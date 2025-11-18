Titolo del prodotto

Smart ZigZag (MT4) – parte della serie SmartView Indicators

Descrizione breve

Indicatore ZigZag di nuova generazione per MT4 con pannello di controllo Smart sul grafico, gestione della visibilità con un solo clic, visualizzazione dinamica dei valori dei buffer al passaggio del mouse e finestra delle impostazioni moderna. Presenta Dual‑color ZigZag che risolve la limitazione del colore a linea singola; progettato per integrarsi con l'intera serie Smart Indicators.

Panoramica

Smart ZigZag è studiato per offrire un'esperienza utente semplice e veloce: un pannello compatto sul grafico mostra subito i parametri principali, permette di aprire la finestra delle entrate nativa con un doppio clic, di nascondere/mostrare o eliminare l'istanza con un solo pulsante e di monitorare i valori in tempo reale e storici direttamente dal pannello.

Caratteristiche chiave

Pannello Smart direttamente sul grafico per vedere subito i parametri principali.

Caratteristica Dual‑color ZigZag che risolve la limitazione del colore a linea singola in MetaTrader.

Doppio clic per aprire le impostazioni e un solo clic per nascondere/mostrare o rimuovere rapidamente l'istanza.

Gestione ordinata di più indicatori Smart sullo stesso grafico, design adattivo chiaro/scuro e valori dei buffer in tempo reale con tooltip esplicativi.

Input

Parametri standard di ZigZag (Periodo, Profondità, Deviazione, Arretramento) più controlli grafici avanzati (colore, spessore oltre il limite classico della piattaforma, stile della linea), raccolti in un'unica scheda principale.

Casi d'uso

Ideale per i trader che utilizzano più indicatori Smart sullo stesso grafico e desiderano un ambiente pulito, un accesso rapido alle impostazioni e un modo intuitivo per analizzare i valori in fase di backtest e trading reale.

Compatibilità

Solo MT4; tutti gli strumenti e timeframe; pienamente allineato alla famiglia SmartView Indicators sia a livello visivo che funzionale.

Note