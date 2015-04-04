Maximus Ai

Présentation de Maximus AI : Force et Stabilité sur l'EURUSD

Êtes-vous fatigué des robots de scalping imprévisibles et des stratégies peu fiables ? Maximus AI a été forgé dans un but différent : réaliser un trading constant et intelligent sur l'horizon de temps stable et liquide de l'EURUSD H1. Nommé pour sa force et sa logique robuste, Maximus AI est un Expert Advisor avancé pour MetaTrader 5 qui combine un réseau de neurones interne sophistiqué avec la puissance analytique des plus grands modèles de langage (LLM) au monde.

Ce n'est pas simplement un autre robot basé sur des indicateurs. Maximus AI représente la nouvelle génération du trading automatisé, conçue pour les traders sérieux qui accordent de l'importance aux décisions basées sur les données, à la préservation du capital et à un avantage stratégique.

Le Cœur de l'IA : La Différence Maximus

Ce qui distingue véritablement Maximus AI, c'est son système de validation par double IA révolutionnaire :

Premièrement, son Réseau de Neurones Interne utilise une logique finement ajustée et spécifiquement entraînée sur l'action des prix de l'EURUSD H1 pour identifier des configurations de trading à haute probabilité. Deuxièmement, grâce à la Validation Externe par LLM (Intégration API), Maximus AI peut se connecter via l'API à Google Gemini ou OpenAI ChatGPT pour effectuer une validation finale avant l'exécution de toute transaction. Cette fonctionnalité révolutionnaire croise la configuration avec le sentiment général du marché et les données contextuelles, offrant une seconde couche de confirmation intelligente qu'aucun autre EA sur le marché ne propose.

Avec les paramètres d'IA activables, vous avez un contrôle total. Vous pouvez Utiliser la Validation par IA pour activer ou désactiver la confirmation des entrées par le LLM, demander une Tendance Directionnelle par IA pour une analyse en temps réel de la tendance actuelle, ou recevoir des suggestions pour l'Optimisation de l'EA par IA en fonction de l'évolution des conditions de marché.

Conçu pour les Prop Firms et les Professionnels

Réussir un défi de prop firm exige de la discipline et une gestion précise des risques. Maximus AI a été conçu dès le départ pour répondre à ces exigences et les dépasser.

Sa Suite de Protection de Compte Avancée inclut un Contrôle du Spread Maximum pour éviter d'entrer en position lors d'événements d'actualité volatils avec des spreads élevés. Vous pouvez également mettre en œuvre un Contrôle de Position strict en définissant des limites sur le Nombre Maximum de Positions Ouvertes et le Total de Lots Maximum pour éviter le surendettement. De plus, il dispose d'une Gestion Stricte du Drawdown pour protéger votre capital et respecter les règles des prop firms, avec des paramètres pour le Drawdown Journalier Maximum en % (MAD), le Drawdown Journalier Maximum en Devise, la Perte Journalière Maximale et un stop ferme sur le Drawdown Maximum de l'Équité en %.

Il offre également des paramètres de Gestion des Risques Flexibles. Vous pouvez choisir un Lot Fixe pour une taille de position constante, un Pourcentage de Risque pour calculer automatiquement la taille du lot en pourcentage du solde de votre compte, ou un Risque Dynamique en Dollars pour dimensionner les positions en fonction d'un montant de risque fixe en dollars par transaction.

Contrôle Stratégique Total : Tradez à Votre Manière

Maximus AI s'adapte à votre style de trading, et non l'inverse. Avec sa Personnalisation Complète des Sessions, vous pouvez définir des heures de trading exactes pour chaque partie de la semaine avec des entrées séparées pour l'Ouverture/Fermeture du Dimanche, l'Ouverture/Fermeture du Lundi au Jeudi et l'Ouverture/Fermeture du Vendredi. Cela vous permet d'éviter facilement les annonces économiques ou de cibler des sessions de marché spécifiques comme celles de Londres ou de New York.

Recommandations pour une Performance Optimale

Pour une performance optimale, nous recommandons d'utiliser un Courtier ECN réputé avec de faibles spreads et une exécution rapide. La Plateforme requise est MetaTrader 5 (MT5), la Paire désignée est EURUSD, et l'Horizon de Temps est H1. Enfin, un Serveur Privé Virtuel (VPS) est fortement recommandé pour garantir que l'EA fonctionne 24h/24 et 7j/7 sans interruption.

Votre Partenaire de Trading pour l'EURUSD

Maximus AI est plus qu'un Expert Advisor ; c'est un partenaire de trading complet et intelligent, conçu pour le marché moderne du Forex. Il offre la stabilité de l'horizon de temps H1, l'intelligence de l'IA de nouvelle génération et la protection robuste exigée par les traders professionnels.

Téléchargez la démo gratuite dès aujourd'hui pour tester Maximus AI dans votre Testeur de Stratégie ! Soyez témoin de la puissance du trading validé par l'IA et prenez le contrôle de votre stratégie sur l'EURUSD.


