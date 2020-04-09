Trade Dispensary Connect
Trade Dispensary Connect 是一款 MT5 EA 工具，旨在通过 Webhook 将交易以 JSON 格式发送到 Trade Dispensary 交易复制器。如果 Trade Dispensary 运行在您的本地计算机上，只需使用 http://127.0.0.1:5000/webhook/mt5/[ACCOUNT_ID] 作为 Webhook URL 即可。如果 Trade Dispensary 运行在另一台计算机上，请获取该计算机的地址/域名。建议在这种情况下使用 Pinggy 或 Ngrok 等隧道服务。
这款 MT5 EA 专为与 Trade Dispensary 交易复制器配合使用而设计，但当然也可以与其他接受 JSON Webhook 交易的应用程序配合使用。它非常适合将手动交易和其他 EA 的交易复制到其他 MT5 经纪商账户或自营交易公司账户。对于喜欢使用 MT5 移动应用程序执行交易的期货交易者来说，它也很有用。交易会发送到 Trade Dispensary，然后复制到 TopstepX、ProjectX 和 NinjaTrader 平台。设置选项一目了然，但如果您有任何疑问，请联系我们。