Smart Heiken Ashi (MT4) – parte della serie SmartView Indicators

Indicatore Heiken Ashi con un'esperienza utente unica sulla piattaforma MetaTrader. Offre capacità avanzate non disponibili in precedenza, come aprire le impostazioni con doppio clic, nascondere e mostrare gli indicatori senza eliminarli, e visualizzare la finestra dell'indicatore a dimensione intera del grafico. Progettato per funzionare perfettamente con il resto della serie SmartView Indicators.

La serie SmartView offre un'esperienza utente unica e distintiva per gli indicatori sulla piattaforma MetaTrader attraverso funzionalità innovative che rendono la gestione degli indicatori più veloce e facile. Ogni indicatore è dotato di un pannello di controllo intelligente sul grafico che visualizza informazioni essenziali e fornisce accesso rapido a tutte le funzioni importanti.

Funzionalità uniche non disponibili in precedenza

La serie SmartView offre funzionalità avanzate che rendono il lavoro con gli indicatori più facile e veloce:

Aprire le impostazioni con doppio clic: Invece di cercare nell'elenco degli indicatori, fai doppio clic sul nome dell'indicatore nel pannello per aprire la finestra delle impostazioni direttamente.

Nascondere e mostrare gli indicatori: Nascondi e mostra gli indicatori con un clic senza doverli eliminare e riaggiungere dall'elenco degli indicatori.

Visualizzare la finestra dell'indicatore a dimensione intera: Nelle sottoventi, puoi ingrandire la finestra dell'indicatore per visualizzarla a dimensione intera del grafico e nascondere temporaneamente le altre finestre.

Ridurre ed espandere le sottoventi: Riduci le sottoventi per diminuire la loro altezza e risparmiare spazio sullo schermo, poi espandile di nuovo a dimensione intera quando necessario.

Riorganizzare le sottoventi: Sposta le sottoventi verso l'alto o verso il basso per riorganizzarle secondo le tue preferenze.

Parametri standard di Bollinger Bands (Periodo, Deviazione, Prezzo applicato) più controlli grafici avanzati (colore, spessore oltre il limite classico della piattaforma, stile della linea), raccolti in un'unica scheda principale.

La serie SmartView è adatta ai trader che:

Lavorano con più indicatori contemporaneamente e vogliono un'interfaccia pulita e organizzata

Hanno bisogno di accesso rapido alle impostazioni degli indicatori senza cercare negli elenchi

Vogliono nascondere e mostrare rapidamente gli indicatori durante l'analisi senza eliminarli

Hanno bisogno di una gestione efficace delle sottoventi e della loro riorganizzazione

Vogliono monitorare rapidamente i valori degli indicatori durante i test delle strategie

Funziona sulla piattaforma MetaTrader 4 (MT4) con tutte le coppie finanziarie e gli asset, e la maggior parte dei timeframe comuni. Progettato per fornire un'esperienza utente confortevole e veloce negli ambienti di trading quotidiani.

