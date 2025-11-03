ZigZag Colored

Titolo del prodotto

ZigZag Colored (MT4)

Descrizione breve

ZigZag bicolore per MT4 che risolve il vincolo della linea a colore unico e offre buffer per EA con valore e direzione della gamba corrente su ogni barra.

Panoramica

Visualizza il ZigZag classico come due gambe separate e colorate; valori per barra esposti per EA/indicatori.

Caratteristiche chiave

Gambe a due colori; buffer EA ZigZag Up , ZigZag Down , ZigZag Per Bar ; comportamento nativo; disegno leggero.

Input

Input base ZigZag: Depth, Deviation, Backstep; più impostazioni colore per gamba up/down.

Buffer

Include i buffer ZigZag standard e un buffer aggiuntivo per barra: ZigZag Up ; ZigZag Down ; ZigZag Per Bar .

Casi d’uso

Lettura rapida della struttura; alimentazione degli EA con valori/direzione per barra; posizionamento del rischio.

Compatibilità

Solo MT4; tutti gli strumenti e timeframe.

Note

Comportamento come ZigZag classico; l’ultima gamba può aggiornarsi.

