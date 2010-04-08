History Data Downloader

Scarica i dati mancanti per tutte le coppie di valute disponibili in Market Watch. Molto utile per il backtesting di EA e strategie e per scaricare tutta la cronologia in una volta invece che individualmente. L'indicatore funzionerà fino a quando non saranno stati scaricati tutti i dati storici per le coppie di valute selezionate. L'indicatore ha più opzioni: 1. Scarica i dati per singola coppia 2. Scarica solo per la coppia corrente 3. Scarica per le coppie selezionate 4. Scarica per tutte le coppie in Market Watch


Prodotti consigliati
Apex Drawdown
Carl Christian Nyberg
Indicatori
Uncomplicated straightforward indicator that shows the maximum account drawdown since the indicator was added to the chart. The indicator does not take transaction history into account since it is impossible to calculate drawdown from historical entries en closures of trades. The indicator will be free in this basic form. Eventually it will be developed but the focus is to keep it plain and simple.
FREE
MACD Jurik
Augustine Kamatu
Indicatori
Introducing MACD Jurik—an advanced indicator designed to enhance your forex trading strategy by integrating custom moving averages based on the Moving Average Convergence Divergence (MACD) with the MetaTrader 4 indicator, MACD. Jurik moving averages are renowned for their accuracy and reliability in analyzing price movements in the forex market. They offer traders smoother representations of price action, reducing noise and providing clearer signals for identifying trends and potential reversa
FREE
FFx DeMarker
Eric Venturi-Bloxs
5 (2)
Indicatori
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator. See the example shown in the picture below. But the display isn’t like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each timeframe box Alert pop up/sound/ema
FREE
The Mode
Naim El Hajj
3.67 (3)
Indicatori
The M.O.D.E stands for " Multiple Oscillator Divergence Exit ". It is an indicator which signals a divergence between the price, and multiple oscillators. It is initially an exit indicator because it signals the weakening of a trend, but it could be used as an entry signal if used analytically Key Features: Check many divergences at once Non repainting Sends   Alerts and Push Notifications You could load the M.O.D.E onto a single chart, and be able to see the divergences happening on multiple os
FREE
Accelerator Decelerator Alerts Serie MT4
Boris Armenteros
Indicatori
Signals and Alerts for Accelerator/Decelerator indicator based on these MQL5 posts: Accelerator Oscillator and Signals of the Indicator Accelerator Oscillator . Note : this tool is based on the code of Accelerator indicator developed by MetaQuotes Software Corp. Features The signals are triggered at   closing   of last bar/opening of a new bar; Any kind of alerts can be enabled: Dialog Box, Email message, SMS notifications for smartphones and tablets, and Sound alerts; Customizable arrows. By d
FREE
R Show Ticks
Rwy Ksyby
Indicatori
L'indicatore R Show Ticks per Metatrader 4 mostra i tick su/giù in tempo reale nella finestra di trading principale. Punti chiave Una freccia bianca è un aumento. Una freccia rossa è un downtick. L'indicatore funziona per qualsiasi coppia di valute e periodo di tempo di tua preferenza. Specifiche dell'indicatore Piattaforma di trading: sviluppata per Metatrader 4 (MT4) Coppie di valute: funziona per qualsiasi coppia Intervalli di tempo: funziona per qualsiasi intervallo di tempo Parametri
FREE
MACD Max Free
John Louis Fernando Diamante
5 (2)
Indicatori
A flexible 2-Line MACD indicator The default MACD indicator inside MT4, limits you to using the MACD with a fast-EMA, slow-EMA, and signal-SMA. This MACD indicator allows you to set your own MA-Method choices for these 3 components, separately! You can select from SMA-EMA-SMMA-LWMA, and can even use a separate method for each 3 fast-slow-signal periods. A more featured version is available with colored candles+conditions, full alerts+conditions, line coloring, DEMA and TEMA options; MACD MAX Fe
