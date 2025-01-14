AI Gold Dust

4.14

Certamente, ecco la traduzione in italiano:

Gold Dust AI: L'IA di Precisione per XAUUSD su H1 – Scoprire Valore nell'Oro

Gold Dust AI è un rivoluzionario Expert Advisor meticolosamente progettato per estrarre valore in modo costante dal grafico XAUUSD (Oro) sul timeframe H1. Questo sistema sofisticato va oltre l'automazione convenzionale, sfruttando l'Intelligenza Artificiale avanzata per affinare la precisione degli ingressi, ottimizzare la gestione delle operazioni e identificare costantemente opportunità ad alta probabilità nel dinamico panorama dell'oro. Progettato per i trader che cercano un approccio raffinato e intelligente ai metalli preziosi, Gold Dust AI combina algoritmi robusti con un'IA adattiva per trasformare i dati grezzi di mercato in profittevole "polvere d'oro" sul timeframe H1.

Caratteristiche Principali e Innovazioni

Rilevamento Intelligente delle Opportunità Gold Dust AI opera secondo una filosofia di Rilevamento Intelligente delle Opportunità. Utilizza un nucleo algoritmico poliedrico che scansiona meticolosamente il grafico XAUUSD H1 alla ricerca di confluenze, identificando non solo potenziali trend ma anche pattern sfumati e cambiamenti strutturali che segnalano setup di alto valore. L'attenzione è posta sulla qualità piuttosto che sulla quantità, assicurando che ogni potenziale operazione aderisca a una serie di criteri rigorosi prima di essere ulteriormente considerata.

Motore di Filtraggio Adattivo con IA Al centro della sua abilità analitica c'è il Motore di Filtraggio Adattivo con IA, alimentato sia da ChatGPT che da Google Gemini. Ogni opportunità identificata viene rigorosamente esaminata da questi modelli di IA avanzati, che eseguono un'analisi contestuale approfondita delle condizioni di mercato, inclusi il sentiment, le correlazioni intermarket (ove applicabile) e l'impatto delle notizie in tempo reale. L'IA assegna un Punteggio di Vantaggio Probabilistico (Probabilistic Edge Score) a ogni setup, quantificando la probabilità di successo sulla base della sua vasta base di conoscenze. Solo le operazioni che superano una soglia definita dall'utente di questo punteggio procedono all'esecuzione, fornendo un livello senza pari di validazione intelligente.

Dimensionamento Dinamico Adattivo al Rischio Una caratteristica determinante per una performance sostenuta è il Dimensionamento Dinamico Adattivo al Rischio. Gold Dust AI non si limita a gestire le dimensioni dei lotti; adatta intelligentemente il dimensionamento della posizione in base alla volatilità in tempo reale e al punteggio di vantaggio probabilistico dell'IA per l'operazione specifica. In ambienti a alta confidenza e bassa volatilità, può aumentare leggermente la posizione, mentre in condizioni incerte o altamente volatili, la riduce, garantendo un'esposizione ottimale del capitale calibrata al rischio e all'opportunità di mercato prevalenti.

Modulo Raffinato di Hedging e Chiusura Parziale In determinate condizioni di mercato o durante movimenti avversi, il sistema può aprire intelligentemente posizioni di hedging o eseguire chiusure parziali strategiche per proteggere i profitti accumulati e mitigare i drawdown. Non si tratta di un hedging aggressivo, ma di una manovra difensiva calcolata e informata dall'IA, progettata per ottimizzare la conservazione del capitale.

Dashboard delle Prestazioni Intuitiva Mantenere la completa trasparenza e il controllo è facilitato dalla Dashboard delle Prestazioni Intuitiva, direttamente sul tuo grafico. Questo pannello completo mostra la crescita dell'equity in tempo reale, le metriche di drawdown, i tassi di vincita e, cosa fondamentale, i tassi di successo storici della validazione dell'IA. A ciò si aggiunge una solida suite di strumenti personalizzabili per la protezione del capitale, tra cui limiti di drawdown giornalieri flessibili, controlli sulla massima perdita fluttuante e filtri dinamici sullo spread, rendendo Gold Dust AI pienamente conforme alle normative CFTC nel suo design e ideale per i trader che operano secondo rigide linee guida normative o di società di prop trading.

Requisiti:

Gold Dust AI richiede la piattaforma MetaTrader 5 (MT5), è progettato esclusivamente per il simbolo XAUUSD (Oro) e opera sul timeframe H1. Un conto di hedging è altamente raccomandato per prestazioni ottimali, specialmente quando si utilizza il modulo di hedging. Per le sue funzionalità avanzate di IA, è essenziale una chiave API di OpenAI o Google Gemini, e gli utenti devono assicurarsi che gli URL per le Web Request siano aggiunti correttamente in MT5 secondo le istruzioni fornite.

