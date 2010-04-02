Nuggets MT5

Nuggets MT5 introduce un Expert Advisor rivoluzionario, meticolosamente progettato per il timeframe M1 di XAUUSD (Oro). Questo sistema intelligente combina perfettamente sofisticate strategie di scalping trend-following con una validazione avanzata tramite IA, il tutto progettato per capitalizzare sui movimenti dinamici e spesso volatili dell'oro. A differenza degli scalper convenzionali che mirano a profitti minimi e rapidi, Nuggets MT5 è costruito con un'ambizione più grande, puntando a Take Profit sostanziali fino a 5.000 pips. Raggiunge questo obiettivo identificando con maestria i ribassi e i punti pivot cruciali nei mercati in range, accumulando posizioni in modo strategico e poi cavalcando i trend emergenti per estrarre il massimo valore. Nuggets MT5 è uno strumento indispensabile per i trader che richiedono precisione, esecuzione rapida e un innegabile vantaggio basato sull'IA nel veloce grafico M1 dell'oro.

Caratteristiche Principali e Innovazioni

Nuggets MT5 opera come uno scalper intelligente trend-following sul veloce grafico M1 di XAUUSD, identificando con precisione i trend a breve termine e i cambiamenti di momentum. Ciò che lo distingue veramente è il suo approccio ambizioso alla presa di profitto, puntando a straordinari Take Profit fino a 5.000 pips, dimostrando la sua progettazione per catturare movimenti di mercato significativi piuttosto che accontentarsi di guadagni marginali. Il sistema entra strategicamente durante i ribassi e i punti pivot identificati, posizionandosi con maestria per una continuazione ottimale del trend e un potenziale di breakout.

Inoltre, Nuggets MT5 eccelle in modo unico nell'accumulo di posizioni all'interno dei mercati dell'oro in consolidamento o in range. Sfrutta capacità analitiche avanzate per individuare con esattezza i ribassi e i punti pivot, consentendo al sistema di costruire e scalare intelligentemente le posizioni quando il mercato è indeciso. Questa strategia proattiva massimizza il potenziale di profitto una volta che la volatilità ritorna, trasformando efficacemente i periodi di consolidamento in potenti fasi di accumulo.

Un pilastro dell'innovazione di Nuggets MT5 è la sua validazione tramite IA a doppio strato, che integra sia ChatGPT che Google Gemini per una fiducia operativa senza precedenti. Ogni potenziale setup di trading generato dal sistema viene automaticamente passato attraverso questi modelli avanzati di IA, alla ricerca di una cruciale validazione di "seconda opinione". Questo rigoroso doppio cancello IA fornisce una chiara conferma SÌ/NO, migliorando significativamente la qualità degli ingressi e filtrando meticolosamente i setup marginali o ambigui, offrendo un livello extra di contesto di mercato in tempo reale e un'affidabilità ineguagliata dagli Expert Advisor convenzionali.

Oltre alla semplice validazione, l'IA integrata agisce come il tuo partner analitico dedicato, cercando costantemente di affinare e ottimizzare la tua strategia di trading. Nuggets MT5 può suggerire aggiustamenti intelligenti ai tuoi parametri di input basandosi sulle recenti condizioni di mercato e sulla microstruttura unica del feed dei prezzi XAUUSD del tuo specifico broker. Questo ti permette di beneficiare di raccomandazioni basate su dati in tempo reale, assicurando che il tuo sistema sia continuamente messo a punto per prestazioni superiori e adattabile alle mutevoli dinamiche di mercato. Fondamentalmente, mantieni il controllo completo, poiché tutte le modifiche suggerite vengono applicate solo con il tuo esplicito consenso.