FREE
MACD divergence Simple edition
Liu Hao Yang
Indicatori
MACD divergence Simple edition 原始MACD计算方式，升级为双线MACD，使判断更加直观更加贴合大宗交易平台的研究习惯，同时还会自动用实线标出背离，不用再从0开始苦学钻研。 同时，我还提供了提醒服务，在你忙于家务无暇顾及的时候只需要打开音响，一旦达成背离，第一时间就会让你知晓。 这是一款简单版的看背离指标，MACD的九天均线被称为“信号线”，然后绘制在MACD线的顶部，它可以作为买入和卖出信号的触发器。当MACD越过信号线时，交易员可以买入操作，当MACD穿过信号线以下时，交易者可以卖出或做空操作。移动平均收敛-发散（MACD）指标可以用几种方法解释，但更常见的方法是交叉、散度和快速上升/下降。
FREE
Vanexio
Sayan Vandenhout
Experts
VANEXIO USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 acco
FREE
FFx RVI
Eric Venturi-Bloxs
5 (1)
Indicatori
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator. See the example shown in the picture below. But the display isn’t like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each timeframe box Alert pop up/sound/ema
FREE
FFx MACD
Eric Venturi-Bloxs
4.2 (5)
Indicatori
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator. See the example shown in the picture below. But the display isn’t like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each timeframe box Alert pop up/sound/ema
FREE
Scaled Awesome Oscillator mq4
Daniel Opoku
Indicatori
The Scaled Awesome Oscillator (SAO) represents a refined adaptation of the Awesome Oscillator, aimed at establishing consistent benchmarks for identifying market edges. Unlike the standard Awesome Oscillator, which records the variation in pips across different commodities, the only unchanging reference point is the zero line. This limitation hampers investors and traders from pinpointing specific levels for trend reversals or continuations using the traditional Awesome Indicator, a creation of
FREE
Line
Andrea Fontanini
Indicatori
Gratis solo fino alla fine della settimana Il seguente indicatore deve essere utilizzato e contestualizzato secondo le vostre metodologie di trading. Offre ottimi spunti operativi e individua zone di repulsione sulle linee tracciate. È possibile personalizzare diversi parametri. L'indicatore traccerà tre livelli sopra e sotto il prezzo di apertura su D1, W1 e MN1. Fornirà l'ADR giornaliero e mostrerà altre due sessioni giornaliere (fascia EUROPA e fascia USA). Si possono modificare i colori del
FREE
CPM Extended
Sergey Efimenko
4.8 (10)
Indicatori
L'algoritmo si basa sull'idea dell'indicatore Currency Power Meter. In questa versione il numero di valori visualizzati è illimitato, il suo codice è più compatto e veloce, i valori della barra corrente possono essere ottenuti tramite buffer indicatori. Cosa mostra l'indicatore   : una banda sottile e il numero in alto davanti alla valuta mostrano l'indice di forza relativa delle ultime N ore (N è impostato nei parametri nella variabile 'Ore'), una banda più ampia mostra l'indice giornaliero. Pi
FREE
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Mommentum Channel
Noiros Tech
5 (2)
Indicatori
YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>    GO HERE TO DOWNLOAD Momentum channel is a simple momentum based system yet with a great degree of accuracy in detecting turning points. The market momentum are defined by Average True Range Channels . When price breaks these channels most times , it is an indication of a shift in market momentum and thus a possible new trend formation. The system can be traded on any time frame and
FREE
Magician Of Custom Index separate window
BaiChun Li
Indicatori
Charles Henry Dow felt that if the industrial average and the railroad average both moved in the same direction, it meant that a meaningful economic shift was occurring. In brief, this indicator bases on the Dow's theory. It can create an index of market symbols, almost anythings index. For example: Index of the Euro, Index of the Great Britain Pound, Index of the Japanese Yen, Index of the Swiss Franc, Index of the Gold, Index of the New Zealand Dollar, Index of the Australian Dollar, Index of
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Magician Of Custom Index chart window
BaiChun Li
Indicatori