Perché Scegliere Gold Dust AI?

Gold Dust AI non è solo un Expert Advisor; è uno strumento sofisticato per sbloccare il valore intrinseco del mercato dell'oro. Combinando magistralmente algoritmi avanzati con l'intelligenza profonda e adattiva dell'analisi a doppia IA, e incorporando raffinate tecniche di gestione del rischio, offre un'esperienza di trading che è sia eccezionalmente precisa che notevolmente costante. Che il tuo obiettivo sia far crescere il tuo capitale a lungo termine in un portafoglio personale, raggiungere la conformità con mandati di trading rigorosi, o semplicemente ottenere un vantaggio superiore nei metalli preziosi, Gold Dust AI fornisce gli strumenti, le intuizioni e la robusta protezione essenziali per un trading sull'oro intelligente e di successo.

Perfeziona il tuo trading sull'oro. Scopri un valore costante. Prova la precisione senza pari di Gold Dust AI.


Recensioni 28
MIRABAI NONGTHOMBAM
34
MIRABAI NONGTHOMBAM 2025.07.03 06:41 
 

Free EA works very slowly.

MrMomon Sabah
58
MrMomon Sabah 2025.06.23 15:38 
 

Arguably one of the best free EAs with a consistently high win rate — it's even suitable for prop firm accounts when configured correctly. The built-in news event filter adds an extra layer of reliability.

