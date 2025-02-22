Artificial Intelligence ML

Questo prodotto è in sviluppo da 3 anni. È il codice più avanzato per lavorare con tutti i tipi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico nel linguaggio di programmazione MQL5. È stato utilizzato per creare molti robot di trading e indicatori basati sull'IA in MetaTrader 5.

Questa è una versione premium del progetto open source e gratuito per il machine learning in MQL5, disponibile qui: https://github.com/MegaJoctan/MALE5. La versione gratuita ha meno funzionalità, è meno documentata e poco mantenuta. È pensata solo per piccoli modelli di intelligenza artificiale. Questo prodotto premium contiene tutto ciò di cui hai bisogno per programmare efficacemente robot di trading basati sull'IA.

Perché acquistare questa libreria?

Molto facile da usare, la sintassi del codice è intuitiva e simile a quella delle librerie AI più popolari in Python, come Scikit-learn, TensorFlow e Keras.

Ben documentata, con numerosi video, esempi e documentazione per aiutarti a iniziare.

Ottimizzata per la performance, funziona come un normale Expert Advisor.

Completa, nessun file DLL o dipendenza aggiuntiva richiesta. Tutto può essere compilato in un unico file .EX5, pronto per essere testato e distribuito sul mercato MQL5.

Supporto tecnico 24/7, fornirò tutta l'assistenza necessaria per garantirne il corretto funzionamento e risolvere eventuali problemi.



