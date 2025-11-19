Trade Dispensary Connect, işlemleri JSON formatında Webhook aracılığıyla Trade Dispensary işlem kopyalayıcısına göndermek için tasarlanmış bir MT5 EA yardımcı programıdır. Trade Dispensary yerel bilgisayarınızda çalışıyorsa, webhook URL'si olarak http://127.0.0.1 :5000/webhook/mt5/[HESAP_KİMLİĞİ] adresini kullanmanız yeterlidir. Trade Dispensary başka bir bilgisayarda çalışıyorsa, makinenin adresini/alan adını edinin. Bu senaryo için Pinggy veya Ngrok gibi bir tünelleme hizmeti önerilir.





Bu MT5 EA, özellikle Trade Dispensary işlem kopyalayıcısıyla çalışmak üzere tasarlanmıştır, ancak JSON Webhook aracılığıyla işlem kabul eden diğer uygulamalarla da çalışabilir. Manuel işlemleri ve diğer uzman danışmanların işlemlerini diğer MT5 broker hesaplarına veya aracı kurum hesaplarına kopyalamak için oldukça kullanışlıdır. Ayrıca, MT5 mobil uygulamasını kullanarak işlem yapmayı tercih eden vadeli işlem yatırımcıları için de kullanışlıdır. İşlemler Trade Dispensary'ye gönderilir ve ardından TopstepX, ProjectX ve Ninjatrader platformlarına kopyalanır. Ayarlar açıklayıcıdır ancak herhangi bir sorunuz varsa lütfen bize ulaşın.