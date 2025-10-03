Frozen Pulse
- Experts
- Najlaa Alsalih
- Versione: 1.24
- Attivazioni: 20
One-Chart EA: Frozen Pulse dovrebbe funzionare su un solo grafico (XAGUSD) M15 e scambia automaticamente su tutti i simboli.
Extra details on set-up: (link)- Si prega di contattarci per il link ai segnali live dopo l'acquisto.
Backtests only work right with my provided settings. Contact me for details.
Pricing starts at 120. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 183.
Kindly join our MQL5 channel: (link)
- Gestione del Rischio: Forti funzionalità di stop-loss e take-profit integrate garantiscono che le tue operazioni siano sempre protette.
- Impostazione Semplice: Nessuna impostazione complicata richiesta. Basta caricare l'EA sul tuo grafico, ed è pronto per partire!
- Strategia: Sfrutta "Breakout del Canale Keltner" per identificare potenziali operazioni di breakout usando bande basate sulla volatilità.
Frozen Pulse?
- Algoritmi avanzati per decisioni più rapide.
- Ottimizzato per mercati volatili come XAGUSD.
- Supporta vari broker con spread ridotti.
- Funziona alla grande con sfide di prop-firm e conti finanziati.
Utilizzando le nostre strategie sofisticate, Frozen Pulse garantisce trading stabile, efficiente e redditizio in diverse condizioni di mercato. Che tu sia un principiante o un trader esperto, questo EA si adatta alle tue esigenze.
Installazione e Configurazione
- Installa l'EA sulla tua piattaforma MetaTrader e applicalo a un grafico (XAGUSD).
- Seleziona l'intervallo di tempo (M15), regola la dimensione del lotto se necessario e lascia che l'EA faccia il resto.
- Assicurati che il tuo conto sia in esecuzione su un VPS per il trading continuo.
Deposito Minimo: Raccomandiamo almeno $200 per i migliori risultati.
Contattaci
Dopo l'acquisto, ti preghiamo di inviarci un messaggio privato per accedere al canale Telegram privato, dove riceverai gli ultimi aggiornamenti, notizie e istruzioni. Questo canale esclusivo è disponibile solo per i nostri clienti!