Benjamin Afedzie
3137
Benjamin Afedzie 2025.06.10 19:24 
 

great product

Prodotti consigliati
FxS RSI EA
Churchill Sipho Mashinini
5 (4)
Experts
Free RSI Multi-Strategy EA for MT5 Overview This free MQL5 Expert Advisor (EA) is designed to trade automatically using six powerful RSI-based strategies. Whether you prefer trend-following, breakout trading, scalping, or counter-trend strategies, this EA provides flexibility and adaptability to different market conditions. Features & Strategies The EA includes six RSI trading strategies: RSI Overbought & Oversold – Classic reversal strategy based on extreme RSI levels. RSI Divergence – Id
FREE
SafeGuard Trader EA
Marin Stoyanov
Experts
FREE SafeGuard Trader EA  - Professional Trend Following Strategy Created by EA Trading Academy team using Expert Advisor Studio , this free trading robot implements a professional trend-following strategy with built-in safety features to protect your account. You can find a detailed documentation about the properties and inputs on our knowledge base . Key Strategy Features: Combines ADX and Bulls Power indicators for precise entry signals Advanced exit strategy based on price action analys
FREE
Expert Alligator
MetaQuotes Ltd.
3.17 (6)
Experts
The strategy is based on the Alligator technical indicator, described by Bill Williams in "Trading Chaos". The system is based on three moving averages (Lips, Teeth and Jaw lines), and oscillators, calculated using the difference between them. The trading signals are generated after crossover of the Alligator lines, depending on trend, determined by order of these lines. In the case of upward trend the Lips line (with minimal period) is the highest, the next is the Teeth line, and the lowest is
FREE
BB plus RSI
Sergio Tiscar Ortega
4 (3)
Experts
The Expert Advisor we present is an automated trading tool designed to operate in the forex market using two widely known and respected technical indicators: Bollinger Bands and the Relative Strength Index (RSI). Bollinger Bands are a technical analysis tool consisting of an upper band, a lower band, and a simple moving average in the middle. These bands help identify volatility and potential trend reversal points in price. RSI is a momentum oscillator that measures the speed and change of price
FREE
NODE Neural EA for MT5
Enrique Enguix
4.18 (114)
Experts
Il trading automatico non dovrebbe essere un labirinto di configurazioni complesse. Dovrebbe essere uno strumento logico ed efficiente al tuo servizio. NODE Neural EA è un Expert Advisor progettato con un obiettivo chiaro: semplicità ed efficacia . Ti permette di affrontare il trading automatizzato con una base solida fin dal primo giorno. Prima di iniziare, ti consigliamo di leggere la guida utente completa per padroneggiare tutte le impostazioni e la filosofia di rischio: Clicca qui Cosa ren
FREE
SmartGridCloserEA
Leszek Aleksander Mroczek
5 (1)
Experts
SmartGridCloserEA v.2 – Adaptive Grid Trading with Pair-Based Profit Closures Description: SmartGridCloserEA v.2 is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5 that applies a dynamic BUY-only grid strategy across multiple asset classes such as Forex, Gold, and Indices . Unlike traditional grid EAs that rely on fixed take-profit levels, this robot introduces an intelligent system for pair-based position closures based on profit differences, helping to lock in gains even during ranging or c
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4.11 (9)
Experts
This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
FREE
PZ Flexible Breakout EA MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (2)
Experts
Trade donchian breakouts with complete freedom. This EA can trade any breakout period, any timeframe, with pending or market orders- as desired- and implements many other useful features for the exigent trader, like customizable trading sessions and week days, a martingale mode and inverse martingale mode.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Customizable trading direction Customizable donchian breakout period It can trade using
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.48 (46)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
MA Udemy
Jefferson Judge Metha
Experts
This Expert Advisor (EA) is a comprehensive project linked to an Udemy course designed to guide you through the step-by-step process of uploading your product to the MQL5 Marketplace. The course not only teaches you the technical aspects of EA development but also includes practical insights into creating a market-ready product, adhering to MQL5's strict publishing standards, and optimizing your chances of success in the marketplace.
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experts
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
PZ MA Crossover EA MT5
PZ TRADING SLU
4.17 (42)
Experts
Questo EA opera utilizzando i crossover di medie mobili. Offre impostazioni completamente personalizzabili, impostazioni flessibili di gestione della posizione, oltre a molte funzioni utili come sessioni di trading personalizzabili e una modalità martingala e martingala inversa. [ Guida all'installazione | Guida all'aggiornamento | Risoluzione dei problemi | Domande frequenti | Tutti i prodotti ] Facile da usare e supervisionare Impostazioni della media mobile completamente personalizzabili Impl
FREE
StrategyQuant Vortee Free MT5
StrategyQuant s.r.o.
4.5 (2)
Experts
The Expert Advisor tool has been developed for Nasdaq, based on Vortex and pending orders. The stop loss is based on fixed pips. It has been backtested on more than 10-year long M1 data with high quality of modeling. The enclosed screenshots demonstrate the complexity and coverage of the test by Monte Carlo analysis with 200 simulations. T he Expert Advisor passed via Cluster Analysis, Optimization profile, System parameter Permutation. There is no need to set up parameters - all settings are al
FREE
MiniMaulXpert
AbelPM Enterprises Pty Ltd
Experts
Welcome to the MiniMaulXpert, an advanced trading tool harnessing insights from the custom built hammer indicator. This expert advisor strategically makes use of the renowned hammer candlestick pattern. Key Features: Flexible trade options:   Set the maximum number of trades for single or multiple entries. Optional ATR-adjusted system:   Manage multiple trades while dynamically making adjustments for volatility. Versatile grid lot sizing:   Choose between static or automatically increasing (non-
FREE
Pendulum Swing
Pavel Golovko
Experts
A professional fully customizable pull back strategy expert advisor with optional Martingale features. Opens and closes orders above and below moving average based on your settings. Successfully tested on all major Forex pairs, Commodities, Volatility Indexes, Synthetic Indexes. This Expert Advisor can work with pretty much any index available on MT5 platform. Works good on any time frame, but I'd suggest to run it on H1. I've tried to keep Expert Advisor settings as simple as possible to mini
