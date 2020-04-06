Dream Reactor MT5

实时结果：

限时优惠： 在价格上涨之前获取最佳交易！

最终价格：990$

见证游戏的改变者：Dream Reactor

想象一下一个不仅仅是下单的EA——它战略性地管理每一个订单，以更好的风险控制。Dream Reactor旨在在波动市场中表现出色，迅速适应价格波动。它具有独特的方法，将每个头寸拆分成多个较小的订单，每个订单都有定制的获利水平，从而实现对利润和风险的精确管理。

什么让它与众不同？

可定制的拆分系统： 控制订单拆分方式，以量身定制风险管理。每个部分可以根据不同的市场条件进行调整。

动量脉冲入场： 采用独特的方法，跟踪价格动量的快速变化，检测突发的买入或卖出活动。

自适应定位：根据市场动量的变化自动调整交易规模，旨在在强劲趋势和整合阶段都能优化表现。

它是如何运作的？

Dream Reactor旨在识别动量突发——信号市场方向潜在变动的剧烈波动。当检测到动量脉冲时，EA进行交易并将订单拆分成较小的部分。这允许在价格继续向检测到的方向移动时灵活退出，降低脉冲失去强度时的风险。这种方法非常适合那些希望利用短期市场波动同时保持强大风险管理结构的交易者。

经过验证的结果

回测数据显示出一致的表现，尤其是在市场活动增加的时期。订单拆分功能使用户能够将EA的策略与他们首选的风险参数对齐，从而实现受控的风险暴露和稳定增长。

轻松设置

No complicated settings—just load Dream Reactor on your EURUSD chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like M30 for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc



Get precise backtests — message me to receive the required instructions and configuration file.

重要提示： 仅限单图表： 为避免重叠交易，确保 Dream Reactor 附加在一个图表上。

为避免重叠交易，确保 附加在一个图表上。 联系支持：需要帮助吗？获取优化EA以适应您的交易风格的指导。

不要等待——在价格涨到990$之前抓住您的副本！释放先进订单管理的力量，掌控您的交易旅程。