One-Chart EA: Frozen Pulse debe funcionar en un solo gráfico (XAGUSD) M15 y realiza operaciones automáticamente en todos los símbolos.

Extra details on set-up: (link) - Por favor contáctenos para el enlace de señal en vivo después de la compra.

Backtests only work right with my provided settings. Contact me for details. Pricing starts at 120. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 157.

Frozen Pulse - El Futuro del Trading

Gestión del Riesgo: Fuertes características integradas de stop-loss y take-profit aseguran que tus operaciones siempre estén protegidas.

Configuración Simple: No se requieren configuraciones complicadas. Simplemente carga el EA en tu gráfico y ¡está listo para usarse!

Estrategia: Aprovecha "Rupturas de Canal Keltner" para identificar operaciones potenciales de ruptura utilizando bandas basadas en volatilidad.



¿Frozen Pulse?

Algoritmos avanzados para una toma de decisiones más rápida.

Optimizado para mercados volátiles como XAGUSD.

Soporta varios corredores con spreads bajos.

Funciona excelente con desafíos de empresas de prop-trading y cuentas financiadas.

Utilizando nuestras sofisticadas estrategias, Frozen Pulse asegura un trading estable, eficiente y rentable bajo diferentes condiciones de mercado. Ya seas un principiante o un trader experimentado, este EA se adapta a tus necesidades.

Instalación y Configuración

Instala el EA en tu plataforma MetaTrader y aplícalo en un gráfico (XAGUSD). Selecciona el marco de tiempo (M15), ajusta el tamaño del lote si es necesario, y deja que el EA haga el resto. Asegúrate de que tu cuenta esté funcionando en un VPS para un trading continuo.

Depósito Mínimo: Recomendamos al menos $200 para obtener los mejores resultados.

Contáctanos

Después de la compra, por favor envíanos un mensaje privado para acceder al canal privado de Telegram, donde recibirás las últimas actualizaciones, noticias e instrucciones. ¡Este canal exclusivo está disponible solo para nuestros clientes!