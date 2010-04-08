History Data Downloader
- Hispraise Chinedum Abraham
- Versione: 1.0
Scarica i dati mancanti per tutte le coppie di valute disponibili in Market Watch. Molto utile per il backtesting di EA e strategie e per scaricare tutta la cronologia in una volta invece che individualmente. L'indicatore funzionerà fino a quando non saranno stati scaricati tutti i dati storici per le coppie di valute selezionate. L'indicatore ha più opzioni: 1. Scarica i dati per singola coppia 2. Scarica solo per la coppia corrente 3. Scarica per le coppie selezionate 4. Scarica per tutte le coppie in Market Watch