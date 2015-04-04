Maximus Ai

Presentazione di Maximus AI: Forza e Stabilità su EURUSD

Sei stanco di robot di scalping imprevedibili e strategie inaffidabili? Maximus AI è stato forgiato con uno scopo diverso: ottenere un trading coerente e intelligente sul timeframe stabile e liquido di EURUSD H1. Chiamato così per la sua forza e la sua logica robusta, Maximus AI è un Expert Advisor avanzato per MetaTrader 5 che combina una sofisticata rete neurale interna con la potenza analitica dei principali modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) del mondo.

Questo non è semplicemente un altro robot basato su indicatori. Maximus AI rappresenta la nuova generazione del trading automatico, progettato per i trader seri che apprezzano le decisioni basate sui dati, la conservazione del capitale e un vantaggio strategico.

Il Cuore IA: La Differenza di Maximus

Ciò che distingue veramente Maximus AI è il suo innovativo sistema di validazione a doppia IA:

In primo luogo, la sua Rete Neurale Interna utilizza una logica finemente calibrata e addestrata specificamente sull'azione dei prezzi di EURUSD H1 per identificare setup di trading ad alta probabilità. In secondo luogo, attraverso la Validazione Esterna tramite LLM (Integrazione API), Maximus AI può connettersi tramite API a Google Gemini o OpenAI ChatGPT per eseguire una validazione finale prima che qualsiasi operazione venga eseguita. Questa caratteristica rivoluzionaria confronta il setup con il più ampio sentiment di mercato e i dati contestuali, fornendo un secondo livello di conferma intelligente che nessun altro EA sul mercato offre.

Con gli input IA attivabili, hai il pieno controllo. Puoi Utilizzare la Validazione IA per abilitare o disabilitare la conferma degli ingressi da parte del LLM, richiedere una Tendenza Direzionale IA per un'analisi in tempo reale del trend attuale, o ricevere suggerimenti per l'Ottimizzazione dell'EA tramite IA in base alle mutevoli condizioni di mercato.

Pronto per le Prop Firm e Costruito per i Professionisti

Superare una sfida di una prop firm richiede disciplina e una gestione precisa del rischio. Maximus AI è stato costruito da zero per soddisfare e superare questi requisiti.

La sua Suite di Protezione Avanzata del Conto include un Controllo dello Spread Massimo per evitare di entrare in operazioni durante eventi di notizie volatili con spread elevati. Puoi anche implementare un rigoroso Controllo delle Posizioni impostando limiti sul Numero Massimo di Posizioni Aperte e sul Totale Massimo dei Lotti per prevenire un'eccessiva leva finanziaria. Inoltre, dispone di una Gestione Rigorosa del Drawdown per proteggere il tuo capitale e rispettare le regole delle prop firm, con input per il Drawdown Massimo Giornaliero in % (MAD), il Drawdown Massimo Giornaliero in Valuta, la Perdita Massima Giornaliera e uno stop rigido sul Drawdown Massimo dell'Equity in %.

Offre anche Input Flessibili per la Gestione del Rischio. Puoi scegliere un Lotto Fisso per una dimensione di posizione costante, una Percentuale di Rischio per calcolare automaticamente la dimensione del lotto come percentuale del saldo del tuo conto, o un Rischio Dinamico in Dollari per dimensionare le posizioni in base a un importo fisso di rischio in dollari per operazione.

Controllo Strategico Totale: Fai Trading a Modo Tuo

Maximus AI si adatta al tuo stile di trading, non il contrario. Con la sua Personalizzazione Completa delle Sessioni, puoi definire orari di trading esatti per ogni parte della settimana con input separati per l'Apertura/Chiusura della Domenica, l'Apertura/Chiusura dal Lunedì al Giovedì e l'Apertura/Chiusura del Venerdì. Questo ti permette di evitare facilmente gli eventi di notizie o di concentrarti su specifiche sessioni di mercato come quella di Londra o New York.

Raccomandazioni per Prestazioni Ottimali

Per prestazioni ottimali, raccomandiamo l'uso di un Broker ECN affidabile con spread bassi ed esecuzione rapida. La Piattaforma richiesta è MetaTrader 5 (MT5), la Coppia designata è EURUSD, e il Timeframe è H1. Infine, è altamente raccomandato l'uso di un Server Privato Virtuale (VPS) per garantire che l'EA funzioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza interruzioni.

Il Tuo Partner di Trading per EURUSD

Maximus AI è più di un Expert Advisor; è un partner di trading completo e intelligente, progettato per il moderno mercato Forex. Offre la stabilità del timeframe H1, l'intelligenza dell'IA di nuova generazione e la robusta protezione richiesta dai trader professionisti.

Scarica la demo gratuita oggi stesso per testare Maximus AI nel tuo Tester di Strategie! Assisti alla potenza del trading validato dall'IA e prendi il controllo della tua strategia su EURUSD.


