from the chart corner. Text font — font name Font size — font size Color — text color
FREE
Enthiran MT5 Slave CopyTrader
Orifox Technologies Private Limited
Utilitários
Enthiran Slave CopyTrader for MT5 Mirror Trades Across Multiple Accounts with Precision and Speed Enthiran CopyTrader is a powerful MT5 Expert Advisor that allows you to replicate trades from one MetaTrader 5 account (Master) to one or multiple accounts (Slaves) with complete control over trade size, symbol mapping, and execution speed. To download Master Copier visit this link Whether you manage investor accounts, signal services, or prop firm strategies, this tool helps you maintain synchroni
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitários
COPIADORA COMERCIAL - SENHA DO INVESTIDOR - CÓPIA COMÉRCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necessita de "Mirror Copier Master" na conta mestra que será seguida pela conta do cliente e "Mirror Copier Client" na conta do cliente que seguirá a conta mestra Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versão MT4 Mestre: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
FREE
Remote Trade Receiver MT5
Rashed Samir
Utilitários
Free Slave Version – Remote Trade Receiver MT5. This is the FREE Slave version of our professional Remote Trade Copier system. It allows you to receive trades from a Master account running our full Copy Trade solution. Designed for simplicity and reliability, this version is read-only and cannot send trades or operate independently. Key Features: One-click setup – simply connect to the Master. Fast and accurate order copying. Supports all symbols, order types, and brokers. Minimal resource us
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
Experts
News Scalper EA is an Expert Advisor for trading EURUSD - GBPUSD - XAUUSD pairs, positioning your positions during the news. Developed by an experienced trader with over 17 years of trading experience. News Scalper EA uses a news calendar from MQL5 and trades according to them. With sophisticated strategy and risk management, the EA protects your positions from larger losses! News Scalper EA lets you close the SL after the set time (1 minute, planned) when the position is in minus, which proves
FREE
CRT Pro Ultimate Scanner
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitários
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Scanner Profissional de Padrões Visão Geral O CRT Pro Trading EA Ultimate v10 é um Expert Advisor multisímbolo avançado desenvolvido pela Helios Technologies que se especializa em detectar e negociar padrões CRT (Consolidação-Manipulação-Distribuição) com alinhamento inteligente de tendência. Este EA combina conceitos de negociação institucional com gestão inteligente de sinais para fornecer oportunidades de negociação de alta probabilidade em múltiplos mercad
Account Info Free for MT5
Denis Zyatkevich
5 (1)
Utilitários
Overview The script displays information about the trade account: Information about the trade account: Account - account number and type (Real, Contest or Demo); Name - name of the account owner; Company - name of a company that provide the access to trading; Server - trade server name; Connection State - connection state; Trade Allowed - shows whether trading is allowed on the account at the moment; Experts Allowed - shows whether it is allowed to trade using Expert Advisors; Balance - account
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experts
A ideia do sistema é a identificação de padrões de reversão utilizando o cálculo de candles compostos. Os padrões de reversão são semelhantes aos padrões "Martelo" e o " Homem Enforcado " da análise candlestick Japonesa, porém ele usa candles compostos em vez de uma única barra e não precisa do pequeno corpo numa composição para confirmar a reversão. Os parâmetros de entrada: Range - número máximo de barras, utilizada no cálculo de composição dos candles compostos . Minimum - tamanho mínimo dos
FREE
Elsna Alert MT5
Raymond Edusei
Utilitários
Elsna Alert (MT5 EA) is a lightweight Expert Advisor that monitors your trading account in real time and alerts you whenever a trade is opened or closed . It uses MetaTrader 5’s built-in OnTradeTransaction event to instantly detect any new executed deals—manual or automated—and plays a custom sound for each event. You can choose whether it tracks all symbols or only the chart’s symbol . Key features: Instant audio alert when a trade opens or closes. Works with both manual and EA-driven trades. O
FREE
Magic Curves MT5
Aleksey Usachev
Indicadores