Mantenere una piena consapevolezza della situazione è fondamentale, motivo per cui Nuggets MT5 fornisce un monitoraggio attivo della strategia sul grafico, offrendo approfondimenti in tempo reale sul processo decisionale dell'EA. A ciò si aggiunge un sofisticato e configurabile filtro per le notizie che rileva e consente automaticamente al sistema di evitare il trading in prossimità di eventi di notizie a medio e alto impatto, proteggendo proattivamente il tuo capitale da improvvisi e imprevedibili picchi di volatilità. Il sistema garantisce inoltre un coinvolgimento disciplinato nel mercato, permettendoti di definire impostazioni di sessione specifiche per orari di trading ottimali.

Infine, Nuggets MT5 è dotato di una suite completa di robusti e personalizzabili strumenti di gestione del rischio, tra cui Stop Loss, Take Profit, trailing stop configurabili, rigidi limiti di perdita giornalieri e massima tolleranza dello spread. Include anche impostazioni pronte per le Prop Firm, garantendo una perfetta compatibilità con le rigide regole e i requisiti di drawdown prevalenti nella maggior parte delle sfide di finanziamento. Questo design meticoloso fornisce un controllo affidabile e una protezione senza pari, indipendentemente dalle dimensioni del tuo conto o dal tuo obiettivo di trading.

Requisiti:

Nuggets MT5 richiede la piattaforma MetaTrader 5 (MT5), è progettato esclusivamente per il simbolo XAUUSD (Oro) e opera sul timeframe M1. Si consiglia un conto di hedging per prestazioni ottimali. Per le sue funzionalità avanzate di validazione tramite IA, è necessaria una chiave API di OpenAI o Google Gemini e gli utenti devono assicurarsi che gli URL per le Web Request siano aggiunti correttamente in MT5 secondo le istruzioni fornite.

Perché scegliere Nuggets MT5?

Nuggets MT5 trascende la definizione di un semplice Expert Advisor; è un vantaggio decisivo e intelligente per i trader seri sull'oro. Unendo magistralmente tecniche di scalping aggressive e trend-following con la potenza analitica senza pari della doppia validazione tramite IA e dell'ottimizzazione dinamica, offre un'esperienza di trading che è sia altamente proattiva che notevolmente intelligente. Che il tuo obiettivo sia superare con successo una sfida di una prop firm o far crescere costantemente il tuo conto di trading personale, Nuggets MT5 fornisce gli strumenti avanzati, l'intelligenza sofisticata e la protezione robusta essenziali per prosperare nel veloce mercato dell'oro su M1.

Vivi il futuro dello scalping intelligente. Lascia che Nuggets MT5 porti la potenza ineguagliabile dell'IA sul tuo grafico XAUUSD M1.


