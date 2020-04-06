ライブ結果:

ゲームチェンジャーと出会う: Dream Reactor

トレードを行うだけでなく、リスク管理をより良くするために各オーダーを戦略的に管理するEAを想像してみてください。Dream Reactorは、価格変動にすぐに適応し、変動の激しい市場で優れたパフォーマンスを発揮するように構築されています。すべてのポジションを複数の小さなオーダーに分割し、それぞれにカスタマイズされたテイクプロフィットレベルを設定する独自のアプローチを特徴としており、利益とリスクの精密な管理を可能にします。

特別な理由は何ですか?

カスタマイズ可能な分割システム: オーダーの分割方法を管理し、リスク管理を調整できます。それぞれのセグメントは異なる市場状況に合わせて調整可能です。

モメンタムパルスエントリー: 価格モメンタムの急激な変化を追跡し、急な買いまたは売りの活動を検出する独自のアプローチを使用します。

適応型ポジショニング: 市場のモメンタムの変化に応じて自動的に取引サイズを調整し、強いトレンドと統合フェーズの両方でパフォーマンスを最適化します。

どのように機能しますか?

Dream Reactorは、モメンタムバーストを特定するように設計されており、マーケットの方向性の変化を示す急激な動きです。モメンタムパルスが検出されると、EAはトレードを行い、オーダーを小さな部分に分割します。これにより、価格が検出された方向に進む間に柔軟なエグジットが可能になり、パルスの力が失われた場合のリスクを減少させます。この方法は、短期の市場の動きから利益を上げたいトレーダーに最適です。

証明された結果

バックテストデータは、一貫したパフォーマンスを示しており、特に市場の活動が増加している期間中に顕著です。オーダー分割機能により、ユーザーはEA戦略を自身のリスクパラメータに合わせることができ、リスクエクスポージャーを制御し、安定した成長を実現します。

設定が簡単

No complicated settings—just load Dream Reactor on your EURUSD chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like M30 for optimal performance.

重要なヒント: シングルチャートのみ: 重複するトレードを避けるため、Dream Reactor が1つのチャートに取り付けられていることを確認してください。

サポートに連絡: サポートが必要ですか? あなたの取引スタイルに合わせてEAの最適化についてのガイダンスを受けましょう。