Indicator shows balance curves based on magic number for portfolio analysis. It allows to visually estimate different strategies performance on a single symbol. Any of magic number can be hidden by clicking on the value in legend. Parameters: HideAllOnStart - all magics are hidden and can be activated by clicking on its value; MAMode - shows average profit from trades; MAPeriod - Moving average period; Magics - a string with magic numbers separated by comma like "1,2,123". If this field is empty
Elsna Panel MT5
Raymond Edusei
Utilitários
The indicator is a   real-time trading dashboard   for MT5, showing account, trade, and risk information in a compact panel directly on the chart. Key Features Dashboard Display Shows instrument, price, spread, and remaining candle time. Shows account stats: balance, equity, margin, free margin, margin used. Floating profit and pips of all open trades. Historical profits: today, this week, this month, and all-time. Risk stats: total lot size, average risk per trade, average R:R ratio, average tr
FREE
KING Fusion MACD Vol
Ahmed Al-askar
Indicadores
- وصف المنتج - مؤشر احترافي متكامل لا يعد KING Fusion MACD-Vol من KING TRADING EA مجرد MACD آخر — فهو عبارة عن مجموعة أدوات تداول كاملة تجمع بين مؤشرات احترافية متعددة في نافذة فرعية واحدة أنيقة. لم تعد بحاجة إلى تحميل مخططك بأدوات منفصلة. يجمع هذا المؤشر بين: MACD مع خطوط مزدوجة ورسم بياني مكبر رسم بياني ملون ومثبت بالحجم ملصقات ديناميكية مع قيم المؤشرات في الوقت الفعلي (ATR، ADX، RSI، Volume) عداد تنازلي للبار التنبيهات المتقاطعة (مرئية + صوتية) كل ما تحتاجه من الوضوح والسرعة والدقة -
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitários
Ajuda a calcular o risco por comércio, a fácil instalação de uma nova encomenda, gestão de encomendas com funções de fecho parcial, trailing stop de 7 tipos e outras funções úteis. Materiais e instruções adicionais Instruções de instalação   -   Instruções para a aplicação   -   Versão de teste da aplicação para uma conta de demonstração Função de linha Mostra no gráfico a linha de Abertura, Stop Loss, Take Profit. Com esta função é fácil definir uma nova ordem e ver as suas características ad
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitários
Experimente uma cópia de negociação excepcionalmente rápida com o Local Trade Copier EA MT5 . Com sua fácil configuração de 1 minuto, este copiador de negociações permite que você copie negociações entre vários terminais MetaTrader no mesmo computador Windows ou em um Windows VPS com velocidades de cópia ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Seja você um trader iniciante ou profissional, o   Local Trade Copier EA MT5   oferece uma ampla gama de opções para personalizá-lo de acordo com suas ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
Utilitários
O Trade Panel é um assistente comercial multifuncional. A aplicação contém mais de 50 funções de negociação para negociação manual e permite automatizar a maioria das operações de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégia. Antes de comprar, pode testar a versão de demonstração numa conta de demonstração. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Comércio. Permite realizar operações de negociação com um clique: Abra as ordens e posições pendentes com
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (14)
Utilitários
Versão Beta O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos. O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta Meta
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (8)
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time. Supports
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (107)
Utilitários
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilitários
Trade Copier é um utilitário profissional projetado para copiar e sincronizar negociações entre contas de negociação. A cópia ocorre da conta / terminal do fornecedor para a conta / terminal do destinatário, instalada no mesmo computador ou vps. Antes de comprar, você pode testar a versão demo em uma conta demo. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Principais funcionalidades e benefícios: Suporta a cópia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incluindo contas "MT5 netting". Os mod
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilitários
Atenção: A versão demo para revisão e teste está aqui . YuClusters é um sistema profissional de análise de mercado. O trader tem oportunidades únicas para analisar o fluxo de pedidos, volumes de negociação, movimentos de preços usando vários gráficos, perfis, indicadores e objetos gráficos. O YuClusters opera com base em dados de Tempos e Negócios ou informações de ticks, dependendo do que está disponível nas cotações de um instrumento financeiro. O YuClusters permite que você crie gráficos com
