Trade Dispensary Connect
- 유틸리티
- Darren Mark Scott
- 버전: 2.12
- 업데이트됨: 9 1월 2026
Trade Dispensary Connect는 JSON 형식의 거래를 Webhook을 통해 Trade Dispensary 거래 복사기로 전송하도록 설계된 MT5 EA 유틸리티입니다. Trade Dispensary가 로컬 컴퓨터에서 실행 중이라면 웹훅 URL로 http://127.0.0.1:5000/webhook/mt5/[ACCOUNT_ID]를 입력하세요. Trade Dispensary가 다른 컴퓨터에서 실행 중이라면 해당 컴퓨터의 주소/도메인을 가져오세요. 이 경우에는 Pinggy 또는 Ngrok과 같은 터널링 서비스를 사용하는 것이 좋습니다.
이 MT5 EA는 Trade Dispensary 거래 복사기와 함께 작동하도록 특별히 설계되었지만, JSON Webhook을 통해 거래를 허용하는 다른 애플리케이션에서도 작동할 수 있습니다. 수동 거래 및 다른 전문가의 거래를 다른 MT5 브로커 계좌 또는 Prop Firm 계좌로 복사하는 데 매우 유용합니다. 또한 MT5 모바일 앱을 사용하여 거래를 체결하는 선물 거래자에게도 유용합니다. 거래는 Trade Dispensary로 전송된 후 TopstepX, ProjectX, Ninjatrader 플랫폼으로 복사됩니다. 설정은 설명이 필요 없지만 궁금한 점이 있으면 문의해 주세요.