Smart Accumulation MT4

Titolo del prodotto

Smart Accumulation (MT4) – parte della serie SmartView Indicators

Descrizione breve

Indicatore Accumulation con un'esperienza utente unica sulla piattaforma MetaTrader. Offre capacità avanzate non disponibili in precedenza, come aprire le impostazioni con doppio clic, nascondere e mostrare gli indicatori senza eliminarli, e visualizzare la finestra dell'indicatore a dimensione intera del grafico. Progettato per funzionare perfettamente con il resto della serie SmartView Indicators.

Panoramica

La serie SmartView offre un'esperienza utente unica e distintiva per gli indicatori sulla piattaforma MetaTrader attraverso funzionalità innovative che rendono la gestione degli indicatori più veloce e facile. Ogni indicatore è dotato di un pannello di controllo intelligente sul grafico che visualizza informazioni essenziali e fornisce accesso rapido a tutte le funzioni importanti.

Funzionalità uniche non disponibili in precedenza

La serie SmartView offre funzionalità avanzate che rendono il lavoro con gli indicatori più facile e veloce:

  • Aprire le impostazioni con doppio clic: Invece di cercare nell'elenco degli indicatori, fai doppio clic sul nome dell'indicatore nel pannello per aprire la finestra delle impostazioni direttamente.
  • Nascondere e mostrare gli indicatori: Nascondi e mostra gli indicatori con un clic senza doverli eliminare e riaggiungere dall'elenco degli indicatori.
  • Visualizzare la finestra dell'indicatore a dimensione intera: Nelle sottoventi, puoi ingrandire la finestra dell'indicatore per visualizzarla a dimensione intera del grafico e nascondere temporaneamente le altre finestre.
  • Ridurre ed espandere le sottoventi: Riduci le sottoventi per diminuire la loro altezza e risparmiare spazio sullo schermo, poi espandile di nuovo a dimensione intera quando necessario.
  • Riorganizzare le sottoventi: Sposta le sottoventi verso l'alto o verso il basso per riorganizzarle secondo le tue preferenze.

Input

Parametri standard di Bollinger Bands (Periodo, Deviazione, Prezzo applicato) più controlli grafici avanzati (colore, spessore oltre il limite classico della piattaforma, stile della linea), raccolti in un'unica scheda principale.

Casi d'uso

La serie SmartView è adatta ai trader che:

  • Lavorano con più indicatori contemporaneamente e vogliono un'interfaccia pulita e organizzata
  • Hanno bisogno di accesso rapido alle impostazioni degli indicatori senza cercare negli elenchi
  • Vogliono nascondere e mostrare rapidamente gli indicatori durante l'analisi senza eliminarli
  • Hanno bisogno di una gestione efficace delle sottoventi e della loro riorganizzazione
  • Vogliono monitorare rapidamente i valori degli indicatori durante i test delle strategie

Compatibilità

Funziona sulla piattaforma MetaTrader 4 (MT4) con tutte le coppie finanziarie e gli asset, e la maggior parte dei timeframe comuni. Progettato per fornire un'esperienza utente confortevole e veloce negli ambienti di trading quotidiani.

Note

  • Raccomandiamo di scaricare il pacchetto gratuito di indicatori Smart disponibile per un'esperienza di trading completa e fluida da qui.
  • Valutare il prodotto e lasciare un commento dopo averlo utilizzato, in modo che i tuoi feedback guidino i miglioramenti futuri.
  • Se ti piace lo stile SmartView e hai un'idea per un indicatore personalizzato o hai bisogno di sviluppo specializzato per i tuoi indicatori attuali, siamo qui per discutere le tue esigenze e trasformare le tue idee in strumenti pratici nel tuo ambiente di trading.
