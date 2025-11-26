- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
14.88 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
52.99 USD (668 pips)
Perdita lorda:
-1.12 USD
Vincite massime consecutive:
5 (52.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.99 USD (5)
Indice di Sharpe:
4.57
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.47%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
110.36
Long Trade:
5 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
47.31
Profitto previsto:
10.60 USD
Profitto medio:
10.60 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 USD
Massimale:
0.47 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.72% (72.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCHF
|2
|AUDCAD
|2
|NZDCHF
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCHF
|24
|AUDCAD
|17
|NZDCHF
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCHF
|252
|AUDCAD
|307
|NZDCHF
|109
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.88 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +52.99 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RannForex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|4.42 × 173
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.87 × 38
|
Deriv-Server
|6.85 × 26
|
OctaFX-Real
|8.53 × 466
|
RannForex-Server
|9.67 × 3
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 2
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|13.00 × 8
|
OctaFX-Real2
|13.75 × 4
|
RoboForex-Pro
|14.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|16.06 × 52
|
Teletrade-Sharp ECN
|19.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|24.00 × 1
Market Pulse AI Signal: Trading live su AUDCAD, NZDCHF, EURCHF (impostazioni a basso rischio).