Prodotti consigliati
PangareFX Gold
Angelo Marcelo Serafin
Experts
PangareFX Gold EA : The strength of a war horse, now transformed into automated intelligence! Step into the future of trading with PangareFX Gold EA , an exclusive robot for XAUUSD (Gold) , designed for traders who demand precision, robustness, and stability in the world’s most valuable market. Built with advanced trend analysis, dynamic risk management, and fast execution , PangareFX Gold turns Gold’s volatility into consistent profit opportunities . ️ IMPORTANT! After purchase, send me a priv
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experts
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
GoldenEagle
Chantal Thys
Experts
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (233)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Violet Panther Scalper MT5
Renato Takahashi
Experts
Violet Panther Scalper MT5 is specially designed to work as scalper and a trend trade system. Panther strategy is based on two moving average crosses and candlestick reader relative to theses averages. A trade in filter based on ATR values can be configured to make EA works only on true trends. So, if trigger condition is true, Panther strat to trade on each new condition achieved. An aditional trend filter can be configured based on TRIX indicator , making possible to confirm such trend behavio
Boss MT5
Carter Kyle Capital Inc.
5 (1)
Experts
Thank you for your interest in the Boss EA EXPLANATION: The Boss EA is a 100% Fully Automated Breakout Scalping Expert Advisor. It locates the most optimal positions by detecting the relative highs and lows of the market. With a very low average holding time of trades the Boss EA makes the most of its time by squeezing as much profit it can get while protection your account from drawdown. The system is good for prop firm challenges as it has passed various prop firm challenges already. This i
XSmart Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Experts
XSmartPro EA - Professional Grid Trading System Intelligent Bidirectional DCA Grid with Advanced Safety Filters Overview XSmartPro EA is a professional Grid DCA (Dollar Cost Averaging) trading system designed for traders who want safe and efficient Forex trading. The EA uses an intelligent bidirectional grid strategy combined with advanced technical filters to optimize entry points and protect your account. Key Features Smart Grid DCA System Bidirectional Grid automatically opens BUY orders in u
CoreFPS
Andriy Sydoruk
3.67 (6)
Experts
The Expert Advisor works with ticks on both netting and hedging account types. The internal algorithm uses a tick (not a bar) as a unit for analysis. The product works with 5-digit quotes. Requotes are critical. A broker with the minimum execution delay is required. The Expert Advisor does not use history stored in the database. It downloads history data online creating its own database stored in the internal memory. After the restart, the database is deleted and should be downloaded again. The
EvoNightEA MT5
Ivan Pochta
4.5 (2)
Experts
EvoNightEA MT5 v.10.3 Presets:   Download >>> EvoNightEA MT5   v.10.3   Live Results:   Here >>> EvoNightEA   is a fully automated Expert Advisor based at midnight scalping during the low market volatility.   EvoNightEA   is based on the principles of channel trading and Price Action. The system analyzes the price movement in the daily range and, based on the data obtained, trades in the low-volatility market in rollover. Most of the parameters are dynamic, thus reducing the chance of overfitti
Breakthrough Strategy MT5
Konstantin Kulikov
4.2 (10)
Experts
Questo sistema è stato sviluppato per funzionare con un gran numero di set e dopo un certo tempo si è mostrato bene lavorando alla chiusura delle contrattazioni del venerdì. Di conseguenza, questa direzione del trading è diventata la principale per lavorare con questo Expert Advisor. Tuttavia, puoi creare le tue impostazioni di trading e scegliere qualsiasi giorno della settimana per il trading. La raccolta di set di impostazioni può essere ampliata. Coppie di valute per le quali sono progettat
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Experts
Expert Advisor Description EA TugOfWar will open both buy and sell positions at different times according to the triggered signal, the most positions and in accordance with the market direction that will win and profit.  Profit target per war is 1% to 5%. Warmode normal = Longterm strategy Warmode extreme = Shortterm strategy Parameter Description StartTrade =  Time to start trading / open position EndTrade =  Time to end trading / open position WarMode =  1 -> Normal, 2 -> Extreme (lots of tr
FREE
Steady Flow MT5
Paranchai Tensit
Experts
