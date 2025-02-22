Artificial Intelligence ML
- librerie
- Omega J Msigwa
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Questo prodotto è in sviluppo da 3 anni. È il codice più avanzato per lavorare con tutti i tipi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico nel linguaggio di programmazione MQL5. È stato utilizzato per creare molti robot di trading e indicatori basati sull'IA in MetaTrader 5.
Questa è una versione premium del progetto open source e gratuito per il machine learning in MQL5, disponibile qui: https://github.com/MegaJoctan/MALE5. La versione gratuita ha meno funzionalità, è meno documentata e poco mantenuta. È pensata solo per piccoli modelli di intelligenza artificiale.
Questo prodotto premium contiene tutto ciò di cui hai bisogno per programmare efficacemente robot di trading basati sull'IA.
Perché acquistare questa libreria?
- Molto facile da usare, la sintassi del codice è intuitiva e simile a quella delle librerie AI più popolari in Python, come Scikit-learn, TensorFlow e Keras.
- Ben documentata, con numerosi video, esempi e documentazione per aiutarti a iniziare.
- Ottimizzata per la performance, funziona come un normale Expert Advisor.
- Completa, nessun file DLL o dipendenza aggiuntiva richiesta. Tutto può essere compilato in un unico file .EX5, pronto per essere testato e distribuito sul mercato MQL5.
- Supporto tecnico 24/7, fornirò tutta l'assistenza necessaria per garantirne il corretto funzionamento e risolvere eventuali problemi.
Chi può usare questa libreria?
- Chiunque abbia una conoscenza di base del machine learning e dell'intelligenza artificiale.
- Appassionati di machine learning, in particolare provenienti dalla comunità Python.
- Programmatori MQL5 di livello intermedio o avanzato, non adatto ai principianti.
Modelli di intelligenza artificiale presenti nella libreria
- Regressione lineare
- Regressione logistica
- Regressione Ridge
- Lasso
- Ridge
- ElasticNet
- AdaBoost
- Isolation Forest
- Random Forest
- Support Vector Machines (SVM)
- Alberi decisionali
- Reti neurali feed-forward (FNN)
- Reti neurali convoluzionali (CNN)
- Reti neurali ricorrenti (RNN)
- Reti neurali a memoria a lungo termine (LSTM)
- Gated Recurrent Unit (GRU)
- CatBoost
- LightGBM
- XGBoost
Dopo l'acquisto della libreria, inviami un messaggio diretto e sarai aggiunto a un repository privato su GitHub dove sono ospitati tutti i codici e i file.