Titolo del prodotto

Smart ZigZag Pro (MT4) – parte della serie SmartView Indicators

Descrizione breve

L'edizione professionale dell'indicatore ZigZag con pannello di controllo intelligente sul grafico, strumenti di analisi avanzati, livelli di supporto/resistenza dinamici, segnali di trading automatici, riconoscimento dei pattern, statistiche delle onde e personalizzazione completa per tutti gli elementi. La versione gratuita condivide la funzione del pannello SmartView con la versione Pro.

Panoramica

Smart ZigZag Pro è l'edizione professionale dell'indicatore Smart ZigZag, offrendo strumenti di analisi avanzati e capacità di visualizzazione migliorate per i trader seri che necessitano di approfondimenti di mercato più profondi. L'indicatore include un pannello di controllo intelligente integrato nel grafico che mostra i valori attuali e le informazioni chiave, con 20 buffer di dati che forniscono dati completi per analisi avanzate e integrazione con Expert Advisors.

Caratteristiche chiave

Pannello di controllo Smart sul grafico (disponibile anche nella versione gratuita).

Livelli avanzati di supporto/resistenza – visualizzazione dei livelli confermati e dei livelli infrangibili.

Analisi dei canali – visualizzazione delle bande superiore e inferiore del canale ZigZag.

Segnali di trading automatici – frecce di acquisto/vendita nei punti di rottura chiave.

Riconoscimento automatico dei pattern – rilevamento dei pattern massimi/minimi consecutivi.

Statistiche delle onde – misure in punti, barre e percentuali.

Informazioni di testo migliorate – visualizzazione flessibile di prezzi e percentuali.

Personalizzazione completa – personalizzazione indipendente per ogni elemento.

Integrazione con la finestra dati – 20 buffer di dati per analisi avanzate.

Compatibile con Expert Advisors – tutti i dati disponibili per l'integrazione automatizzata.

Livelli avanzati

L'indicatore mostra due tipi di livelli: Livelli confermati precedenti che mostrano punti pivot confermati e rappresentano riferimenti visivi chiave per le aree di supporto/resistenza, e Livelli infrangibili che sono livelli dinamici che mostrano potenziali punti di rottura e si aggiornano automaticamente quando il prezzo li attraversa, fornendo un sistema di allerta precoce per i cambiamenti di tendenza.

Analisi dei canali

L'indicatore fornisce bande superiore e inferiore che rappresentano i limiti del canale ZigZag, aiutando a identificare chiaramente la forza e la direzione della tendenza. I colori e gli stili dei canali possono essere personalizzati indipendentemente, con la possibilità di mostrarli o nasconderli secondo necessità.

Segnali di trading automatici

L'indicatore genera segnali di trading automatici alle rotture chiave sotto forma di frecce di acquisto e vendita posizionate ai punti di ingresso ottimali. Questi segnali si basano sulle transizioni dei livelli infrangibili, fornendo segnali chiari e tempestivi. I colori e le dimensioni delle frecce possono essere completamente personalizzati.

Riconoscimento e analisi dei pattern

L'indicatore riconosce automaticamente i pattern massimi/minimi consecutivi: Massimo più alto (HH), Massimo più basso (LH), Minimo più alto (HL) e Minimo più basso (LL). Ogni pattern è contrassegnato con un colore diverso, rendendo il riconoscimento rapido e chiaro. I colori dei pattern, la dimensione del carattere e la visualizzazione possono essere personalizzati o nascosti secondo le preferenze.

Statistiche delle onde

L'indicatore misura la lunghezza delle onde in diversi modi: visualizzazione dei punti (distanza di prezzo), visualizzazione delle barre (distanza temporale), con multiple opzioni di visualizzazione che includono solo numeri, con etichette corte o testo completo. Le statistiche delle onde sono anche disponibili nella finestra dati tramite buffer dedicati, fornendo capacità di analisi avanzate.

Informazioni di testo migliorate

Informazioni aggiuntive possono essere visualizzate ai punti pivot: visualizzazione del livello di prezzo, variazione percentuale tra punti, o una combinazione flessibile di tutti gli elementi di testo. Pattern, prezzo, percentuale, punti e barre possono essere combinati per una visualizzazione completa e informativa senza ingombrare il grafico.

Personalizzazione completa

L'indicatore fornisce personalizzazione indipendente per ogni elemento: colori separati per segmenti rialzisti/ribassisti, larghezze regolabili, multipli stili di linea e colori indipendenti per ogni elemento avanzato. Tutte le funzionalità possono essere controllate indipendentemente per mostrare e nascondere, con impostazioni predefinite ottimizzate per un aspetto professionale e pulito.

Pannello SmartView (condiviso con versione gratuita)

Il pannello SmartView integrato nell'angolo superiore sinistro del grafico mostra i valori attuali dell'indicatore con colori che corrispondono esattamente alle linee disegnate, con la possibilità di aprire la finestra delle impostazioni originale con un doppio clic, nascondere o mostrare rapidamente l'indicatore ed eliminare l'istanza corrente con un clic. Passando il mouse su qualsiasi candela, il pannello si aggiorna istantaneamente per mostrare il valore dell'indicatore su quella specifica candela.

Vantaggi tecnici

L'indicatore fornisce 20 buffer di dati rispetto a 3 nello ZigZag standard, con algoritmi di calcolo avanzati e riconoscimento dei pattern in tempo reale, prestazioni di rendering migliorate e personalizzazione completa senza necessità di programmazione.

Casi d'uso

Adatto per analisi avanzata delle tendenze, identificazione del supporto/resistenza, strategie di trading dei pattern, analisi delle onde come le onde di Elliott, rilevamento di rotture e crolli, ottimizzazione di ingresso/uscita delle operazioni, analisi della struttura del mercato e sviluppo di sistemi di trading automatizzati.

Vantaggi dell'aggiornamento dalla versione gratuita

Aggiornando dalla versione gratuita a Pro, ottieni più di 10 funzionalità analitiche aggiuntive, personalizzazione di livello professionale, chiarezza visiva migliorata, più opportunità di trading, riconoscimento avanzato dei pattern e approfondimenti completi del mercato.

Compatibilità

Progettato per funzionare senza problemi su tutte le coppie finanziarie e gli asset, e la maggior parte dei timeframes comuni, adattato per piattaforme MetaTrader con attenzione a un'esperienza utente confortevole e veloce nell'ambiente di trading quotidiano. Completamente compatibile con Expert Advisors con accesso programmatico completo a tutti i dati, pattern e metriche.

Note