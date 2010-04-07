MT5 TickChart with History
- Utilitaires
- Hispraise Chinedum Abraham
- Version: 3.0
- Activations: 5
MT5 TickChart avec Historique
Affiche un graphique propre basé sur les ticks dans MT5 pour une exécution précise.
⚙️ Entrées
- TicksPerCandle: Ticks par barre.
- InpSourceSymbol: Symbole source (vide = actuel).
- MaxCandlesHistory: Max. de barres conservées.
- InitialTicksToLoad: Ticks à pré‑charger.
- ChartDisplayMode: Ligne / Barres / Bougies.
- EnableAutoScroll: Suivre la dernière barre.
🎯 Ce qu'il fait
- Construit et affiche un graphique de ticks en direct pour le symbole sélectionné.
- Pré‑charge l'historique des ticks récents et diffuse les mises à jour en temps réel.
- Respecte vos préférences d'affichage et de défilement automatique.
- Limite les barres stockées pour maintenir le graphique réactif.
- Graphique uniquement ; fonctionne avec n'importe quelle stratégie.