Steady Flow MT5 is a fully automated system which has been developed to make strategies compatible with price action patterns. Protected by stop loss and take profit The Expert Advisor does not use martingale, grids, hedging, averaging and other risky strategies Enable or disable news filtering according to user needs Continuously generating profits Can trade full time in all conditions Works well in all market conditions, either trend or sideways This EA has passed 18 years back test of tick d
Bollinger Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
Bollinger Hedge EA: Un Robot di Trading Dinamico e Strategico 1. Strategia Basata su Pattern: Bande di Bollinger + Allineamento con il Trend Bollinger Hedge EA combina le bande di Bollinger con l’analisi della direzione del trend per generare forti segnali tecnici di acquisto/vendita. Bande di Bollinger : Rilevano zone di ipercomprato/ipervenduto in base al comportamento del prezzo vicino alle bande superiore e inferiore. Filtro di Trend : Determina la direzione del mercato utilizzando RSI, m
Corrado
Andriy Sydoruk
Experts
The Expert Advisor  Corrado     works with ticks on both netting and hedging account types. The internal algorithm uses a tick (not a bar) as a unit for analysis. The product works with 5-digit quotes. Requotes are critical. A broker with the minimum execution delay is required.  The Expert Advisor does not use history stored in the database. It downloads history data online creating its own database stored in the internal memory. After the restart, the database is deleted and should be download
Origin Gold SonicR
Dinh Hoan Luu
Experts
Origin Gold Sonic R EA – Automated Trading for XAU/USD (1H) Overview Origin Gold Sonic R EA is a fully automated Expert Advisor designed to trade XAU/USD (Gold) on the H1 timeframe using the Sonic R Strategy. This EA intelligently combines trend analysis, volume-based confirmations, and dynamic support/resistance levels to enter and exit trades with precision. Key Features Fully Automated Trading – Executes buy and sell orders without manual intervention. Advanced Trend Detection – Uses moving
ReversionProX
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
Reversion Pro X – Advanced Mean-Reversion Trading System Reversion Pro X is a smart and efficient automated trading system built on a powerful mean-reversion strategy . It captures price moves back to the average after strong directional impulses , allowing you to trade market overreactions with precision. Designed for Forex, Gold, and Indices , the system adapts to different market conditions and is fully optimized for prop firm rules, low drawdown, and consistent performance . Core Features Im
LibrabisEA
Miguel Kami Issobe Marques
Experts
Librabis EA  is a  robust Expert Advisor designed to use a strategy with high win rate and advanced risk management features. By leveraging moving averages for trend identification, offering traders precision and flexibility. this EA ensures controlled and informed trading decisions. Key Features: Trend Filters:   Enables trading only in the direction of a predefined trend using moving averages. Trailing Stop and Breakeven Management:   Locks in profits and minimizes risks with dynamic trade man
Advanced Grid Trader
Adrian Patrascu
Experts
The ADVANCED GRID TRADER Expert Advisor (EA) is an automated trading system designed to capitalize on price fluctuations in all currency pairs and metals (XAU/XAG). It can be used in any timeframe however the best results were achieved in the Daily timeframe with EMA 178, reversed trades.   The EA employs a grid trading strategy, where buy and sell orders are placed at regular grid points. The user sets its take profit step as well to best take advantage from market movements.   The ADVANCED GRI
EA EximScalper
John Wangombe
Experts
The ideal expert advisor for trading ranging charts, equiped with a unique money management strategy and martingale strategy, the expert advisor  ensures maximum returns also with a safe overlocking strategy. adjust the oder distance levesls and profit target levels   to achieve safe trading and maximum returns. kindly reach out to me after subscribing to the expert advisor. Trade safe..
AW CCI based EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
L'Expert Advisor lavora sui segnali del classico indicatore CCI. Il sistema ha molti scenari e configurazioni flessibili. Utilizza la media, la funzione di chiusura del primo e dell'ultimo paniere di ordini e la funzione di calcolo automatico del lotto Problem solving ->  HERE  / MT4 version ->   HERE  /  Instruction  ->   HERE   vantaggi: Configurazione semplice e interfaccia del pannello intuitiva Segnali indicatori CCI personalizzabili Usa la media se necessario Calcolo automatico del lotto
D Gold Miner MT5