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitários
Copiadora de comércio para MT5 é um  comércio   copiadora para a plataforma МetaТrader 5 . Ele copia negociações forex  entre   qualquer conta   MT5  - MT5, MT4  - MT5 para a versão COPYLOT MT5 (ou MT4  - MT4 MT5  - MT4 para a versão COPYLOT MT4) Copiadora confiável! Versão MT 4 Descrição completa +DEMO +PDF Como comprar Como instalar    Como obter arquivos de log    Como testar e otimizar    Todos os produtos da Expforex Você também pode copiar negociações no terminal МТ4 ( МТ4  - МТ4, МТ5  -
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitários
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de análise de stops baseado em estrutura de mercado Visão geral O Smart Stop Scanner oferece aos traders um monitoramento profissional de níveis de stop-loss em múltiplos mercados. O sistema identifica automaticamente as zonas de stop mais relevantes com base na estrutura real do mercado, rupturas significativas e lógica de price action — tudo apresentado em um painel unificado, claro e totalmente compatível com telas de alta resolução (DPI-aware). Func
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitários
Este produto filtra todos os consultores especializados e gráficos manuais durante o horário das notícias, para que você não precise se preocupar com picos de preços repentinos que possam destruir suas configurações de negociação manuais ou negociações realizadas por outros consultores especializados. Este produto também vem com um sistema de gerenciamento de pedidos completo que pode lidar com suas posições abertas e ordens pendentes antes do lançamento de qualquer notícia. Depois de comprar o
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Smart Stop Manager – Execução automática de stop-loss com precisão profissional Visão geral O Smart Stop Manager é a camada de execução da linha Smart Stop, desenvolvido para traders que precisam de uma gestão de stop-loss estruturada, fiável e totalmente automatizada em múltiplas posições abertas. Ele monitora continuamente todas as operações ativas, calcula o nível ideal de stop usando a lógica de estrutura de mercado do Smart Stop e atualiza os stops automaticamente com regras claras e tran
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitários
Telegram para MT5:   A solução definitiva para cópia de sinais Simplifique suas negociações com o Telegram para MT5, a ferramenta moderna que copia sinais de negociação diretamente dos canais e chats do Telegram para a sua plataforma MetaTrader 5, sem a necessidade de DLLs. Esta solução poderosa garante execução precisa dos sinais, amplas opções de personalização, economiza tempo e aumenta sua eficiência. [ Instructions and DEMO ] Principais características Integração direta da API do Telegram A
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitários
MT5 to Telegram Signal Provider é uma utilidade fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais especificados para o chat, canal ou grupo do Telegram, tornando sua conta um fornecedor de sinais . Ao contrário da maioria dos produtos concorrentes, ele não usa importações de DLL. [ Demonstração ] [ Manual ] [ Versão MT4 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuração Um guia do usuário passo a passo está disponível. Não é necessário conhec
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitários
Apresentando o   OrderManager : Uma Ferramenta Revolucionária para MT5 Gerencie suas operações como um profissional com o novo utilitário Order Manager para MetaTrader 5. Projetado com simplicidade e facilidade de uso em mente, o Order Manager permite que você defina e visualize facilmente o risco associado a cada operação, possibilitando tomar decisões informadas e otimizar sua estratégia de trading. Para mais informações sobre o OrderManager, por favor, consulte o manual. [ Manual ] [ Versão M
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitários
Proteja seu capital de trading com facilidade Proteger seu capital é tão importante quanto fazê-lo crescer. O KT Equity Protector é seu gerente pessoal de risco, monitorando continuamente a equidade da sua conta e intervindo automaticamente para evitar perdas ou garantir lucros ao fechar todas as ordens ativas e pendentes quando os níveis de lucro ou prejuízo predefinidos forem atingidos. Chega de decisões emocionais ou adivinhações — apenas proteção confiável do capital funcionando incansavelme