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Experts
Fibo Trader is an expert advisor that allows you to create automated presets for oscillation patterns in reference to Fibonacci retracements values using fully automated and dynamically created grid. The process is achieved by first optimizing the EA, then running it on automated mode. EA allows you to switch between automatic and manual mode. When in manual mode the user will use a graphical panel that allows to manage the current trading conditions, or to take control in any moment to trade ma
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experts
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
MA Crossover ADX
MetaQuotes Ltd.
4.07 (14)
Experts
The strategy is based on price crossover with Moving Average indicator, confirmed by ADX indicator. The trade signals: Buy: closing price of the last completed bar is higher than moving average, the moving average increases at the current and last completed bars. Sell: closing price of the last completed bar is lower than moving average, the moving average decreases at the current and last completed bars. To filter the false signal, it checks the trend power (ADX>ADXmin) and trend direction usin
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Experts
Use this expert advisor whose strategy is essentially based on the Relative Strength Index (RSI) indicator as well as a personal touch. Other free expert advisors are available in my personal space as well as signals, do not hesitate to visit and leave a comment, it will make me happy and will make me want to offer content. Expert advisors currently available: LVL Creator LVL Creator Pro LVL Bollinger Bands   Trading is not a magic solution, so before using this expert on a live account, carry
FREE
Neural network 2 Moving Averages
Vladimir Mikhailov
5 (7)
Experts
A neural network Expert Advisor based on two moving averages with the training mode. Train the Expert Advisor on selected examples and make a profit in real life. The EA can work on any instrument and in any timeframe. Trading Algorithm of the EA Two moving averages are analyzed by the neural network core, which produces commands to buy or sell. the values of two moving averages, fast (FMA) and slow (SMA), are provided to the first layer, at the second layer it calculates two neurons responsibl
FREE
PZ Stochastic EA MT5
PZ TRADING SLU
2.6 (5)
Experts
This EA trades using the Stochastic Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can
FREE
Gold one hour
Shi Xuan Liang
1 (1)
Experts
Any EA can't guarantee our eternal and stable profit, but it is a manifestation of trading ideas. The quality of the back test data is an intuitive affirmation of the EA. If an EA backtest result fails, we will not believe that it can make money for us on the firm offer. On the contrary, EA, which produced a beautiful asset curve in the process of backtesting, is worthy of our belief that she can meet the challenge of updating.  GOLD ONE HOUR is specially made for gold varieties to run in one h
CodEx
Anton Gorin
4.17 (6)
Experts
Operation of the CodEx Expert Advisor is based on patterns composed of consecutive candles. Positions are closed when opposite signals appear. Sequences of candles are encoded into an integer according to the following rule. The code number must be converted to binary form and the highest bit must be discarded. The resulting sequence of bits encodes a continuous sequence of candles, where 1 is a bullish candle, 0 is a bearish candle. The higher bits encode the earlier candles. For example: 19[10
FREE
PZ CCI Trader EA MT5
PZ TRADING SLU
3.25 (8)
Experts
This EA trades using the CCI Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be NF
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Experts
UsdJpy RangeBot Pro – Expert Advisor for Breakout Trading UsdJpy RangeBot Pro is a breakout-based Expert Advisor developed for the USDJPY pair. It identifies trading opportunities during the early hours of the London session by analyzing a defined range and executing pending orders above or below it. The EA applies fixed logic, clear visual elements, and built-in risk controls. This tool is designed for disciplined breakout trading without the use of breakeven, martingale, or grid systems.
FREE
PZ Fractal Trader EA MT5
PZ TRADING SLU
3.25 (4)
Experts
This EA trades untested fractals using pending orders. It offers many trading behaviors and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions and a martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements 4 different trading behaviors Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be NFA/FIFO C
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (8)
Experts
L'EA Go Long implementa una strategia avanzata di trading intraday basata sul principio del trading giornaliero sistematico con multiple conferme tecniche. Mentre molti trader cercano algoritmi complessi, questo EA combina concetti semplici ma efficaci con una gestione sofisticata del rischio e molteplici filtri tecnici. L'EA apre posizioni a un orario specifico ogni giorno, ma solo quando le condizioni di mercato si allineano con molteplici indicatori tecnici. Questo approccio sistematico aiu
FREE
SP500 Precision Block EA
Christian Alexander Foehl
Experts
SP500 Precision Block EA – FREE VERSION Questa è la versione demo gratuita dell’ Expert Advisor professionale S&P500 per MetaTrader 5. Limitazione principale La dimensione del lotto è fissata a 0.01 / 0.1. Questo riduce sensibilmente le prestazioni, ma consente una valutazione trasparente di tutte le funzioni. Funzionalità principali incluse Rilevamento automatico degli order block Visualizzazione sul grafico Ingressi su rotture di struttura Pannello interattivo sul grafico Equity Stop e Take P
FREE
Peri Peri Gold MT5
Roberto Mubonane Muiambo
Experts
Recommendations Time Frame: 1H Minimum Deposit:$400 USD Currency Pair Gold / XAUUSD Setting: D efault Fully automatic adviser Peri Peri Gold do not use any dangerous trading methods: No Grid , No martingale. The strategy was Back-tested Stable from 2018 to 2023 using every tick based on real ticks in MT4 using Exness Real Ticks 100% tick quality. Live trading is going well on my Exness and ic markets  broker.
FREE
ForceBB Expert
Nikolaos Pantzos
Experts
ForceBB_Expert   is structured based on two specifics technical analysis indicators ( Bollinger Bands and  Force Index ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (301)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.85 (26)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 500   USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, con
