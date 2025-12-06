Iron Silk MT5

Iron Silk - Il futuro del trading

  Dettagli extra sull'impostazione:
  Contattaci per il link del segnale live dopo l'acquisto.

  • Bonus fedeltà — inviami un messaggio dopo l'acquisto per ottenere un EA regalo.

  Ti preghiamo di unirti al nostro canale MQL5


I backtest funzionano meglio con le impostazioni fornite da me. Contattami per il file.

I prezzi partono da 1000. Solo 1 trader hanno accesso finora. Dopo che 5 licenze sono emesse, il prezzo aumenta a 1328.

****** Fammi sapere se vuoi un file della versione di prova per uso demo solo. ******


  • Gestione del rischio: Caratteristiche di stop-loss e take-profit integrate garantiscono che le tue operazioni siano sempre protette (contattami per maggiori informazioni).
  • Impostazione semplice: EA su un grafico- Iron Silk deve essere eseguito solo su un grafico (XAGUSD) M30  e commercia automaticamente su tutti i simboli.
  • Strategia: Applica il "Modello di onda Wolfe" per rilevare potenziali punti di inversione identificando modelli di cinque onde nei movimenti dei prezzi.

Iron Silk?

  • Algoritmi avanzati per una decisione più rapida.
  • Ottimizzato per mercati volatili come XAGUSD.
  • Supporta vari broker con qualsiasi spread.
  • Funziona benissimo con le sfide di prop-firm e conti finanziati (contattami per maggiori dettagli).

Utilizzando le nostre strategie sofisticate, Iron Silk garantisce un trading stabile, efficiente e redditizio in diverse condizioni di mercato. Sia che tu sia un principiante o un trader esperto, questo EA si adatta alle tue esigenze.


Installazione e configurazione

  1. Installa l'EA sulla tua piattaforma MetaTrader e applicalo a un grafico (XAGUSD).
  2. Seleziona il timeframe (M30), regola la dimensione del lotto se necessario e lascia che l'EA faccia il resto.
  3. Assicurati che il tuo account sia in esecuzione su un VPS per un trading continuo.

Deposito minimo: Raccomandiamo almeno 200 USD per i migliori risultati.


Contattaci

Dopo l'acquisto, ti preghiamo di inviarci un messaggio privato per ottenere accesso al canale Telegram privato, dove riceverai gli ultimi aggiornamenti, notizie e istruzioni. Questo canale esclusivo è disponibile solo per i nostri clienti!