Charles Henry Dow felt that if the industrial average and the railroad average both moved in the same direction, it meant that a meaningful economic shift was occurring. In brief, this indicator bases on the Dow's theory. It can create an index of market symbols, almost anythings index. For example: Index of the Euro, Index of the Great Britain Pound, Index of the Japanese Yen, Index of the Swiss Franc, Index of the Gold, Index of the New Zealand Dollar, Index of the Australian Dollar, Index of
Perfected RSI HTF
Ahmed Kamal
Indicatori
Perfected RSI (Relative Strength Index) HTF (Higher Time Frame) is perhaps the most advanced and reliable HTF indicator. Highly optimized in terms of execution, the indicator comes with standard settings of the RSI indicator which is supplied with the MT4 platform. Place the indicator on the chart, any timeframe.  You may select a higher time frame in indicator inputs. The same indicator can be used on a chart multiple times to draw RSI from multiple timeframes or for different RSI period values
FREE
CommunityPower MT4
Andrey Khatimlianskii
4.88 (41)
Experts
CommunityPower EA — is the Expert Advisor for MetaTrader 4/5, created by community and for community. It is free, versatile and very powerful, and allows to trade a wide range of strategies. The idea is simple Your suggestions + my code = a win-win for everyone! Is it a ready-to-use money-making machine? No, it is definitely not. It is a tool, which allows you to create and run your own trading strategy, and it is up to you to find profitable settings and take the responsibility for your tradi
FREE
FFx Bulls Power
Eric Venturi-Bloxs
3.67 (3)
Indicatori
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator. See the example shown in the picture below. But the display isn’t like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each timeframe box Alert pop up/sound/ema
FREE
RSI Arrows MTF
Yuriy Shatsckiy
Indicatori
The RSI Arrows MTF indicator is based on the RSI indicator. Represents input signals in the form of arrows. It has 6 types of calculation. All signals are generated on the current bar of the selected period. Signals do not redraw in the first 4 modes! But it is possible to redraw in cases of a sharp change in market movement.  All signals in MTF mode correspond to signals of the period specified in MTF. It is maximally simplified to use both for trading with only one indicator and for using t
FREE
FFx Ichimoku
Eric Venturi-Bloxs
4.5 (4)
Indicatori
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator. See the example shown in the picture below. But the display isn’t like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each timeframe box Alert pop up/sound/ema
FREE
Divergence Scanner Macd Rsi 30 Pairs 8 Tf FREE
FXsolutions
4.5 (2)
Indicatori
This indicator is designed to detect the best divergences between price/MACD and price/RSI. MACD and RSI produce by far the best divergence signals therefore this indicator focus on those two divergences. This is the FREE version of the indicator: https://www.mql5.com/en/market/product/28375 Important Information How you can maximize the potential of the scanner, please read here: www.mql5.com/en/blogs/post/718074 The free version works only on EURUSD and GBPUSD! This indicator scans for you u
FREE
Roman5 Arbitrage Viewer for MT4 Free
Anton Nel
4 (2)
Indicatori
This indicator is a perfect tool able to compare which brokers have the lower latency. It shows us immediately which brokers are slower or faster. When you see the dot icon on the line, it means this broker is the faster one and the red line (Broker_A) is the slower one. See the example on the screenshot. How It Works? This indicator shares the prices information to and from the "shared" common data folder. It compares all the prices. The price is based on average by (Ask + Bid) / 2. There are
FREE
R 2EMA Color
Rwy Ksyby
5 (2)
Indicatori
L'indicatore di colore R 2EMA per MT4 fornisce solidi segnali di trading basati sul crossover di 2 EMA. Punti chiave Quando il prezzo incrocia e chiude al di sopra dei due EMA verdi, crea un segnale di acquisto. Quando il prezzo incrocia e chiude al di sopra dei due EMA rossi, crea un segnale commerciale di vendita. L'indicatore R 2EMA Color Forex rende ancora più facile determinare quando è il momento di acquistare e vendere Un segnale di acquisto si verifica quando le 2 linee EMA diventano
