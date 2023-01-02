Custom Ultimate Sniper Dashboard

Questo Ultimate Sniper Dashboard personalizzato è un aggiornamento EA dell'indicatore Ultimate Sniper Dashboard originale. Funziona con un massimo di 98 algoritmi diversi per garantire che catturi la vera natura di una tendenza su una classe di attività con cui si lavora.
Si tratta di una risposta diretta a molti suggerimenti e consigli ricevuti dalla maggior parte dei nostri clienti nel corso di diversi mesi.
 
Questa versione personalizzata è completamente personalizzabile.
È alimentata da 98 algoritmi personalizzati separati.
Interfaccia visiva molto gradevole che consente di seguire con facilità e sicurezza l'andamento generale del mercato su qualsiasi coppia o timeframe.
Può inviare avvisi in tempo reale a Telegram
Consente di creare i propri indici a seconda delle coppie negoziate.
Può inviare avvisi in tempo reale al vostro telefono, in modo da non dover essere al PC per sapere che si sta preparando una mossa.
Permette di impostare 8 indici dalle impostazioni di ingresso
Consente di impostare gli indici e i timeframe per cui si desidera ricevere gli avvisi
Mostra un avviso quando non è stata rilevata alcuna connessione a Internet
 
Il cruscotto del cecchino Custom Ultimate è stato fortemente ottimizzato per mostrare le mosse non appena iniziano. In questo modo, non si perderà nessuna mossa sulle coppie di interesse. È molto veloce e rileva una mossa non appena si sviluppa e invia un avviso in tempo reale in modo che possiate trarre vantaggio dalla mossa senza dover stare seduti alla scrivania tutto il giorno.
È un'ottima aggiunta a qualsiasi strategia di trading e si può utilizzare con qualsiasi altra strategia e indicatore. È stato progettato principalmente per funzionare con gli altri indicatori.
È completamente personalizzabile e costruito in modo tale da poter creare facilmente i propri indici, strategie e formule.
 
Si noti che questo strumento è consigliato solo ai trader di livello intermedio e professionale. I trader principianti potrebbero aver bisogno di un po' di tempo per capire come funziona lo strumento prima di utilizzarlo in modo efficiente.
 
Il cruscotto personalizzato di Ultimate Sniper funziona consentendo di impostare gli indici per le coppie che si negoziano. Supponiamo che si operi solo su EURUSD e GBPUSD. In questo caso, avrete bisogno di impostare solo 3 set.
Set 1: EUE
Set 2: GBP
Set 3: USD
 
Per i trader di oro, sono necessari solo gli indici XAU e USD.
Per i trader di Bitcoin, sono necessari solo gli indici BTC e USD.
I trader US30 hanno bisogno di 1 indice composto da US30, US100 e US500.
È inoltre possibile impostare indici personalizzati nel modo desiderato. Assolutamente nessuna restrizione!
Nell'utilizzo del cruscotto personalizzato Ultimate Sniper Dashboard o del cruscotto Ultimate Sniper Dashboard, è sempre bene ricordare i seguenti dettagli:
1.       Una coppia è composta da 2 valute
2.       Una coppia fa tendenza solo quando una valuta si muove verso l'alto e l'altra verso il basso. Questa è la funzione principale di tutti i nostri Ultimate Sniper Dashboard.
3.       Non è necessario negoziare tutte le coppie per guadagnare. Questo porterà in ultima analisi a inseguire le mosse. Impostate solo gli indici delle valute che compongono le coppie che negoziate (consigliamo di negoziare un massimo di 3 coppie). In questo modo, è possibile seguire facilmente qualsiasi movimento che si verifichi sulle proprie coppie.
 
Ogni indice ha 2 gruppi di coppie:
1.       Set
2.       Set inverso.
Per insieme si intendono le coppie che hanno l'indice come primo simbolo della coppia.
Set reverse indica le coppie che hanno l'indice come secondo simbolo della coppia.
Ad esempio, quando si crea un indice USD, è necessario utilizzare coppie USD come USDJPY, USDCAD, USDCHF, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD e così via.
Le coppie come USDJPY, USDCAD e USDCHF sono raggruppate sotto la voce "set" poiché hanno come prima valuta l'indice USD.
Coppie come EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD sono raggruppate sotto la voce "Set Reverse" poiché hanno l'indice-USD come seconda valuta
Frank Paetsch
7522
Frank Paetsch 2024.04.01 11:52 
 

very good indicator

Yvan Cote
238
Yvan Cote 2024.01.11 04:06 
 

wow it a fantastique software the custom ultimate indicator i get it last years but miss some tool with it i get some great trade but with my 2 news aquisition to complete this powerful tool the Ultimate Sniper Dashboard and the Ultimate Dynamic Levels i get great entry in 2024 let make some pips .. thx again for the product

