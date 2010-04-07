InstaScalper Dashboard

Vi è mai capitato di aver bisogno di 5-10 pip in modo istantaneo e veloce?  Abbiamo sviluppato una soluzione potente per voi. Importante - Leggete la descrizione qui sotto! 


Vi presentiamo InstaScalper Dash. Una vera e propria bestia algoritmica GARANTITA per darvi qualche pips in QUALSIASI momento della giornata di trading, anche poco prima della chiusura del mercato!

Utile sia per i trader principianti che per quelli esperti, tutto ciò che dovete fare è semplice. Accoppiate una valuta forte con una media di valuta debole per ottenere immediatamente qualche pip e chiudete l'operazione una volta che l'InstaScalper cambia segnale.

Il trading non è mai stato così semplice. InstaScalper è compatto ed estremamente leggero e funziona anche sui PC più lenti.



Potete anche utilizzare InstaScalper come strumento di entrata su un timeframe più piccolo quando ricevete segnali per timeframe più alti da uno dei nostri Sniper Dashboard. 

Potete trovare il nostro Ultimate Sniper Dashboard qui [https://www.mql5.com/en/market/product/85710].

Se conoscete i nostri strumenti, saprete che utilizziamo un approccio al trading multitemporale. 

Utilizzate l'InstaScalper SOLO sul timeframe M1 o M5 per ottenere le migliori entrate.