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.47 (19)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (7)
Experts
SOCIETÀ DI COSTRUZIONI PRONTA!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   INDEPENDENT REVIEW Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA: un Expert Advisor raffinato e ad alte prestazioni, progettato per i trader mode
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (479)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4.55 (20)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.93 (120)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (15)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (120)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Remstone
Remstone
5 (3)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma una va
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (20)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (13)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $390, successive 20 copie — $550. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
SGear
Olesia Kusmenko
4.6 (5)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (8)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (2)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (89)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.32 (62)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.33 (12)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
Golden Mirage mt5
Michela Russo
5 (1)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Altri dall’autore
Sparking Zero
Michael Prescott Burney
Experts
Sparking Zero: Un Sistema di Trading Multi-Strategia XAU/USD H1 per MetaTrader 5 Sparking Zero è un Expert Advisor (EA) per MetaTrader 5, sviluppato specificamente per il grafico XAU/USD H1 (Oro/Dollaro su timeframe orario) . È stato concepito come un framework multi-strategia, superando i limiti di un sistema a logica singola. La sua base è una raccolta di 97 strategie di trading distinte, ciascuna sviluppata e testata per operare all'interno del mercato dell'Oro. Un principio fondamentale nell
Socrates Ai
Michael Prescott Burney
Experts
Socrates A.I. per MT5 | Integrazione API di Gemini e ChatGPT per lo Scalping XAUUSD M5 VISUALIZZA IL SEGNALE SOCRATES A.I.: socrates a.i. signal link VISUALIZZA IL MANUALE DI ISTRUZIONI QUI SOTTO: socrates a.i. instruction manual IL FILE DI IMPOSTAZIONE (SET FILE) DEL SEGNALE SI TROVA QUI: socrates a.i. signal set Presentiamo la prossima evoluzione del trading automatizzato: Socrates A.I. per MT5 . Abbiamo ridefinito ciò che i sistemi di scalping XAUUSD M5 possono ottenere fondendo la nostra ret
Nuggets MT5
Michael Prescott Burney
Experts
Nuggets MT5 introduce un Expert Advisor rivoluzionario, meticolosamente progettato per il timeframe M1 di XAUUSD (Oro). Questo sistema intelligente combina perfettamente sofisticate strategie di scalping trend-following con una validazione avanzata tramite IA, il tutto progettato per capitalizzare sui movimenti dinamici e spesso volatili dell'oro. A differenza degli scalper convenzionali che mirano a profitti minimi e rapidi, Nuggets MT5 è costruito con un'ambizione più grande, puntando a Take P
UV Gold
Michael Prescott Burney
Experts
AWESOME SAUCE EA: La Soluzione di Trading Adattiva H1 per l'EURUSD AWESOME SAUCE EA è un Expert Advisor (EA) all'avanguardia, meticolosamente progettato per il ritmo unico dell'EURUSD sul timeframe H1. Questo sistema intelligente è stato ingegnerizzato per il trader esigente che comprende che la coppia di valute più scambiata al mondo richiede più di una strategia rigida: esige adattabilità. Integrando perfettamente una logica di trading a doppia modalità con un'analisi AI di nuova generazione,
Fuji Wave
Michael Prescott Burney
4.87 (15)
Experts
Fuji Wave is an expert advisor (EA) designed for USDJPY on the H1 timeframe, utilizing algorithmic trading strategies to navigate market conditions. It is optimized to identify market inefficiencies in the USDJPY pair through AI-powered analysis, dynamic trade execution, and adaptive risk management. The system adjusts to both trending and ranging markets, providing structured trade execution and risk control. Fuji Wave is built for traders looking for an automated approach to USDJPY trading wi
FREE
Awesome Sauce EA
Michael Prescott Burney
5 (2)
Experts
Certamente. Ecco la traduzione in italiano. AWESOME SAUCE EA: La Soluzione di Trading Adattiva per l'EURUSD su H1 AWESOME SAUCE EA è un Expert Advisor (EA) all'avanguardia, meticolosamente realizzato per il ritmo unico dell'EURUSD sul timeframe H1. Questo sistema intelligente è progettato per il trader esigente che comprende che la coppia di valute più scambiata al mondo richiede più di una strategia rigida: richiede adattabilità. Integrando perfettamente una logica di trading a doppia modalità
Saltwater Silver
Michael Prescott Burney
5 (4)
Experts
Saltwater Silver: Master the Tides of the XAGUSD Market The silver market moves like the ocean; it can be calm and predictable one moment, then volatile and treacherous the next. To navigate it successfully, you need more than just a strategy—you need an expert navigator. Saltwater Silver is a sophisticated expert advisor for the H1 timeframe, meticulously engineered to master the unique rhythm and flow of XAGUSD. Dynamic Profit and Risk Navigation Saltwater Silver is designed to ride the profi
Entry IQ MT5
Michael Prescott Burney
5 (3)
Indicatori
The Entry IQ Indicator is a technical analysis tool designed to assist traders in identifying potential entry points for long and short positions. It utilizes dynamic price boxes, equilibrium zones, and trend detection algorithms to analyze market trends and price movements. The indicator adapts to different broker price digit formats, provides customizable arrow signals, and plots real-time trendlines to refine signal accuracy. By assessing price action over a specific lookback period, Entry I
FREE
Turbulence FX
Michael Prescott Burney
4.4 (15)
Experts
Unleash the Upgraded Power of Turbulence FX: Master GBPUSD H1 – Absolutely FREE! Prepare to revolutionize your approach to the GBPUSD H1 chart! Turbulence FX, your trusted free system for efficient trading management, has undergone a monumental evolution. We've supercharged its core of structured trade execution, disciplined risk control, and intelligent adaptive recovery strategies to deliver an even more formidable trading ally. NEW! Precision Exits Driven by Indicator Levels: Experience a ne
FREE
Yellowstone FX
Michael Prescott Burney
5 (3)
Experts
YELLOWSTONE FX — XAUUSD M15 Overview Yellowstone FX is a purpose-built scalping system for XAUUSD on the M15 timeframe. It combines a curated set of thirty entry models with broker-sensible execution and adaptive risk controls. The architecture is designed to react to gold’s fast, discontinuous moves while maintaining process discipline. Spreads are checked in real time, position sizing is broker-aware, and protective logic manages exposure as conditions change. Performance validation After a t
