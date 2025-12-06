Iron Silk MT5
Iron Silk - Il futuro del trading
- Gestione del rischio: Caratteristiche di stop-loss e take-profit integrate garantiscono che le tue operazioni siano sempre protette (contattami per maggiori informazioni).
- Impostazione semplice: EA su un grafico- Iron Silk deve essere eseguito solo su un grafico (XAGUSD) M30 e commercia automaticamente su tutti i simboli.
- Strategia: Applica il "Modello di onda Wolfe" per rilevare potenziali punti di inversione identificando modelli di cinque onde nei movimenti dei prezzi.
Iron Silk?
- Algoritmi avanzati per una decisione più rapida.
- Ottimizzato per mercati volatili come XAGUSD.
- Supporta vari broker con qualsiasi spread.
- Funziona benissimo con le sfide di prop-firm e conti finanziati (contattami per maggiori dettagli).
Utilizzando le nostre strategie sofisticate, Iron Silk garantisce un trading stabile, efficiente e redditizio in diverse condizioni di mercato. Sia che tu sia un principiante o un trader esperto, questo EA si adatta alle tue esigenze.
Installazione e configurazione
- Installa l'EA sulla tua piattaforma MetaTrader e applicalo a un grafico (XAGUSD).
- Seleziona il timeframe (M30), regola la dimensione del lotto se necessario e lascia che l'EA faccia il resto.
- Assicurati che il tuo account sia in esecuzione su un VPS per un trading continuo.
Deposito minimo: Raccomandiamo almeno 200 USD per i migliori risultati.
