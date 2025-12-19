Dream Reactor MT5

live Ergebnis:

Treffen Sie den Spielveränderer: Dream Reactor

Stellen Sie sich ein EA vor, das mehr als nur Trades platziert – es verwaltet jede Order strategisch für eine bessere Risikokontrolle. Dream Reactor ist so konzipiert, dass es in volatilen Märkten hervorragend abschneidet und sich schnell an Preisbewegungen anpasst. Es bietet einen einzigartigen Ansatz, bei dem jede Position in mehrere kleinere Aufträge aufgeteilt wird, jeder mit angepassten Take-Profit-Niveaus, was eine präzise Verwaltung von sowohl Gewinnen als auch Risiken ermöglicht.

Was macht es besonders?

Anpassbares Splitting-System: Kontrollieren Sie, wie Aufträge aufgeteilt werden, um maßgeschneiderte Risikomanagementstrategien zu ermöglichen. Jedes Segment kann angepasst werden, um unterschiedlichen Marktbedingungen zu begegnen.

Momentum-Puls-Einträge: Verwendet einen einzigartigen Ansatz, der schnelle Veränderungen im Preis-Momentum verfolgt und plötzliche Käufe oder Verkaufsaktivitäten erkennt.

Adaptive Positionierung: Passt automatisch die Handelsgröße in Reaktion auf Veränderungen im Markt-Momentum an, mit dem Ziel, die Leistung sowohl in starken Trends als auch in Konsolidierungsphasen zu optimieren.

Wie funktioniert es?

Dream Reactor ist so konzipiert, dass es Momentum-Ausbrüche identifiziert – scharfe Bewegungen, die einen potenziellen Richtungswechsel des Marktes anzeigen. Wenn ein Momentum-Puls erkannt wird, platziert das EA Trades und splittet die Aufträge in kleinere Teile. Dies ermöglicht flexible Ausstiege, während der Preis in die erkannte Richtung weitergeht und das Risiko verringert wird, wenn der Puls an Stärke verliert. Diese Methode ist ideal für Trader, die von kurzfristigen Marktbewegungen profitieren möchten, während sie eine robuste Risikomanagementstruktur aufrechterhalten.

Bewährte Ergebnisse

Backtesting-Daten zeigen konsistente Leistungen, insbesondere in Zeiten erhöhter Marktaktivität. Die Funktion zur Auftragsaufteilung ermöglicht es den Nutzern, die Strategie des EA an ihre bevorzugten Risikoparameter anzupassen, was zu kontrollierter Risikoexposition und stetigem Wachstum führt.

Einfaches Setup

No complicated settings—just load Dream Reactor on your EURUSD chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like M30 for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc



Get precise backtests — message me to receive the required instructions and configuration file.

Wichtige Tipps: Nur Einzel-Chart: Um sich überschneidende Trades zu vermeiden, sicherstellen, dass Dream Reactor an einem Chart angehängt ist.

Support kontaktieren: Brauchen Sie Hilfe? Lassen Sie sich beraten, wie Sie das EA optimieren können, um Ihrem Handelsstil gerecht zu werden.

Entfesseln Sie die Macht des fortschrittlichen Ordermanagements und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Handelsreise.