Lorentzian AI
Michael Prescott Burney
5 (2)
Indicatori
The Lorentzian A.I Indicator System is designed to enhance trading strategies across Crypto, Indices, Forex, and Stocks by utilizing adaptive algorithms and real-time market analysis. It applies Lorentzian Classification to generate buy and sell signals while integrating K-Nearest Neighbors filtration for data normalization and improved signal reliability. Neural network processing incorporates multidimensional signals with time-space calculations to refine trend forecasting. The system continu
FREE
Worlds FX
Michael Prescott Burney
5 (2)
Experts
Worlds FX is an expert advisor (EA) designed for trading EURUSD, engineered for seamless execution across multiple broker environments. Validated on platforms such as BlackBull, EightCap, Darwin X, FTMO, DukasCopy, and MetaQuotes Demo, it utilizes adaptive algorithms, automated position sizing, and real-time trade adjustments to refine entries and exits through multi-timeframe analysis and price-action filtering. The system integrates self-optimizing logic that continuously adjusts parameters b
FREE
Bonkai XT
Michael Prescott Burney
5 (4)
Experts
Bonkai FX: The Art of Mastering USDJPY Trading the USDJPY market requires more than a simple strategy; it demands discipline, focus, and precision. Bonkai FX is an expert advisor for the H1 chart crafted in this spirit—a tool designed not just to trade, but to bring a philosophy of structured mastery to your engagement with the market. Execution with a Master's Precision At the heart of Bonkai FX lies a sophisticated, indicator-based exit mechanism. It acts with the decisiveness of a master swo
FREE
Prop Masters EA
Michael Prescott Burney
4.27 (11)
Experts
Prop Masters FX - The Definitive GBPUSD H1 Trading System Presenting the new, updated version of Prop Masters FX, meticulously re-engineered for superior performance on the GBPUSD H1 chart. This Expert Advisor represents a masterclass in algorithmic trading, built upon a foundation of extensive historical data and sophisticated strategy diversification. The system's core logic has been tested and refined against 20 years of GBPUSD market data , ensuring its strategies are not only robust but ha
FREE
FlowMentum
Michael Prescott Burney
5 (1)
Indicatori
How Momentum Flow Works for You: Momentum Flow employs a sophisticated, multi-stage process to deliver its signals: Momentum Shift Detection: It first identifies significant price impulses using dynamic breakout levels based on the Average True Range (ATR). A built-in cooldown period and direction alternation filter help to screen out weaker, less reliable moves. Adaptive Trend Analysis: The core trend direction is established by a responsive dual Exponential Moving Average (EMA) system. Adapti
FREE
Volatix Ai
Michael Prescott Burney
5 (4)
Experts
Overview VolatiX AI is a purpose-built scalper for XAUUSD on the M5 timeframe. It blends high-frequency execution with an adaptive, indicator-aware exit engine designed to keep losses efficient while preserving trade structure. The algorithm responds to changing volatility and microstructure on gold, targeting precise entries and disciplined management rather than static stop-loss rules or one-size-fits-all templates. Execution & Algorithm The core model employs real-time spread checks, sessio
Eurotoxin
Michael Prescott Burney
Experts
DONT RELY ON BACK TESTS! MESSAGE ME AND REQUEST A 3 DAY DEMO VERSION OF THE EA TODAY! EuroToxin FX is an expert advisor (EA) designed for trading EURUSD on the H1 chart, incorporating structured risk management and an optimized trading strategy. It supports both dynamic and fixed lot sizing and integrates pre-defined take-profit targets for trade management. Capable of handling up to 100 open positions, EuroToxin FX offers flexibility by trading in both directions or using a buy/sell-only mode.
Poltergeist EA
Michael Prescott Burney
5 (1)
Experts
Poltergeist FX is an expert advisor (EA) designed for GBPUSD on the H1 chart, integrating both dynamic and fixed lot sizing alongside advanced risk management tools. It employs ATR-based stop-loss, break-even protection, trailing stops, and profit-locking mechanisms to optimize trade execution while managing risk effectively. The EA supports up to 100 open positions and includes account safeguards such as maximum spread filters, equity protection, and daily loss limits. It operates most efficie
Parallax FX
Michael Prescott Burney
5 (1)
Experts
Parallax EA is an expert advisor (EA) designed for trading AUDUSD on the H1 chart, integrating 300 optimized strategies and over 30 technical indicators for structured trade execution. Built on five years of historical data, the system adapts to varying market conditions, identifying optimal entry and exit points while incorporating smart stop-loss and take-profit mechanisms to manage risk effectively. With a user-friendly interface, traders can customize settings or run the EA automatically. R
One Sauce FX
Michael Prescott Burney
5 (1)
Experts
DONT RELY ON BACK TESTS! MESSAGE ME AND REQUEST A 5 DAY DEMO VERSION OF THE EA TODAY! One Sauce FX is an expert advisor (EA) designed for trading EURUSD on the H1 chart, incorporating a range of structured strategies to identify trading opportunities while maintaining disciplined risk management. The system applies a robust indicator-based exit method and a 10 pip take profit supported by features such as multiple risk methods, directional trade inputs, and time-based exits. Built for consisten
Yellow Brick Road
Michael Prescott Burney
Experts
Overview Yellow Brick Road for XAUUSD H1 is a purpose-built Expert Advisor that pairs a robust, discretionary-style algorithm with an embedded AI engine. It validates signals, studies trend development, and adapts parameters to your broker’s XAUUSD feed. The goal is a professional workflow that enforces discipline and repeatability—without promises or hype. Architecture & Execution The system runs on MT5 hedging accounts with unique magic numbers per strategy, so every position is isolated and
Maximus Ai
Michael Prescott Burney
Experts
Presentazione di Maximus AI: Forza e Stabilità su EURUSD Sei stanco di robot di scalping imprevedibili e strategie inaffidabili? Maximus AI è stato forgiato con uno scopo diverso: ottenere un trading coerente e intelligente sul timeframe stabile e liquido di EURUSD H1 . Chiamato così per la sua forza e la sua logica robusta, Maximus AI è un Expert Advisor avanzato per MetaTrader 5 che combina una sofisticata rete neurale interna con la potenza analitica dei principali modelli linguistici di gran
Filtro:
panovq
61
panovq 2025.09.06 02:48 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