FREE
Resistance and Support Indicator mt4
David Muriithi
5 (5)
Indicatori
This indicators automatically draws the   support and resistances   levels (key levels) for you once you've dropped it on a chart. It reduces the hustle of drawing and redrawing these levels every time you analyse prices on a chart. With it, all you have to do is drop it on a chart, adjust the settings to your liking and let the indicator do the rest. But wait, it gets better; the indicator is absolutely free! For more information:  https://youtu.be/rTxbPOBu3nY For more free stuff visit:  https:
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicatori
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Coloured Bollinger Bands
Moegamat Luqmaan Titus
Indicatori
Coloured Bollinger Bands The Coloured Bollinger Bands indicator is an enhanced version of the standard Bollinger Bands, offering customizable features to suit your trading needs. It uses the classic Simple Moving Average (SMA) as the middle band, and allows you to easily change the appearance of the bands, including the option to select colors and line types, ensuring better visual clarity and adaptability on your charts
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (144)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. CONTATTATEMI DOPO L'ACQUISTO PER RICEVERE CONSIGLI DI TRADING, BONUS E L'ASSISTENTE EA GANN MADE EASY GRATUITAMENTE! Probabilmente hai già sentito parlare molte volte d
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.76 (17)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (65)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicatori
SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the indicator translates complex price action in
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicatori
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (6)
Indicatori
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.73 (11)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Trading
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicatori
Una strategia intraday basata su due principi fondamentali del mercato. L'algoritmo si basa sull'analisi dei volumi e delle onde di prezzo utilizzando filtri aggiuntivi. L'algoritmo intelligente dell'indicatore fornisce un segnale solo quando due fattori di mercato si combinano in uno solo. L'indicatore calcola le onde di un certo intervallo sul grafico M1 utilizzando i dati dell'intervallo di tempo più alto. E per confermare l'onda, l'indicatore utilizza l'analisi per volume. Questo indicatore
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicatori
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici.  La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (5)
Indicatori
The price is indicated only for the first   30 copies , ( 8 copies  left).                                             The next price will be increased to    $150 . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 26% La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
Pips Generator
Oleg Rodin
4.56 (9)
Indicatori
Apollo Pips Generator è l'indicatore che fornisce segnali nella direzione del trend. L'indicatore fornisce più punti di ingresso in modo da poter sempre trovare un'opportunità di trading su cui trarre profitto. Presta attenzione agli screenshot. Gli screenshot mostrano lo strumento Pips Generator in combinazione con il mio altro strumento che è rappresentato dal canale con i segnali stellari che indicano i massimi e i minimi. Questa combinazione fornisce diversi modi per applicare il sistema. Do
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Indicatori
Auto Optimized RSI è un indicatore a freccia intelligente e facile da usare, progettato per fornire segnali di acquisto e vendita precisi. Utilizza simulazioni di trading su dati storici per individuare automaticamente i livelli RSI più efficaci per ogni strumento e timeframe. Questo indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o integrato nella tua strategia esistente, ed è particolarmente utile per i trader a breve termine. A differenza dei livelli fissi tradizionali del R
