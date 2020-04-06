Dream Reactor MT5

resultado en vivo:


OFERTA POR TIEMPO LIMITADO:

  • ¡Obtén la mejor oferta antes de que suba el precio!
  • Precio final: 990$

Conoce al Cambio de Juego: Dream Reactor

Imagina un EA que hace más que solo colocar operaciones: gestiona estratégicamente cada orden para un mejor control de riesgos. Dream Reactor está diseñado para destacar en mercados volátiles, adaptándose rápidamente a los movimientos de precios. Presenta un enfoque único donde divide cada posición en múltiples órdenes más pequeñas, cada una con niveles de toma de ganancias personalizados, lo que permite una gestión precisa de tanto las ganancias como los riesgos.

¿Qué lo hace especial?

  • Sistema de División Personalizable: Controla cómo se dividen las órdenes para una gestión de riesgos a medida. Cada segmento puede ajustarse para satisfacer diferentes condiciones del mercado.
  • Entradas de Pulso de Momento: Utiliza un enfoque único que rastrea cambios rápidos en el impulso del precio, detectando estallidos repentinos de actividad de compra o venta.
  • Posicionamiento Adaptativo: Ajusta automáticamente el tamaño de la operación en respuesta a cambios en el impulso del mercado, con el objetivo de optimizar el rendimiento durante fuertes tendencias y fases de consolidación.

¿Cómo funciona?

Dream Reactor está diseñado para identificar estallidos de momento—movimientos agudos que indican un posible cambio en la dirección del mercado. Cuando se detecta un pulso de momento, el EA coloca operaciones y divide las órdenes en partes más pequeñas. Esto permite salidas flexibles a medida que el precio continúa en la dirección detectada, reduciendo el riesgo si el pulso pierde fuerza. Este método es ideal para traders que quieren capitalizar movimientos del mercado a corto plazo mientras mantienen una estructura sólida de gestión de riesgos.

Resultados Comprobados

Los datos de retropruebas muestran un rendimiento consistente, especialmente durante períodos de actividad aumentada en el mercado. La función de división de órdenes permite a los usuarios alinear la estrategia del EA con sus parámetros de riesgo preferidos, lo que conduce a una exposición al riesgo controlada y un crecimiento constante.

Configuración Sencilla

No complicated settings—just load Dream Reactor on your EURUSD chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like M30 for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc

Get precise backtests — message me to receive the required instructions and configuration file.

Consejos Importantes:

  • Solo un Gráfico: Para evitar operaciones superpuestas, asegúrate de que Dream Reactor esté adjunto a un gráfico.
  • Contactar Soporte: ¿Necesitas ayuda? Obtén orientación sobre la optimización del EA para adaptarse a tu estilo de trading.

No esperes: ¡obtén tu copia antes de que el precio suba a 990$! Desbloquea el poder de una gestión de órdenes avanzada y toma el control de tu viaje de trading.