زكريا جبريل
18
زكريا جبريل 2025.08.26 08:24 
 

can i have the source code i wanna improve the bot

Abdullah Aqeel Lafta Al Rubaye
767
Abdullah Aqeel Lafta Al Rubaye 2025.08.22 14:59 
 

losing money

Elizardo Benitez
40
Elizardo Benitez 2025.08.20 07:42 
 

Buenos dias amigo, el robot parece ser muy interesante pero estaria bueno adaptar este robot por favor para cuentas de fondeos como: FundedNext, FTMO, Thertesr, y otros. ellos tienen condiciones estrictas para no violar las condiciones de challenger, por ejemplo, se debe ver los stop loss, cada operacion debe ser unicas, no cerrar operaciones en segundos y demas exigencias. gracias.

hi001
60
hi001 2025.07.18 17:54 
 

THE WINNINGS ARE STABLE AND CONSISTENT, BUT THERE WAS A LOSS LATELY ON JUNE THAT COSTS ALL OF THE WINNING STRIKE OF APPROXIMATIVELY 3 months on demo account, not worth it after all, be careful guys, and hard luck for the developper to enhance the ea, it is promising.

MIRABAI NONGTHOMBAM
34
MIRABAI NONGTHOMBAM 2025.07.03 06:41 
 

Free EA works very slowly.