Gold Trend 4
Sergei Linskii
Indicatori
Gold Trend   - è un buon indicatore tecnico azionario. L'algoritmo dell'indicatore analizza il movimento del prezzo di un asset e riflette la volatilità e le potenziali zone di ingresso. I migliori segnali dell'indicatore: - Per VENDERE = istogramma rosso + puntatore SHORT rosso + freccia di segnale gialla nella stessa direzione + freccia rossa di direzione del trend. - Per l'ACQUISTO = istogramma blu + puntatore LONG blu + freccia di segnale acquatica nella stessa direzione + freccia blu di
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (3)
Indicatori
Bande di Bollinger Auto-Ottimizzate – Strumento adattivo di volatilità basato sul comportamento reale del mercato Questo indicatore avanzato per MT4 trova automaticamente i migliori periodi e deviazioni standard simulando operazioni sui dati storici. Invece di parametri fissi, si adatta dinamicamente ai cambiamenti del mercato e alla struttura dei prezzi per creare bande che riflettono più accuratamente la volatilità in tempo reale. Nessuna regolazione manuale necessaria. Funzionalità principali
MR Volume POC Levels 4
Sergey Khramchenkov
5 (3)
Indicatori
The most crucial price level in any "Volume Profile" is the "Point of Control" . Is the price level with the highest traded volume. And mainly, is the level where the big guys start there their positions, so it's an accumulation/distribution level for smart money. The idea of the indicator arose after the "MR Volume Profile Rectangles" indicator was made. When creating the "MR Volume Profile Rectangles" indicator, we spent a lot of time comparing the volumes with those from the volume profile
BlueDigitsFx Spike And Strike Reversal
Ziggy Janssen
4.71 (150)
Indicatori
Versione MT5 disponibile qui: https://www.mql5.com/en/market/product/50255 Canale e gruppo Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Accesso al gruppo VIP: Invia prova di pagamento nella nostra inbox Broker consigliato: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Spike And Strike Reversal — Potente Oscillatore Composito per una Rilevazione Precisa dei Ribalzi di Mercato BlueDigitsFx Spike And Strike Reversal è un oscillatore composito che combina più segnali di indicatori per aiutarti a prev
Hydra Trend Rider
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Download the Metatrader 5 Version Read the User Manual here. HURRY!  Price  increasing soon! Read the product description carefully before purchasing the product. 
Altri dall’autore
Draw on chart MT5
Hispraise Chinedum Abraham
2 (1)
Indicatori
Presentazione dell'indicatore "Draw On Chart": Libera la tua creatività sui grafici! Sei stanco di faticare ad annotare i tuoi grafici di trading, cercando di dare senso alle tue analisi o comunicare in modo efficace le tue idee? Non cercare oltre! Siamo entusiasti di presentarti l'indicatore "Draw On Chart", uno strumento rivoluzionario che ti permette di disegnare e annotare con facilità direttamente sui tuoi grafici con pochi clic o tratti della tua penna. Il nostro innovativo indicatore "
FREE
Draw on chart MT4
Hispraise Chinedum Abraham
Indicatori
Presentazione dell'indicatore "Draw On Chart": Libera la tua creatività sui grafici! Sei stanco di faticare ad annotare i tuoi grafici di trading, cercando di dare senso alle tue analisi o comunicare in modo efficace le tue idee? Non cercare oltre! Siamo entusiasti di presentarti l'indicatore "Draw On Chart", uno strumento rivoluzionario che ti permette di disegnare e annotare con facilità direttamente sui tuoi grafici con pochi clic o tratti della tua penna. Il nostro innovativo indicatore "
FREE
Sync Scroller for MT4
Hispraise Chinedum Abraham
5 (3)
Indicatori
Questo indicatore fa scorrere più grafici contemporaneamente quando si scorre il grafico a cui è collegato l'indicatore. È utile per testare strategie multi-timeframe, strategie multi-coppia, monitorare più grafici contemporaneamente e guardare indietro per vedere come si sono comportati storicamente diversi mercati contemporaneamente. L'indicatore è leggero e può essere utilizzato per spostare fino a 99 grafici contemporaneamente.
