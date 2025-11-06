Dream Reactor MT5

résultat en direct :

Prix final : 990 $

Rencontrez le changeur de jeu : Dream Reactor

Imaginez un EA qui fait plus que simplement placer des trades—il gère stratégiquement chaque ordre pour un meilleur contrôle des risques. Dream Reactor est conçu pour exceller sur des marchés volatils, s'adaptant rapidement aux mouvements de prix. Il présente une approche unique où il divise chaque position en plusieurs petites commandes, chacune avec des niveaux de prise de profit personnalisés, permettant une gestion précise des profits et des risques.

Qu'est-ce qui le rend spécial ?

Système de division personnalisable : Contrôlez comment les ordres sont divisés pour une gestion des risques sur mesure. Chaque segment peut être ajusté pour répondre aux différentes conditions du marché.

Comment ça fonctionne ?

Dream Reactor est conçu pour identifier les éclats de momentum—des mouvements brusques qui signalent un éventuel changement de direction du marché. Lorsqu'une impulsion de momentum est détectée, l'EA place des trades et divise les ordres en parties plus petites. Cela permet des sorties flexibles alors que le prix continue dans la direction détectée, réduisant le risque si l'impulsion perd de sa force. Cette méthode est idéale pour les traders qui souhaitent profiter des mouvements du marché à court terme tout en maintenant une structure de gestion des risques robuste.

Résultats prouvés

Les données de backtesting montrent des performances cohérentes, en particulier pendant les périodes d'activité accrue sur le marché. La fonction de division des ordres permet aux utilisateurs d'aligner la stratégie de l'EA avec leurs paramètres de risque préférés, conduisant à une exposition au risque contrôlée et à une croissance régulière.

Configuration simplifiée

No complicated settings—just load Dream Reactor on your EURUSD chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like M30 for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc



Get precise backtests — message me to receive the required instructions and configuration file.

Conseils importants : Uniquement sur un seul graphique : Pour éviter les trades qui se chevauchent, assurez-vous que Dream Reactor est attaché à un seul graphique.

