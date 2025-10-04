Canale: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Guida all'Impostazione: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Offerta di Lancio: Prendi Obsidian Path ora a un prezzo speciale scontato 59, prossimo prezzo: 87 (9/10 copie rimaste).

Without my settings file, results may be wrong. Contact me for the correct backtest setup.

Benvenuti in un Trading Intelligente, Strutturato e Senza Stress

Obsidian Path non è solo un altro consulente esperto—è il tuo partner di trading silenzioso progettato per efficienza, disciplina e risultati costanti. Che tu stia gestendo un piccolo conto o lavorando con una società prop, questo EA ti aiuta a rimanere in carreggiata con l'esecuzione degli scambi guidata dalla logica e una protezione del capitale intelligente.





Motore Principale: Cosa Alimenta Obsidian Path

Componente Scopo Pullback Sniper Attende un temporaneo ritracciamento dei prezzi in un trend prima di entrare nel trade Layer di Rischio Logica SL, TP e trailing stop integrata—niente martingale, niente griglia





Perché Usare Obsidian Path?

Distribuzione Ultra-Semplice: Carica su un solo grafico — XAUUSD su M30 . Niente giocoleria con più coppie o template.

Carica su — su . Niente giocoleria con più coppie o template. Completamente Autonomo: Dall'ingresso all'uscita, Obsidian Path gestisce ogni trade senza input manuale.

Dall'ingresso all'uscita, Obsidian Path gestisce ogni trade senza input manuale. Intelligenza Adattabile: Che il mercato sia in tendenza o laterale, la logica interna si adatta per mantenere la coerenza.





Specifiche

Parametro Dettagli Grafico Richiesto XAUUSD (Timeframe: M30) Deposito Minimo $100 Simboli Supportati XAUUSD Tipi di Conto Standard, ECN, Conti di Società Prop





Chi è per?

Obsidian Path è ideale per:

Coloro che cercano soluzioni di trading passive affidabili

Esperti che necessitano di uno strumento senza intervento per completare le operazioni manuali

Principianti che cercano un'introduzione a bassa manutenzione al trading algoritimico





Come Iniziare

Iniziare è semplice:

Collega Obsidian Path a un singolo grafico: XAUUSD su M30 Imposta il tuo rischio desiderato e gli orari di trading Attivare e lascia che l'EA gestisca i tuoi scambi







