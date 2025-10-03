Frozen Pulse

One-Chart EA: Frozen Pulse dovrebbe funzionare su un solo grafico (XAGUSD) M15  e scambia automaticamente su tutti i simboli.

Backtests only work right with my provided settings. Contact me for details.

Pricing starts at 120. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 183.

  • Gestione del Rischio: Forti funzionalità di stop-loss e take-profit integrate garantiscono che le tue operazioni siano sempre protette.
  • Impostazione Semplice: Nessuna impostazione complicata richiesta. Basta caricare l'EA sul tuo grafico, ed è pronto per partire!
  • Strategia: Sfrutta "Breakout del Canale Keltner" per identificare potenziali operazioni di breakout usando bande basate sulla volatilità.

Frozen Pulse?

  • Algoritmi avanzati per decisioni più rapide.
  • Ottimizzato per mercati volatili come XAGUSD.
  • Supporta vari broker con spread ridotti.
  • Funziona alla grande con sfide di prop-firm e conti finanziati.

Utilizzando le nostre strategie sofisticate, Frozen Pulse garantisce trading stabile, efficiente e redditizio in diverse condizioni di mercato. Che tu sia un principiante o un trader esperto, questo EA si adatta alle tue esigenze.

Installazione e Configurazione

  1. Installa l'EA sulla tua piattaforma MetaTrader e applicalo a un grafico (XAGUSD).
  2. Seleziona l'intervallo di tempo (M15), regola la dimensione del lotto se necessario e lascia che l'EA faccia il resto.
  3. Assicurati che il tuo conto sia in esecuzione su un VPS per il trading continuo.

Deposito Minimo: Raccomandiamo almeno $200 per i migliori risultati.

Contattaci

Dopo l'acquisto, ti preghiamo di inviarci un messaggio privato per accedere al canale Telegram privato, dove riceverai gli ultimi aggiornamenti, notizie e istruzioni. Questo canale esclusivo è disponibile solo per i nostri clienti!


