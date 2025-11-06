Dream Reactor MT5

risultato dal vivo:

OFFERTA LIMITATA: Ottieni la migliore offerta prima che il prezzo aumenti!

Prezzo finale: 990$

Incontra il Game-Changer: Dream Reactor

Immagina un EA che fa più che semplicemente piazzare operazioni: gestisce strategicamente ogni ordine per un migliore controllo del rischio. Dream Reactor è progettato per eccellere nei mercati volatili, adattandosi rapidamente ai movimenti di prezzo. Presenta un approccio unico in cui suddivide ogni posizione in più ordini più piccoli, ognuno con livelli di take-profit personalizzati, consentendo una gestione precisa sia dei profitti che dei rischi.

Cosa lo Rende Speciale?

Sistema di Suddivisione Personalizzabile: Controlla come vengono suddivisi gli ordini per una gestione del rischio su misura. Ogni segmento può essere regolato per soddisfare diverse condizioni di mercato.

Entrate su Pulsazione di Momento: Utilizza un approccio unico che monitora rapidi cambiamenti nel momento dei prezzi, rilevando esplosioni improvvise di attività di acquisto o vendita.

Posizionamento Adattivo: Regola automaticamente la dimensione delle operazioni in risposta ai cambiamenti nella momentum del mercato, mirato ad ottimizzare le performance sia durante forti tendenze che fasi di consolidamento.

Come Funziona?

Dream Reactor è progettato per identificare esplosioni di momentum—movimenti bruschi che segnalano un potenziale cambiamento nella direzione del mercato. Quando viene rilevata una pulsazione di momentum, l'EA piazza operazioni e suddivide gli ordini in parti più piccole. Questo consente uscite flessibili mentre il prezzo continua nella direzione rilevata, riducendo il rischio se la pulsazione perde forza. Questo metodo è ideale per i trader che vogliono capitalizzare sui movimenti di mercato a breve termine mantenendo una solida struttura di gestione del rischio.

Risultati Provati

I dati del backtesting mostrano prestazioni costanti, specialmente durante periodi di attività di mercato aumentata. La funzionalità di suddivisione degli ordini consente agli utenti di allineare la strategia dell'EA con i propri parametri di rischio preferiti, portando a un'esposizione al rischio controllata e una crescita costante.

Installazione Facile

No complicated settings—just load Dream Reactor on your EURUSD chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like M30 for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc



Get precise backtests — message me to receive the required instructions and configuration file.

Consigli Importanti: Solo Singolo Grafico: Per evitare operazioni sovrapposte, assicurati che Dream Reactor sia attaccato a un solo grafico.

Contatta il Supporto: Hai bisogno di aiuto? Ottieni indicazioni su come ottimizzare l'EA per adattarlo al tuo stile di trading.

Non aspettare—prendi la tua copia prima che il prezzo aumenti a 990$! Sblocca il potere di una gestione avanzata degli ordini e prendi il controllo del tuo viaggio di trading.