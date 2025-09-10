KING Fusion MACD Vol


- وصف المنتج

- مؤشر احترافي متكامل


لا يعد KING Fusion MACD-Vol من KING TRADING EA مجرد MACD آخر — فهو عبارة عن مجموعة أدوات تداول كاملة تجمع بين مؤشرات احترافية متعددة في نافذة فرعية واحدة أنيقة.

لم تعد بحاجة إلى تحميل مخططك بأدوات منفصلة. يجمع هذا المؤشر بين:


MACD مع خطوط مزدوجة ورسم بياني مكبر


رسم بياني ملون ومثبت بالحجم


ملصقات ديناميكية مع قيم المؤشرات في الوقت الفعلي (ATR، ADX، RSI، Volume)


عداد تنازلي للبار


التنبيهات المتقاطعة (مرئية + صوتية)



كل ما تحتاجه من الوضوح والسرعة والدقة - في حل واحد احترافي.



---


- الميزات الرئيسية (نظرة عامة)


- MACD المحسن: خطوط مزدوجة (MACD + الإشارة)، ورسم بياني مكبر مع تلوين ثنائي اللون، ودائما مرئي حتى عند التكبير.


- إعادة تصور الحجم: رسم بياني ملون مثبت في الأسفل، متسق عبر جميع الأطر الزمنية، يسلط الضوء على الأشرطة الصعودية/الهبوطية/المسطحة.


- تسميات المؤشرات الديناميكية: يتم طباعة القيم المباشرة لـ ATR وADX وRSI والحجم مباشرة على الرسم البياني، مع إمكانية تخصيص الموضع والأسلوب.


- مؤقت العد التنازلي للشموع: الثواني المتبقية في الوقت الفعلي للشريط الحالي - مثالي للمتداولين اليوميين.


- تنبيهات متقاطعة: أسهم مرئية + تنبيهات صوتية قابلة للتخصيص عند تقاطع خطوط MACD والإشارة (في الوقت الفعلي أو عند إغلاق الشريط).


- التدرج الاحترافي: يتم ضبطه تلقائيًا إلى النطاق المرئي، مما يضمن عدم تقطع أو انكماش الخطوط والمخططات البيانية.


- قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة: الألوان، والعرض، وسمك الرسم البياني، وخطوط الملصقات، وموضع الزاوية.


- تم تحسين الأداء: سلس ومستقر حتى في فترات التاريخ الطويلة أو الأطر الزمنية السريعة.




---


- الميزات التفصيلية


- وحدة MACD


شاشة عرض ثنائية الخطوط (MACD مقابل الإشارة).


رسم بياني مكبر ثنائي الظل يظل قويًا وواضحًا عند أي مستوى تكبير.


التوسع التلقائي للبيانات المرئية، وتكرار دقة MACD الأصلي مع تحسين قابلية القراءة.



- وحدة الحجم


رسم بياني عمودي مثبت في الأسفل، غير متأثر بتغييرات الإطار الزمني.


التلوين الديناميكي: الأخضر للصعود، والأحمر للانخفاض، والرمادي للاستقرار.


التوسع المستقر باستخدام حجم العلامة والحجم الحقيقي عند توفرهما.



- تسميات المؤشرات (قيم التراكب)


ATR (متوسط ​​المدى الحقيقي) للتقلبات.


مؤشر ADX (مؤشر الاتجاه المتوسط) لقوة الاتجاه.


مؤشر القوة النسبية (RSI) للزخم.


الحجم (الحقيقي أو الدقيق).


عداد تنازلي يظهر الوقت المتبقي بالضبط للشمعة النشطة.



يتم طباعة كافة القيم بدقة على الرسم البياني مع إمكانية تخصيص الزوايا والإزاحات وأنماط الخطوط.


- التنبيهات


علامات مرئية (أسهم لأعلى ولأسفل) على الصلبان.


الكشف في الوقت الحقيقي أو عن إغلاق الشريط.


إشعارات صوتية مع ملف صوتي قابل للتخصيص.




---


- لماذا KING Fusion MACD-Vol؟


الملك = السلطة والموثوقية والقوة.


الاندماج = أدوات متعددة قوية في نافذة واحدة.


MACD-Vol = الركيزتان الأساسيتان لتحليل الزخم الاحترافي، مع تعزيزهما بميزات حديثة.



هذا المؤشر هو أكثر من مجرد MACD - فهو اندماج احترافي بين الزخم والحجم والتقلب والتوقيت، وهو مصمم لمنح المتداولين ميزة حاسمة.



---


تم تطويره بواسطة KING TRADING EA — خبراء في أدوات التداول الاحترافية والأتمتة.

➡️ اتصل بنا للحصول على مؤشرات مخصصة أو مستشارين خبراء أو لإضافة شهادتك: قم بزيارة صفحة المطور الخاصة بنا


"تحكم في مخططاتك باستخدام KING Fusion MACD-Vol - لأن التداول يستحق أدوات قوية مثل رؤيتك."


FREE