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) é um copiador de negociações local e uma estrutura completa de gestão de riscos e execução projetada para os desafios comerciais de hoje. Desde desafios de prop firms até gestão de portfólio pessoal, ele se adapta a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e manuseio avançado de negociações. O copiador funciona tanto no modo Master (remetente) quanto Slave (receptor), com sincronização em t
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 5. Suporte multilíngue. Vers
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitários
Painel de negociação para negociação em 1 clique. Trabalhando com posições e pedidos! Negociar a partir do gráfico ou do teclado. Com nosso painel de negociação, você pode executar negociações com um único clique diretamente no gráfico e realizar operações de negociação 30 vezes mais rápido do que com o controle MetaTrader padrão. Cálculos automáticos de parâmetros e funções tornam a negociação mais rápida e conveniente para os traders. Dicas gráficas, rótulos informativos e informações completa
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitários
DashPlus é uma ferramenta avançada de gerenciamento de operações projetada para melhorar a eficiência e a eficácia das suas transações na plataforma MetaTrader 5. Ela oferece um conjunto completo de funcionalidades, incluindo cálculo de risco, gestão de ordens, sistemas de grade avançados, ferramentas baseadas em gráficos e análise de desempenho. Principais Funcionalidades 1. Grade de Recuperação Implementa um sistema de grade flexível e de média para gerenciar operações em condições adversas de
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitários
"Grid Manual" é um painel comercial para trabalhar com uma grade de ordens. O utilitário é universal, possui configurações flexíveis e uma interface intuitiva. Ele trabalha com uma grade de ordens não apenas na direção da média das perdas, mas também na direção do aumento dos lucros. O trader não precisa criar e manter uma grade de ordens, tudo será feito pelo ""Grid Manual". Basta abrir um orden e o "Grid manual" criará automaticamente uma grade de ordens para ele e trabalhará com ele até que s
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilitários
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilitários
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilitários
Indicador Chart Sync - projetado para sincronizar objetos gráficos em janelas de terminal. Pode ser utilizado como complemento ao TradePanel . Antes de comprar, você pode testar a versão Demo em uma conta demo. Demonstração aqui . Para funcionar, instale o indicador no gráfico do qual deseja copiar os objetos. Os objetos gráficos criados neste gráfico serão copiados automaticamente pelo indicador para todos os gráficos com o mesmo símbolo. O indicador também copiará quaisquer alterações nos obje
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitários
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitários
Seconds Chart — uma ferramenta exclusiva para criar gráficos de segundos no MetaTrader 5 . Com o Seconds Chart , você pode criar gráficos com períodos definidos em segundos, proporcionando flexibilidade e precisão ideais para análise, indisponíveis em gráficos padrão de minutos ou horas. Por exemplo, o período S15 indica um gráfico com velas de 15 segundos. Você pode usar qualquer indicador ou Expert Advisor com suporte a símbolos personalizados. Trabalhar com eles é tão conveniente quanto negoc
Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts MT5
Kaijun Wang
5 (4)
Utilitários
Copiadora->Interação de interface conveniente e rápida, os usuários podem usá-la imediatamente       ->>>> Recomendado para uso em computadores Windows ou VPS Windows Características: Configurações de negociação de cópias diversificadas e personalizadas: 1. Diferentes modos de lote podem ser definidos para diferentes fontes de sinal 2. Diferentes fontes de sinal podem ser definidas para negociação de cópias direta e reversa 3. Os sinais podem ser definidos com comentários 4. Se deve calibrar o
Mais do autor
DUN Lines
Darren Mark Scott
Indicadores
One of the most accurate ways to predict price movements is to identify imbalances. When we identify significant price imbalances (aka fair value gaps or fvgs/ifvgs), it becomes relatively easy to place trades based on continuations and retracements. A moving average simply cannot give you anywhere near the precision we find when we observe the reaction of price to an imbalance. There are a few products on the market that claim to provide trading opportunities based on imbalances, but we believe
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário