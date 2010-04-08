Dream Reactor MT5

실시간 결과:

한정 시간 제공: 가격이 오르기 전에 최고의 거래를 잡아보세요!

최종 가격: 990달러

게임 체인저를 만나보세요: Dream Reactor

거래를 체결하는 것 이상의 일을 하는 EA를 상상해 보세요—더 나은 위험 관리를 위해 모든 주문을 전략적으로 관리합니다. Dream Reactor는 변동성이 큰 시장에서 뛰어나도록 설계되어 있으며, 가격 변동에 빠르게 적응합니다. 모든 포지션을 여러 개의 더 작은 주문으로 나누는 독특한 접근 방식을 특징으로 하며, 각 주문은 맞춤형 손익 수준을 가지고 있어 이익과 위험을 정밀하게 관리할 수 있습니다.

특별한 이유는 무엇인가요?

맞춤형 분할 시스템: 맞춤형 위험 관리를 위해 어떻게 주문을 분할할지 제어하세요. 각 세그먼트는 다양한 시장 조건을 충족하도록 조정될 수 있습니다.

맞춤형 위험 관리를 위해 어떻게 주문을 분할할지 제어하세요. 각 세그먼트는 다양한 시장 조건을 충족하도록 조정될 수 있습니다. 모멘텀 펄스 진입: 가격 모멘텀의 급격한 변화를 추적하는 독특한 접근 방식을 사용하여 갑작스러운 매수 또는 매도 활동의 급증을 감지합니다.

가격 모멘텀의 급격한 변화를 추적하는 독특한 접근 방식을 사용하여 갑작스러운 매수 또는 매도 활동의 급증을 감지합니다. 적응형 포지셔닝: 시장 모멘텀의 변화에 응답하여 자동으로 거래 크기를 조정하여 강한 트렌드와 통합 단계 모두에서 성과를 최적화합니다.

어떻게 작동하나요?

Dream Reactor는 모멘텀 버스트—시장 방향의 잠재적 변화를 나타내는 급격한 움직임을 감지하도록 설계되었습니다. 모멘텀 펄스가 감지되면 EA는 거래를 체결하고 주문을 더 작은 부분으로 나눕니다. 이는 가격이 감지된 방향으로 계속 진행될 때 유연한 퇴장을 가능하게 하여, 펄스의 힘이 약해질 경우 위험을 줄입니다. 이 방법은 단기 시장 움직임을 활용하고 강력한 위험 관리 구조를 유지하려는 트레이더에게 이상적입니다.

검증된 결과

백테스트 데이터는 특히 시장 활동 증가 기간 동안 일관된 성과를 보여줍니다. 주문 분할 기능을 통해 사용자는 EA의 전략을 선호하는 위험 파라미터에 맞출 수 있어, 통제된 위험 노출과 안정적인 성장을 이끌 수 있습니다.

설정이 간편합니다

No complicated settings—just load Dream Reactor on your EURUSD chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like M30 for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc



Get precise backtests — message me to receive the required instructions and configuration file.

중요한 팁: 단일 차트만: 중복 거래를 피하려면 Dream Reactor 가 한 차트에만 연결되어 있는지 확인하세요.

중복 거래를 피하려면 가 한 차트에만 연결되어 있는지 확인하세요. 지원 문의: 도움이 필요하신가요? 거래 스타일에 맞게 EA를 최적화하는 방법에 대한 안내를 받으세요.

가격이 990달러로 인상되기 전에 서두르세요—고급 주문 관리의 힘을 잠금 해제하고 거래 여정을 제어하시기 바랍니다.