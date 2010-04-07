VWAP for Scalpers MT4
- Hispraise Chinedum Abraham
- Versione: 2.3
VWAP per Scalpers
Linee VWAP consapevoli della sessione per scalp veloci e precisi.
⚙️ Ingressi (MT4/MT5)
- Enable_Hourly_VWAP: Abilita VWAP orario.
- Enable_Asia_VWAP: Abilita VWAP sessione Asia.
- Enable_Europe_VWAP: Abilita VWAP sessione Europa.
- Enable_NA_VWAP: Abilita VWAP sessione Nord America.
- Enable_Extended_VWAP: Abilita VWAP sessione estesa.
- Enable_Daily_VWAP: Abilita VWAP giornaliero.
Sessione Asia (GMT)
- Session_Asia_Start_Hour: Ora inizio sessione Asia.
- Session_Asia_End_Hour: Ora fine sessione Asia.
Sessione Europa (GMT)
- Session_Europe_Start_Hour: Ora inizio sessione Europa.
- Session_Europe_End_Hour: Ora fine sessione Europa.
Sessione Nord America (GMT)
- Session_NA_Start_Hour: Ora inizio sessione Nord America.
- Session_NA_End_Hour: Ora fine sessione Nord America.
🎯 Cosa fa
- Traccia VWAP orario, sessione (Asia/Europa/Nord America/Estesa) e giornaliero per una tendenza chiara.
- Mostra il contesto della sessione per allineare gli ingressi con i tempi di mercato.
- Versioni MT4 e MT5 disponibili; solo grafici.