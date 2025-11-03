ZigZag Colored
- Indicatori
- Mostafa Saad Saeed Shawara
- Versione: 1.0
Titolo del prodotto
ZigZag Colored (MT4)
Descrizione breve
ZigZag bicolore per MT4 che risolve il vincolo della linea a colore unico e offre buffer per EA con valore e direzione della gamba corrente su ogni barra.
Panoramica
Visualizza il ZigZag classico come due gambe separate e colorate; valori per barra esposti per EA/indicatori.
Caratteristiche chiave
Gambe a due colori; buffer EA ZigZag Up , ZigZag Down , ZigZag Per Bar ; comportamento nativo; disegno leggero.
Input
Input base ZigZag: Depth, Deviation, Backstep; più impostazioni colore per gamba up/down.
Buffer
Include i buffer ZigZag standard e un buffer aggiuntivo per barra: ZigZag Up ; ZigZag Down ; ZigZag Per Bar .
Casi d’uso
Lettura rapida della struttura; alimentazione degli EA con valori/direzione per barra; posizionamento del rischio.
Compatibilità
Solo MT4; tutti gli strumenti e timeframe.
Note
Comportamento come ZigZag classico; l’ultima gamba può aggiornarsi.