Obsidian Path

Canale: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban

Guida all'Impostazione: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808

Offerta di Lancio: Prendi Obsidian Path ora a un prezzo speciale scontato 59, prossimo prezzo: 87 (9/10 copie rimaste).


Without my settings file, results may be wrong. Contact me for the correct backtest setup.

Benvenuti in un Trading Intelligente, Strutturato e Senza Stress

Obsidian Path non è solo un altro consulente esperto—è il tuo partner di trading silenzioso progettato per efficienza, disciplina e risultati costanti. Che tu stia gestendo un piccolo conto o lavorando con una società prop, questo EA ti aiuta a rimanere in carreggiata con l'esecuzione degli scambi guidata dalla logica e una protezione del capitale intelligente.


Motore Principale: Cosa Alimenta Obsidian Path

Componente Scopo
Pullback Sniper Attende un temporaneo ritracciamento dei prezzi in un trend prima di entrare nel trade
Layer di Rischio Logica SL, TP e trailing stop integrata—niente martingale, niente griglia


Perché Usare Obsidian Path?

  • Distribuzione Ultra-Semplice: Carica su un solo graficoXAUUSD su M30. Niente giocoleria con più coppie o template.
  • Completamente Autonomo: Dall'ingresso all'uscita, Obsidian Path gestisce ogni trade senza input manuale.
  • Intelligenza Adattabile: Che il mercato sia in tendenza o laterale, la logica interna si adatta per mantenere la coerenza.


Specifiche

Parametro Dettagli
Grafico Richiesto XAUUSD (Timeframe: M30)
Deposito Minimo $100
Simboli Supportati XAUUSD
Tipi di Conto Standard, ECN, Conti di Società Prop


    Chi è per?

    Obsidian Path è ideale per:

    • Coloro che cercano soluzioni di trading passive affidabili
    • Esperti che necessitano di uno strumento senza intervento per completare le operazioni manuali
    • Principianti che cercano un'introduzione a bassa manutenzione al trading algoritimico

    Come Iniziare

    Iniziare è semplice:

    1. Collega Obsidian Path a un singolo grafico: XAUUSD su M30
    2. Imposta il tuo rischio desiderato e gli orari di trading
    3. Attivare e lascia che l'EA gestisca i tuoi scambi


    Filtro:
    Nessuna recensione
    Rispondi alla recensione