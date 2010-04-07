MT5 TickChart with History
- Utilità
- Hispraise Chinedum Abraham
- Versione: 3.0
- Attivazioni: 5
MT5 TickChart con Storico
Mostra un grafico pulito basato su tick in MT5 per un'esecuzione precisa.
⚙️ Ingressi
- TicksPerCandle: Tick per barra.
- InpSourceSymbol: Simbolo di origine (vuoto = attuale).
- MaxCandlesHistory: Max. barre mantenute.
- InitialTicksToLoad: Tick da pre‑caricare.
- ChartDisplayMode: Linea / Barre / Candele.
- EnableAutoScroll: Segui ultima barra.
🎯 Cosa fa
- Costruisce e visualizza un grafico tick dal vivo per il simbolo selezionato.
- Pre‑carica lo storico tick recente e trasmette gli aggiornamenti in tempo reale.
- Rispetta le preferenze di visualizzazione e scorrimento automatico.
- Limita le barre archiviate per mantenere il grafico reattivo.
- Solo grafico; funziona con qualsiasi strategia.