Ahmad Farhan Nursyafak
Experts
Hello gold miners, how is your day? After several development processes, we are finally confident in launching our latest forex robot specifically designed for the gold market. We have optimized this forex robot for various gold market conditions. The initial settings we provide are recommended for you , so you just need to use them as they are. D Gold Miner also includes settings for take profit , stop loss , and trailing stop to secure all order positions . We also provide settings for the num
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experts
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
SmartWay
Gooi Meng Liang
Experts
SmartWay EA   (formerly SmartTrade EA) is a professional Expert Advisor created specifically for trading   XAUUSD (Gold)   on MT5. With the release of   V2.0 , SmartWay introduces a powerful new feature:   Smart Step Size Boost with Spike Detection . This upgrade makes the EA more adaptive in volatile markets and especially effective in   one-way markets   (bullish or bearish trends). It combines   cycle-based money management ,   drawdown protection , and   profit control   to deliver stable an
Sakura Pipstorm
Edwin Mogusu Nyamache
Experts
This Expert Advisor is meticulously designed for trading exclusively on the USDJPY pair, operating on the 15-minute timeframe for optimal precision and performance. It employs advanced strategies, including trend-following, breakout detection, and multi-timeframe analysis, enhanced by volatility filters to identify high-probability trade setups. With a minimum starting balance requirement of just $100, it caters to traders at all levels. The drawdown is fully adaptable to the user's risk appetit
BB King
Khima Gorania
Experts
BB King EA for MT5 BB King Expert Advisor uses a simple reversal strategy using Bollinger Bands and trend detection. It is designed to be easily used by newbies with very few parameters. Please try the demo and leave feedback.You will need to optimize it for the pair you wish to trade. Minimum deposit: $100 per lot size of 0.01 per currency pair. Risk Management There is NO Stop Loss or Take Profit set for each order placed. Stop Loss and Take Profit are controlled by the Input Variables. Stop
US30 Dow Jones EA
Babak Alamdar
4.3 (10)
Experts
Acquista non un backtest, ma un vero sistema di trading  Live Signal Questo prezzo è temporaneo per la durata della promozione e verrà aumentato a breve Il backtesting dovrebbe essere effettuato SOLO su TICK REALI, altrimenti sarà errato. Unisciti al gruppo di chat pubblico: clicca qui Benvenuti nel Dow Jones EA degli Stati Uniti30 US30 Dow Jones EA: padroneggiare il dinamico Dow Jones L’US30, noto anche come Dow Jones, è uno degli indici più popolari sul mercato. Nonostante la pletora di co
LT Stochastic EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
LT Stochastic EA is an expert advisor based on the on the Stochastic Oscillator indicator. It is one of the most used indicators by traders around the world. The LT Stochastic EA offer you the possibility to automate 4 different stochastic trading strategy (please refer to the attached pictures). Not only it is user friendly, it has also been designed to offer  great amount of flexibility to suit the need of everyone. IT comes in bult with many options such as:  Trading on Normal or Custom Symbo
GoldCraft EA
Nguyen Ngoc Phuoc
Experts
**GoldCraft EA - Advanced Gold Trading Robot** Unlock the power of automated trading with GoldCraft EA, a premium Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD (Gold) on the MetaTrader 5 platform. This sophisticated bot combines technical analysis with robust risk management to maximize profitability while minimizing exposure. **Key Features:** - **Trend-Following Strategy**: Utilizes Moving Averages (MA34 and MA89) on H4 and M15 timeframes, paired with RSI indicators, to identify h
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (294)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.11 (19)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.84 (25)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 500   USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, con
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
SOCIETÀ DI COSTRUZIONI PRONTA!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA: un Expert Advisor raffinato e ad alte prestazioni, progettato per i trader moderni. ORB ha acquisit
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4.5 (18)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (478)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.92 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (119)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Remstone
Remstone