Ultimate Sniper Dashboard
Hispraise Chinedum Abraham
4.82 (22)
Indicatori
Scontato a 299 dollari! I prezzi potrebbero aumentare in futuro! Leggi la descrizione qui sotto! Il miglior sistema di ingresso per la plancia Ultimate Sniper: LIVELLI DINAMICI FINALI. (Si prega di controllare i miei prodotti) L'Ultimate Sniper Dashboard funziona SOLO sui mercati live a causa dei limiti di test della MT4 multicurrency. Vi presentiamo l'Ultimate Sniper Dashboard! Il nostro migliore che contiene sia HA-Sniper, MA-Sniper e molte modalità speciali. Il cruscotto Ultimate Sniper è
InstaScalper Dashboard
Hispraise Chinedum Abraham
Indicatori
Vi è mai capitato di aver bisogno di 5-10 pip in modo istantaneo e veloce?  Abbiamo sviluppato una soluzione potente per voi. Importante - Leggete la descrizione qui sotto!  Vi presentiamo InstaScalper Dash. Una vera e propria bestia algoritmica GARANTITA per darvi qualche pips in QUALSIASI momento della giornata di trading, anche poco prima della chiusura del mercato! Utile sia per i trader principianti che per quelli esperti, tutto ciò che dovete fare è semplice. Accoppiate una valuta fort
Ultimate Dynamic Levels
Hispraise Chinedum Abraham
4.7 (10)
Indicatori
Attualmente in sconto per le vacanze a 399 dollari! I prezzi potrebbero aumentare in futuro. Leggete la descrizione qui sotto!  Vi presentiamo Ultimate Dynamic Levels - il MIGLIORE indicatore di entrata per l'Ultimate Sniper Dashboard! Entrate tempestive a bassissimo rischio e alto RR!!! Trovate l'Ultimate Sniper Dashboard QUI. L'abilità più importante sia per i trader principianti che per quelli professionisti è quella di capire esattamente dove e quando un mercato è più probabile che si tras
Custom Ultimate Sniper Dashboard
Hispraise Chinedum Abraham
5 (2)
Utilità
Questo Ultimate Sniper Dashboard personalizzato è un aggiornamento EA dell'indicatore Ultimate Sniper Dashboard originale. Funziona con un massimo di 98 algoritmi diversi per garantire che catturi la vera natura di una tendenza su una classe di attività con cui si lavora. Si tratta di una risposta diretta a molti suggerimenti e consigli ricevuti dalla maggior parte dei nostri clienti nel corso di diversi mesi.   Questa versione personalizzata è completamente personalizzabile. È alimentata da 98
Click Trade Manager
Hispraise Chinedum Abraham
5 (1)
Utilità
Click trade manager è il nostro miglior prodotto finora! La soluzione migliore sia per i trader principianti che per quelli professionisti! Proteggete i vostri conti FTMO/MFF o personali dalla violazione dei limiti di drawdown. L'EA chiude automaticamente tutte le operazioni, in modo che non raggiungano mai i vostri limiti di drawdown. Vi avverte se un'operazione potrebbe superare il vostro limite di drawdown. Chiude automaticamente le operazioni quando viene raggiunto l'obiettivo di profitto.
Ultimate Dynamic Levels MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Indicatori
Attualmente in sconto per le vacanze a 399 dollari! I prezzi potrebbero aumentare in futuro. Leggete la descrizione qui sotto!   Vi presentiamo Ultimate Dynamic Levels - il MIGLIORE indicatore di entrata per l'Ultimate Sniper Dashboard! Entrate tempestive a bassissimo rischio e alto RR!!! Trovate l'Ultimate Sniper Dashboard QUI. L'abilità più importante sia per i trader principianti che per quelli professionisti è quella di capire esattamente dove e quando un mercato è più probabile che si tra
Custom Ultimate Sniper Dashboard MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Utilità
Questo Ultimate Sniper Dashboard personalizzato è un aggiornamento EA dell'indicatore Ultimate Sniper Dashboard originale. Funziona con un massimo di 98 algoritmi diversi per garantire che catturi la vera natura di una tendenza su una classe di attività con cui si lavora. Si tratta di una risposta diretta a molti suggerimenti e consigli ricevuti dalla maggior parte dei nostri clienti nel corso di diversi mesi.   Questa versione personalizzata è completamente personalizzabile. È alimentata da 98
Click Trade Manager MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Utilità
Click trade manager è il nostro miglior prodotto finora! La soluzione migliore sia per i trader principianti che per quelli professionisti! Proteggete i vostri conti FTMO/MFF o personali dalla violazione dei limiti di drawdown. L'EA chiude automaticamente tutte le operazioni, in modo che non raggiungano mai i vostri limiti di drawdown. Vi avverte se un'operazione potrebbe superare il vostro limite di drawdown. Chiude automaticamente le operazioni quando viene raggiunto l'obiettivo di profitto.
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione