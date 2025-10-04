Obsidian Path
- Experts
- Subandriah
- Versione: 1.48
- Attivazioni: 15
Canale: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban
Guida all'Impostazione: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808
Offerta di Lancio: Prendi Obsidian Path ora a un prezzo speciale scontato 59, prossimo prezzo: 87 (9/10 copie rimaste).
Without my settings file, results may be wrong. Contact me for the correct backtest setup.
Benvenuti in un Trading Intelligente, Strutturato e Senza Stress
Obsidian Path non è solo un altro consulente esperto—è il tuo partner di trading silenzioso progettato per efficienza, disciplina e risultati costanti. Che tu stia gestendo un piccolo conto o lavorando con una società prop, questo EA ti aiuta a rimanere in carreggiata con l'esecuzione degli scambi guidata dalla logica e una protezione del capitale intelligente.
Motore Principale: Cosa Alimenta Obsidian Path
|Componente
|Scopo
|Pullback Sniper
|Attende un temporaneo ritracciamento dei prezzi in un trend prima di entrare nel trade
|Layer di Rischio
|Logica SL, TP e trailing stop integrata—niente martingale, niente griglia
Perché Usare Obsidian Path?
- Distribuzione Ultra-Semplice: Carica su un solo grafico—XAUUSD su M30. Niente giocoleria con più coppie o template.
- Completamente Autonomo: Dall'ingresso all'uscita, Obsidian Path gestisce ogni trade senza input manuale.
- Intelligenza Adattabile: Che il mercato sia in tendenza o laterale, la logica interna si adatta per mantenere la coerenza.
Specifiche
|Parametro
|Dettagli
|Grafico Richiesto
|XAUUSD (Timeframe: M30)
|Deposito Minimo
|$100
|Simboli Supportati
|XAUUSD
|Tipi di Conto
|Standard, ECN, Conti di Società Prop
Chi è per?
Obsidian Path è ideale per:
- Coloro che cercano soluzioni di trading passive affidabili
- Esperti che necessitano di uno strumento senza intervento per completare le operazioni manuali
- Principianti che cercano un'introduzione a bassa manutenzione al trading algoritimico
Come Iniziare
Iniziare è semplice:
- Collega Obsidian Path a un singolo grafico: XAUUSD su M30
- Imposta il tuo rischio desiderato e gli orari di trading
- Attivare e lascia che l'EA gestisca i tuoi scambi