5 (2)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma una va
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (20)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
SGear
Olesia Kusmenko
4.2 (5)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (13)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $390, successive 20 copie — $550. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.27 (11)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.8 (49)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.3 (60)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (1)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Http EA
Yury Orlov
5 (6)
Experts
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot di trading MT5 senza martingala e griglia, con chiusura giornaliera delle posizioni. Sviluppato da trader professionista con oltre 25 anni di esperienza. Ultima copia al prezzo attuale! Poi il prezzo salirà di 100 $. L'expert utilizza ordini pendenti, gestisce una sola posizione per strumento, applica sempre stop-loss e take-profit e chiude le posizioni ogni giorno. Funziona con i seguenti strumenti finanziari: Coppie di valute Criptovalute Metalli Indici Azion
Altri dall’autore
Sparking Zero
Michael Prescott Burney
Experts
Sparking Zero – Advanced XAU/USD H1 Trading System Sparking Zero is a professional-grade Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for trading Gold on the XAU/USD H1 chart. This powerful trading engine is not a simple indicator or a single-strategy robot—it is a complete multi-strategy framework containing 97 fully developed and backtested strategies designed specifically for the Gold market. Unlike most Expert Advisors that are optimized on a single clean data feed and fail in real t
AI Gold Dust
Michael Prescott Burney
4.14 (21)
Experts
AI GOLD DUST is a free expert advisor designed for XAUUSD on the H1 chart, tested using historical data over 20 years and validated across six major broker platforms, including BlackBull, Darwin X, MetaQuotes Demo, FTMO, Dukascopy, and Eightcap. With 98% modeling quality, it ensures precise tick data analysis and structured trade execution. It features extended backtest coverage spanning multiple economic cycles, incorporating risk management mechanisms to help maintain stability. The system ha
FREE
UV Gold
Michael Prescott Burney
Experts
UV Gold is an expert advisor (EA) designed for trading XAUUSD on the H1 chart, leveraging 20 years of historical market data to enhance adaptability across various market conditions. Its refined strategy normalization minimizes overfitting, while upgraded algorithms optimize trade execution in response to gold’s unique price action. The system includes advanced risk management, offering both Fixed Lot settings for controlled drawdowns and Dynamic Lot sizing for balanced trade exposure. A trend
Fuji Wave
Michael Prescott Burney
4.87 (15)
Experts
Fuji Wave is an expert advisor (EA) designed for USDJPY on the H1 timeframe, utilizing algorithmic trading strategies to navigate market conditions. It is optimized to identify market inefficiencies in the USDJPY pair through AI-powered analysis, dynamic trade execution, and adaptive risk management. The system adjusts to both trending and ranging markets, providing structured trade execution and risk control. Fuji Wave is built for traders looking for an automated approach to USDJPY trading wi
FREE
Saltwater Silver
Michael Prescott Burney
5 (4)
Experts
Saltwater Silver: Master the Tides of the XAGUSD Market The silver market moves like the ocean; it can be calm and predictable one moment, then volatile and treacherous the next. To navigate it successfully, you need more than just a strategy—you need an expert navigator. Saltwater Silver is a sophisticated expert advisor for the H1 timeframe, meticulously engineered to master the unique rhythm and flow of XAGUSD. Dynamic Profit and Risk Navigation Saltwater Silver is designed to ride the profi
Entry IQ MT5
Michael Prescott Burney
5 (3)
Indicatori
The Entry IQ Indicator is a technical analysis tool designed to assist traders in identifying potential entry points for long and short positions. It utilizes dynamic price boxes, equilibrium zones, and trend detection algorithms to analyze market trends and price movements. The indicator adapts to different broker price digit formats, provides customizable arrow signals, and plots real-time trendlines to refine signal accuracy. By assessing price action over a specific lookback period, Entry I
FREE
Turbulence FX
Michael Prescott Burney
4.4 (15)
Experts
