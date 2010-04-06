Extra Time Bar
- Utilità
- Mostafa Saad Saeed Shawara
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 21 giugno 2024
- Attivazioni: 5
Barra del tempo extra / Extra Time Scale Bar
è uno strumento progettato per migliorare il tuo trading permettendoti di aggiungere una barra temporale personalizzata ai tuoi grafici.
Con questo strumento, non sei più limitato solo al tempo del server: puoi impostare il grafico per visualizzare qualsiasi fuso orario di tua scelta,
come l'ora locale, l'ora del meridiano di Greenwich o qualsiasi altra.
Caratteristiche della barra del tempo extra:
1. Personalizzazione del fuso orario:
Scegli il fuso orario adatto alle tue esigenze di trading e visualizzalo direttamente sul grafico per una maggiore precisione.
2. Monitoraggio del doppio orario:
Monitora facilmente i movimenti del mercato con due diverse impostazioni temporali sullo stesso grafico, consentendo un'analisi più dettagliata.
3. Regolazioni flessibili:
Puoi visualizzare orari specifici delle candele con l'orario del server premendo e trascinando la rotellina centrale del mouse.
4. Funzionamento fluido e compatibilità con vari display:
Questo strumento è progettato per funzionare senza problemi su diverse risoluzioni dello schermo e livelli di scala.
5. Opzioni di visibilità:
Scegli di nascondere la barra temporale aggiuntiva pur visualizzando i tempi delle candele solo con il mirino selezionando l'opzione "Solo tempo candela con mouse". Ciò ti consente di vedere l'ora della candela specifica sotto il mouse in tempo reale, ideale per i trader che preferiscono un grafico meno confuso.
6. Personalizzazione:
Personalizza i colori del testo e dello sfondo della barra del tempo in base alle tue preferenze visive.
Ci auguriamo che questo strumento sia utile per le tue attività di trading. Sentiti libero di condividere pensieri, commenti o suggerimenti.
Ricordati di valutare questo strumento e buona giornata.!