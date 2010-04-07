MT5 TickChart with History

Sync Scroller for MT4 Hispraise Chinedum Abraham 5 (3) Indicatori

Questo indicatore fa scorrere più grafici contemporaneamente quando si scorre il grafico a cui è collegato l'indicatore. È utile per testare strategie multi-timeframe, strategie multi-coppia, monitorare più grafici contemporaneamente e guardare indietro per vedere come si sono comportati storicamente diversi mercati contemporaneamente. L'indicatore è leggero e può essere utilizzato per spostare fino a 99 grafici contemporaneamente.