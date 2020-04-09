O Trade Dispensary Connect é um utilitário EA para MT5 projetado para enviar ordens em formato JSON para o copiador de ordens Trade Dispensary via Webhook. Se o Trade Dispensary estiver sendo executado em sua máquina local, basta usar http://127.0.0.1 :5000/webhook/mt5/[ID_DA_CONTA] como URL do webhook. Se o Trade Dispensary estiver sendo executado em outro computador, obtenha o endereço/domínio da máquina. Um serviço de tunelamento como Pinggy ou Ngrok é recomendado para este cenário.





Este EA para MT5 foi projetado especificamente para funcionar com o copiador de ordens Trade Dispensary, mas certamente pode funcionar com outros aplicativos que aceitam ordens via Webhook JSON. Muito útil para copiar ordens manuais e ordens de outros Expert Advisors para outras contas de corretoras MT5 ou contas de empresas proprietárias. Também é útil para traders de futuros que gostam de usar o aplicativo móvel MT5 para executar ordens. As ordens são enviadas para o Trade Dispensary e, em seguida, copiadas para as plataformas TopstepX, ProjectX e NinjaTrader. As configurações são autoexplicativas, mas entre em contato se tiver alguma dúvida.