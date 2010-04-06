Extra Time Bar

Barra del tempo extra / Extra Time Scale Bar

è uno strumento progettato per migliorare il tuo trading permettendoti di aggiungere una barra temporale personalizzata ai tuoi grafici.
Con questo strumento, non sei più limitato solo al tempo del server: puoi impostare il grafico per visualizzare qualsiasi fuso orario di tua scelta,
come l'ora locale, l'ora del meridiano di Greenwich o qualsiasi altra.


Caratteristiche della barra del tempo extra:

1. Personalizzazione del fuso orario:
Scegli il fuso orario adatto alle tue esigenze di trading e visualizzalo direttamente sul grafico per una maggiore precisione.

2. Monitoraggio del doppio orario:
Monitora facilmente i movimenti del mercato con due diverse impostazioni temporali sullo stesso grafico, consentendo un'analisi più dettagliata.

3. Regolazioni flessibili:
Puoi visualizzare orari specifici delle candele con l'orario del server premendo e trascinando la rotellina centrale del mouse.

4. Funzionamento fluido e compatibilità con vari display:
Questo strumento è progettato per funzionare senza problemi su diverse risoluzioni dello schermo e livelli di scala.

5. Opzioni di visibilità:
Scegli di nascondere la barra temporale aggiuntiva pur visualizzando i tempi delle candele solo con il mirino selezionando l'opzione "Solo tempo candela con mouse". Ciò ti consente di vedere l'ora della candela specifica sotto il mouse in tempo reale, ideale per i trader che preferiscono un grafico meno confuso.

6. Personalizzazione:
Personalizza i colori del testo e dello sfondo della barra del tempo in base alle tue preferenze visive.

Ci auguriamo che questo strumento sia utile per le tue attività di trading. Sentiti libero di condividere pensieri, commenti o suggerimenti.

Ricordati di valutare questo strumento e buona giornata.!
Altri dall’autore
ZigZag Colored
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicatori
Titolo del prodotto ZigZag Colored (MT4) Descrizione breve ZigZag bicolore per MT4 che risolve il vincolo della linea a colore unico e offre buffer per EA con valore e direzione della gamba corrente su ogni barra. Panoramica Visualizza il ZigZag classico come due gambe separate e colorate; valori per barra esposti per EA/indicatori. Caratteristiche chiave Gambe a due colori; buffer EA ZigZag Up , ZigZag Down , ZigZag Per Bar ; comportamento nativo; disegno leggero. Input Input base ZigZag: Depth
FREE
Smart Moving Average MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicatori
Titolo del prodotto Smart Moving Average (MT4) – parte della serie SmartView Indicators Descrizione breve Media mobile di nuova generazione per MT4 con pannello di controllo Smart sul grafico, gestione della visibilità con un solo clic, visualizzazione dinamica dei valori dei buffer al passaggio del mouse e finestra delle impostazioni moderna; progettata per integrarsi con l’intera serie Smart Indicators. Panoramica Smart Moving Average è studiato per offrire un’esperienza utente semplice e velo
FREE
Smart Moving Average Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicatori
Titolo del prodotto Smart Moving Average PRO (MT4) – parte della serie SmartView Descrizione breve Edizione professionale avanzata di Smart Moving Average con 12 tipi di medie mobili personalizzate, sistema di allerta intelligente, linea di tendenza a due colori e pannello di controllo SmartView integrato nel grafico. Combina potenza professionale e prestazioni elevate con facilità d'uso e interfaccia intelligente. Panoramica Smart Moving Average PRO è un aggiornamento completo della versione gr
Smart ZigZag MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicatori
Titolo del prodotto Smart ZigZag (MT4) – parte della serie SmartView Indicators Descrizione breve Indicatore ZigZag di nuova generazione per MT4 con pannello di controllo Smart sul grafico, gestione della visibilità con un solo clic, visualizzazione dinamica dei valori dei buffer al passaggio del mouse e finestra delle impostazioni moderna. Presenta Dual‑color ZigZag che risolve la limitazione del colore a linea singola; progettato per integrarsi con l'intera serie Smart Indicators. Panoramica S
FREE
Smart Bollinger Bands MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicatori
Titolo del prodotto Smart Bollinger Bands (MT4) – parte della serie SmartView Indicators Descrizione breve Indicatore Bollinger Bands di nuova generazione per MT4 con pannello di controllo Smart sul grafico, gestione della visibilità con un solo clic, visualizzazione dinamica dei valori dei buffer al passaggio del mouse e finestra delle impostazioni moderna; progettato per integrarsi con l'intera serie Smart Indicators. Panoramica Smart Bollinger Bands è studiato per offrire un'esperienza utente
FREE
Extra Time Scale Bar
Mostafa Saad Saeed Shawara
Utilità
Barra del tempo extra / Extra Time Scale Bar MT4 version è uno strumento progettato per migliorare il tuo trading permettendoti di aggiungere una barra temporale personalizzata ai tuoi grafici. Con questo strumento, non sei più limitato solo al tempo del server: puoi impostare il grafico per visualizzare qualsiasi fuso orario di tua scelta, come l'ora locale, l'ora del meridiano di Greenwich o qualsiasi altra. Caratteristiche della barra del tempo extra: 1. Personalizzazione del fuso orario:
