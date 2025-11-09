GoldStoneBot

Gold Stone è una gabbia di profitto da cui XAUUSD non può sfuggire.

Il sistema è il risultato di un’intelligenza artificiale addestrata su 10 anni di dati, alla ricerca dei migliori schemi di ingresso e delle più efficaci tattiche di gestione delle operazioni.

Individua le migliori opportunità e apre automaticamente le posizioni.

E se riconosce che l’operazione non si sta sviluppando come previsto, adatta la propria tattica, scegliendo tra quelle che ha identificato come più vincenti, raggiungendo fino al 95% di successo.

Se un’entrata non funziona, Gold Stone riprova utilizzando diverse strategie di gestione delle operazioni.

È come nella vita reale: non si attraversa una foresta camminando in linea retta — si cambia direzione in base agli ostacoli, perché è l’unico modo per raggiungere l’obiettivo.

Questo approccio funziona così bene che quasi non esistono operazioni in cui Gold Stone subisce perdite dopo il completamento della sequenza.

Configurazione consigliata:

Simbolo: XAUUSD (Oro)

Timeframe: 15 minuti

Fattore di lotto: vedi screenshot