MrMomon Sabah
58
MrMomon Sabah 2025.06.23 15:38 
 

Arguably one of the best free EAs with a consistently high win rate — it's even suitable for prop firm accounts when configured correctly. The built-in news event filter adds an extra layer of reliability.

Lydia Kwarteng
1610
Lydia Kwarteng 2025.06.12 07:46 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Benjamin Afedzie
3137
Benjamin Afedzie 2025.06.10 19:24 
 

great product

bram
32
bram 2025.06.03 13:17 
 

Did some backtests and it seems most happy on XAUUSD H1. Exceptional high win rate in backtests. This EA doesn't take a lot of trades. So far running for 2 days, had 3 winning trades for a total profit of 12€. I increased the lot size as the drawdown is minimal even though it's running on a 200€ only live account. It's behavior makes for an ideal fire and forget EA. Excellent work, thanks for making this available! Im comfortable to slowly increase lot size, considering the high win rate seems to hold up on a live account.

ryanbrooks
2144
ryanbrooks 2025.05.29 01:41 
 

A bit slow but reliable EA ! Using with my own xauusd H1 settings with succes . thank you so much to Michael !

Tharindu Rathnayaka
63
Tharindu Rathnayaka 2025.05.22 08:36 
 

Michael Prescott Burney, this EA is fantastic! I was using the older version, and it was already amazing. Today, I installed the latest version, and I’m hoping it will be even better. A huge thanks to Michael Prescott Burney for offering this for free!

Michael Prescott Burney
52340
Risposta dello sviluppatore Michael Prescott Burney 2025.05.23 21:13
im glad your liking Ai Gold Dust!! glad i was able to take it to the next level for you guys :)
Iulian Petcu
177
Iulian Petcu 2025.05.21 22:55 
 

How is this gem free?

Michael Prescott Burney
52340
Risposta dello sviluppatore Michael Prescott Burney 2025.05.23 21:13
just trying to bring transparency to the community via amazing free systems! im glad your liking Ai Gold Dust :)
patrickdrew
2611
patrickdrew 2025.05.21 09:18 
 

UPDATE:

It is trading - just need patience!

THAT said.... just had 3 SL in a row... so losing balance.... :-(

-------------------------------------------------------

Two days on H1.... no trades at all.

All other EA's performing fine...

Michael Prescott Burney
52340
Risposta dello sviluppatore Michael Prescott Burney 2025.05.21 14:01
give it another go after the update. you should have no problems at all with the EA now.
[Eliminato] 2025.04.19 01:41 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Michael Prescott Burney
52340
Risposta dello sviluppatore Michael Prescott Burney 2025.04.19 07:19
Thank you, Jack! Great to hear your optimized XAUUSD H1 set is delivering consistent profits. Appreciate your feedback!
Krish96
86
Krish96 2025.04.06 15:58 
 

OK

Michael Prescott Burney
52340
Risposta dello sviluppatore Michael Prescott Burney 2025.04.19 07:23
Thanks! Feel free to reach out if you need help.
xunmiea
186
xunmiea 2025.04.06 04:09 
 

is ok！

Michael Prescott Burney
52340
Risposta dello sviluppatore Michael Prescott Burney 2025.04.19 07:22
Thanks! Let me know if you need anything.
[Eliminato] 2025.03.29 04:58 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Michael Prescott Burney
52340
Risposta dello sviluppatore Michael Prescott Burney 2025.04.19 07:24
Thank you for the feedback! I’m glad to hear it’s profitable for you on XAUUSD H1. I’ll reach out if I’m interested in your customized set. Appreciate your support!
刘晓雷
226
刘晓雷 2025.03.18 03:32 
 

Gold dust is a profitable EA using it on XAUUSD H1！Thank you！强大止盈止损，风险控制非常棒。您的其他策略也都非常好。请帮我推荐一个您最满意的一个，我准备付费购买。

Michael Prescott Burney
52340
Risposta dello sviluppatore Michael Prescott Burney 2025.04.19 07:20
感谢您的肯定和支持！很高兴您对Gold Dust满意。如果您想尝试我最满意的另一个策略，我推荐 **Goldilocks Pro MT5**。它在多种市场条件下表现稳定，非常适合XAUUSD交易。我会通过私信联系您，说明购买方式。再次感谢！
kippykip
39
kippykip 2025.03.05 19:31 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Michael Prescott Burney
52340
Risposta dello sviluppatore Michael Prescott Burney 2025.04.19 07:21
Thanks for the tip, kippykip! Glad to hear it’s working well for you. Disabling the "Show panel" is a great hack for speeding up backtests—appreciate you sharing that!
12
Rispondi alla recensione