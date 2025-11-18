Smart Bollinger Bands MT4
- Indicatori
- Mostafa Saad Saeed Shawara
- Versione: 1.0
Titolo del prodotto
Smart Bollinger Bands (MT4) – parte della serie SmartView Indicators
Descrizione breve
Indicatore Bollinger Bands di nuova generazione per MT4 con pannello di controllo Smart sul grafico, gestione della visibilità con un solo clic, visualizzazione dinamica dei valori dei buffer al passaggio del mouse e finestra delle impostazioni moderna; progettato per integrarsi con l'intera serie Smart Indicators.
Panoramica
Smart Bollinger Bands è studiato per offrire un'esperienza utente semplice e veloce: un pannello compatto sul grafico mostra subito i parametri principali, permette di aprire la finestra delle entrate nativa con un doppio clic, di nascondere/mostrare o eliminare l'istanza con un solo pulsante e di monitorare i valori in tempo reale e storici direttamente dal pannello.
Caratteristiche chiave
- Pannello Smart direttamente sul grafico per vedere subito i parametri principali.
- Doppio clic per aprire le impostazioni e un solo clic per nascondere/mostrare o rimuovere rapidamente l'istanza.
- Gestione ordinata di più indicatori Smart sullo stesso grafico, design adattivo chiaro/scuro e valori dei buffer in tempo reale con tooltip esplicativi.
Input
Parametri standard di Bollinger Bands (Periodo, Deviazione, Prezzo applicato) più controlli grafici avanzati (colore, spessore oltre il limite classico della piattaforma, stile della linea), raccolti in un'unica scheda principale.
Casi d'uso
Ideale per i trader che utilizzano più indicatori Smart sullo stesso grafico e desiderano un ambiente pulito, un accesso rapido alle impostazioni e un modo intuitivo per analizzare i valori in fase di backtest e trading reale.
Compatibilità
Solo MT4; tutti gli strumenti e timeframe; pienamente allineato alla famiglia SmartView Indicators sia a livello visivo che funzionale.
Note
- Raccomandiamo di scaricare il pacchetto gratuito di indicatori Smart disponibile per un'esperienza di trading completa e fluida da qui.
- Valutare il prodotto e lasciare un commento dopo averlo utilizzato, in modo che i tuoi feedback guidino i miglioramenti futuri.
- Se ti piace lo stile SmartView e hai un'idea per un indicatore personalizzato o hai bisogno di sviluppo specializzato per i tuoi indicatori attuali, siamo qui per discutere le tue esigenze e trasformare le tue idee in strumenti pratici nel tuo ambiente di trading.