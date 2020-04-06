Dream Reactor MT5

живой результат:


ОГРАНИЧЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

  • Получите лучшее предложение до повышения цены!
  • Финальная цена: 990$

Познакомьтесь с Революцией: Dream Reactor

Представьте себе EA, который делает больше, чем просто открывает сделки — он стратегически управляет каждым ордером для лучшего контроля рисков. Dream Reactor создан для того, чтобы преуспеть на волатильных рынках, быстро адаптируясь к изменениям цен. Он имеет уникальный подход, при котором каждый ордер разделяется на несколько меньших заказов, каждый из которых имеет индивидуальные уровни тейк-профита, что позволяет точно управлять как прибылью, так и рисками.

Что делает его особенным?

  • Настраиваемая система разделения: Контролируйте, как заказы разделяются для индивидуального управления рисками. Каждый сегмент можно настроить под разные рыночные условия.
  • Входы по импульсу: Использует уникальный подход, который отслеживает быстрые изменения ценового импульса, выявляя внезапные всплески покупок или продаж.
  • Адаптивное позиционирование: Автоматически регулирует размер сделки в ответ на изменения рыночного импульса, стремясь оптимизировать производительность как во время сильных трендов, так и в фазах консолидации.

Как это работает?

Dream Reactor создан для выявления всплесков импульса — резких движений, которые сигнализируют о потенциальном изменении направления рынка. Когда обнаруживается импульс, EA открывает сделки и делит заказы на более мелкие части. Это позволяет гибко выходить из сделок, так как цена продолжает двигаться в обнаруженном направлении, уменьшая риск, если импульс теряет силу. Этот метод идеально подходит для трейдеров, которые хотят воспользоваться краткосрочными рыночными движениями, сохраняя надежную структуру управления рисками.

Доказанные результаты

Данные тестирования на исторических данных показывают стабильную производительность, особенно в периоды повышенной рыночной активности. Функция разделения ордеров позволяет пользователям согласовать стратегию EA со своими предпочтительными параметрами риска, что приводит к контролируемой экспозиции рисков и стабильному росту.

Простота настройки

No complicated settings—just load Dream Reactor on your EURUSD chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like M30 for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc

Get precise backtests — message me to receive the required instructions and configuration file.

Важные советы:

  • Только один график: Чтобы избежать наложения сделок, убедитесь, что Dream Reactor прикреплен к одному графику.
  • Связаться с поддержкой: Нужна помощь? Получите рекомендации по оптимизации EA в соответствии с вашим стилем торговли.

Не ждите — получите свою копию до повышения цены до 990$! Откройте для себя возможности продвинутого управления ордерами и возьмите под контроль свое торговое путешествие.