Unleash the Upgraded Power of Turbulence FX: Master GBPUSD H1 – Absolutely FREE! Prepare to revolutionize your approach to the GBPUSD H1 chart! Turbulence FX, your trusted free system for efficient trading management, has undergone a monumental evolution. We've supercharged its core of structured trade execution, disciplined risk control, and intelligent adaptive recovery strategies to deliver an even more formidable trading ally. NEW! Precision Exits Driven by Indicator Levels: Experience a ne
FREE
Yellowstone FX
Michael Prescott Burney
5 (3)
Experts
YELLOWSTONE FX — XAUUSD M15 Overview Yellowstone FX is a purpose-built scalping system for XAUUSD on the M15 timeframe. It combines a curated set of thirty entry models with broker-sensible execution and adaptive risk controls. The architecture is designed to react to gold’s fast, discontinuous moves while maintaining process discipline. Spreads are checked in real time, position sizing is broker-aware, and protective logic manages exposure as conditions change. Performance validation After a t
Lorentzian AI
Michael Prescott Burney
5 (2)
Indicatori
The Lorentzian A.I Indicator System is designed to enhance trading strategies across Crypto, Indices, Forex, and Stocks by utilizing adaptive algorithms and real-time market analysis. It applies Lorentzian Classification to generate buy and sell signals while integrating K-Nearest Neighbors filtration for data normalization and improved signal reliability. Neural network processing incorporates multidimensional signals with time-space calculations to refine trend forecasting. The system continu
FREE
FlowMentum
Michael Prescott Burney
5 (1)
Indicatori
How Momentum Flow Works for You: Momentum Flow employs a sophisticated, multi-stage process to deliver its signals: Momentum Shift Detection: It first identifies significant price impulses using dynamic breakout levels based on the Average True Range (ATR). A built-in cooldown period and direction alternation filter help to screen out weaker, less reliable moves. Adaptive Trend Analysis: The core trend direction is established by a responsive dual Exponential Moving Average (EMA) system. Adapti
FREE
Volatix Ai
Michael Prescott Burney
5 (4)
Experts
Overview VolatiX AI is a purpose-built scalper for XAUUSD on the M5 timeframe. It blends high-frequency execution with an adaptive, indicator-aware exit engine designed to keep losses efficient while preserving trade structure. The algorithm responds to changing volatility and microstructure on gold, targeting precise entries and disciplined management rather than static stop-loss rules or one-size-fits-all templates. Execution & Algorithm The core model employs real-time spread checks, sessio
Worlds FX
Michael Prescott Burney
5 (2)
Experts
Worlds FX is an expert advisor (EA) designed for trading EURUSD, engineered for seamless execution across multiple broker environments. Validated on platforms such as BlackBull, EightCap, Darwin X, FTMO, DukasCopy, and MetaQuotes Demo, it utilizes adaptive algorithms, automated position sizing, and real-time trade adjustments to refine entries and exits through multi-timeframe analysis and price-action filtering. The system integrates self-optimizing logic that continuously adjusts parameters b
FREE
Prop Masters EA
Michael Prescott Burney
4.27 (11)
Experts
Prop Masters FX - The Definitive GBPUSD H1 Trading System Presenting the new, updated version of Prop Masters FX, meticulously re-engineered for superior performance on the GBPUSD H1 chart. This Expert Advisor represents a masterclass in algorithmic trading, built upon a foundation of extensive historical data and sophisticated strategy diversification. The system's core logic has been tested and refined against 20 years of GBPUSD market data , ensuring its strategies are not only robust but ha
FREE
Bonkai XT
Michael Prescott Burney
5 (4)
Experts
Bonkai FX: The Art of Mastering USDJPY Trading the USDJPY market requires more than a simple strategy; it demands discipline, focus, and precision. Bonkai FX is an expert advisor for the H1 chart crafted in this spirit—a tool designed not just to trade, but to bring a philosophy of structured mastery to your engagement with the market. Execution with a Master's Precision At the heart of Bonkai FX lies a sophisticated, indicator-based exit mechanism. It acts with the decisiveness of a master swo
FREE
Yellow Brick Road
Michael Prescott Burney
Experts
Overview Yellow Brick Road for XAUUSD H1 is a purpose-built Expert Advisor that pairs a robust, discretionary-style algorithm with an embedded AI engine. It validates signals, studies trend development, and adapts parameters to your broker’s XAUUSD feed. The goal is a professional workflow that enforces discipline and repeatability—without promises or hype. Architecture & Execution The system runs on MT5 hedging accounts with unique magic numbers per strategy, so every position is isolated and
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione